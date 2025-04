ETV Bharat / entertainment

ఆదిత్య 369 ఫస్ట్​ హీరోయిన్‌ విజయశాంతినే? కానీ ఏమైందంటే? - WHO IS ADITYA 369 FIRST HEROINE

Aditya 369 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Apr 2, 2025, 7:37 PM IST

Who Is Aditya 369 first heroine : ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో రీ రిలీజ్‌ ట్రెండ్‌ నడుస్తోంది. సూపర్‌ హిట్‌ సినిమాలను మళ్లీ ప్రేక్షకులు బిగ్‌ స్క్రీన్‌లపై ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు, హీరో బాలకృష్ణ కాంబోలో తెరకెక్కిన 'ఆదిత్య 369' ఈ నెల 4న రీ రిలీజ్‌ చేయనున్నారు. ఈ మూవీ 1991 జులై 18న విడుదలై సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. 'ది టైం మెషీన్‌' అనే నవల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది సింగీతం శ్రీనివాసరావు ఈ సినిమా తెరకెక్కించారు. బాలయ్య సరసన హీరోయిన్‌గా మోహిని యాక్ట్‌ చేసింది. ఇళయరాజా సంగీతం అందించారు. సినిమా రీ రిలీజ్‌ సందర్భంగా నిర్మాత శివలెంక కృష్ణప్రసాద్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో సినిమాకి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు షేర్‌ చేసుకున్నారు. మొదటి హీరోయిన్‌ విజయశాంతి?

ఆదిత్య 369లో బాలయ్య సరసన మోహిని హీరోయిన్‌గా యాక్ట్‌ చేసింది. ఈ సినిమా తర్వాత మోహిని మూవీ ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది. మంచి హిట్‌ లభించినా, మ్యారేజ్‌ చేసుకుని స్థిరపడిపోయింది. అయితే ఈ మూవీకి మొదట విజయశాంతిని హీరోయిన్‌గా ఎంచుకున్నట్లు నిర్మాత చెప్పారు.

'సినిమా చేయడానికి విజయశాంతి కూడా ఆసక్తి చూపింది. కానీ అప్పటికే ఆమె సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. బాలయ్యతోనే ఇతర బ్యానర్‌లలో వరుసగా సినిమాలు ఉన్నాయి. దీంతో వీలుపడక మరో హీరోయిన్‌ వెతికే పనిలో పడ్డాం. ఆ తర్వాత రాధను సెలక్ట్ చేయాలనుకున్నాం. కానీ అప్పటికే ఆమె కాస్త బొద్దుగా మారటంతో మళ్లీ వేరే కథానాయికను వెతికే పనిలో పడ్డాం. సినిమాటోగ్రాఫర్ పీసీ శ్రీరామ్ తమిళంలో 'ఈరమాన రోజావే' సినిమా చేస్తున్న అమ్మాయి బాగుందని చెప్పారు. దీంతో ఆమెను పిలిచి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తే అందరికీ నచ్చింది. అలా మోహిని ఈ సినిమాకి సెలక్ట్‌ అయింది. ఆదిత్య 369 తర్వాత ఆమె రెండు, మూడు సినిమాలు మాత్రమే చేసింది. తర్వాత పెళ్లి చేసుకుని ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది' అని శివలెంక కృష్ణప్రసాద్ చెప్పారు. త్వరలోనే సీక్వెల్‌

అలానే 'ఆదిత్య 369' సినిమాకి 34 సంవత్సరాల తర్వాత సీక్వెల్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కథ రెడీ అయిందని, త్వరలోనే పార్ట్ 2 ఉంటుందని హీరో బాలకృష్ణ స్వయంగా వెల్లడించాడు.