నా గురించి అవగాహన ఉన్నవారితోనే వర్క్ చేస్తా: సిమ్రన్ - ACTRESS SIMRAN ABOUT BOLLYWOOD

నార్త్, సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలు​- సిమ్రన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Actress Simran About Bollywood
Actress Simran About Bollywood (Source: Simran insta account)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 12:31 PM IST

Actress Simran About Bollywood : సినీమా రంగానికి వచ్చి ఆగస్టు 25వ తేదీన సీనియర్ నటి సిమ్రన్ తన 30 ఏళ్ల ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు. 1995లో బాలీవుడ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆమె, తర్వాత తమిళం, తెలుగు చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు. కానీ బాలీవుడ్ మాత్రం తన ప్రతిభను గుర్తించలేదని, సినిమాలకు సంబంధించిన అవగాహన లేకపోతే అక్కడ పని చేయడం కష్టమేనని చెప్పారు.

1995లో 'సనమ్​ హర్జైయ్​' (Sanam Harjai)తో బాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన సిమ్రన్, వెంటనే 'తెరె మెరే సప్​నే' (Tere Mere Sapne)లోని 'ఆంఖ్​ మారె' (Aankh Maarey) సాంగ్‌తో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కానీ ఆశించిన స్థాయిలో బాలీవుడ్‌లో అవకాశాలు రాలేదు. అప్పట్లో ఆమెకున్న డ్యాన్స్ టాలెంట్‌, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌ను సౌత్‌లో ఎక్కువగా గుర్తించారు. సిమ్రన్ చెప్పినట్లుగా, హిందీ ఇండస్ట్రీలో తన పని గురించి పెద్దగా అవగాహన ఉండేది కాదని, ఇప్పటికీ చాలాసార్లు టెస్ట్ వీడియోలు పంపించండని, తక్కువ రెమ్యునరేషన్‌కు చేయండని చెబుతారని స్పష్టం చేశారు. "నా బాడీ ఆఫ్ వర్క్‌ గురించి తెలుసుకుని, విలువ ఇచ్చే టీమ్‌తోనే బాలీవుడ్‌లో పని చేస్తాను" అని ఆమె స్పష్టమైన షరతు పెట్టింది.

బాలీవుడ్‌లో స్థిరపడకపోయినా, తమిళం, తెలుగు చిత్రాల్లో సిమ్రన్ కెరీర్ పీక్స్‌కి చేరింది. 'వాలీ' (Vaalee),'థుల్లత మనముం తుళ్ళుమ్' ( Thullatha Manamum Thullum),'కన్నతుల్ ముత్తమిత్తల్' (Kannathil Muthamittal) వంటి సినిమాలు ఆమెకు అపారమైన ఖ్యాతి తెచ్చాయి. పలు అవార్డులు గెలుచుకుని 90లలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా టాప్​లో నిలిచారు. ఇటీవల ఆమె బాలీవుడ్‌లో మళ్లీ కనిపించారు.

'గుల్​ మోహర్'​(Gulmohar)లో కీలక పాత్ర పోషించి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. టైగర్​-3(Tiger 3)లో చిన్న కానీ గుర్తుండిపోయే పాత్రతో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నారు. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో' సిటాదెల్​ హనీ బన్నీ'( Citadel: Honey Bunny) వెబ్ సిరీస్‌లో కూడా కనిపించారు. ఒక వేళ సిమ్రన్​ హిందీ సినిమాలలో మంచి అవకాశం లభిస్తే బాలీవుడ్​లో స్థిరపడేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారన తెలుస్తుంది.

ఇక్కడి విజయాలు, అక్కడి అవకాశాలు!
ఇప్పటికీ తమిళం, తెలుగు భాషల్లో మంచి సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్న సిమ్రన్, బాలీవుడ్‌లో మాత్రం ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లోనే పనిచేయాలనుకుంటోంది. సౌత్‌లో స్టార్ ఇమేజ్, మంచి రెమ్యునరేషన్, గౌరవం పొందుతున్న ఆమెకు, బాలీవుడ్‌లో అదే స్థాయి గుర్తింపు ఇప్పటికీ రాకపోవడం ఒక వాస్తవం. దానీ కారణంగా ఆమే కొంత నిరాశ పడ్డారు. అందుకే ఆమె కెరీర్​పై అంతగ ఫోకస్​ చేయలేకపోతున్నారని తెలుస్తోంది .

రానున్న ప్రాజెక్టులు
గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్ దర్శకత్వంలో విక్రమ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న 'ధృవ నట్చత్తిరమ్' (Dhruva Natchathiram)లో సిమ్రన్ ముఖ్యపాత్రలో నటించారు. ఆర్థిక, లీగల్ ఇబ్బందుల వల్ల ఇది వాయిదాపడుతూ వస్తోంది. అయినా అభిమానులు ఈ సినిమా విడుదల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 30 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకున్న సిమ్రన్, దక్షిణాదిలో తాను స్టార్‌గా వెలుగొందినా, బాలీవుడ్‌లో మాత్రం తగిన స్థాయి గౌరవం లభించలేదనే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తోంది. బాలీవుడ్ గుర్తించకపోయినా, సిమ్రన్ భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించింది.

