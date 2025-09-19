ETV Bharat / entertainment

సౌందర్య హెలికాప్టర్ ప్రమాదం- నేను కూడా ఆ రోజు ఆమెతో ఉండాల్సింది : సీనియర్ హీరోయిన్

Soundarya
Soundarya (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Meena About Soundarya Helicopter Accident : సినీ ప్రపంచంలో సినీ తారల జీవితాలు చాలా కలర్​పుల్​గా ఉంటాయని అంటారు. కానీ అందులో అత్యంత బాధను కలిగించిన సంఘటనలు విషాదాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇక ఎంతోమంది గుండెను కదిలించిన ఘటనల్లో ఒకటి నటి సౌందర్య మరణం. 2004లో జరిగిన హెలికాప్టర్ ప్రమాదం ఆమె జీవితానికి తెరదించింది. కానీ ఆ దుర్ఘటనలో మరో ప్రముఖ నటి కూడా వెళ్ళాల్సింది. కానీ అనుకోకుండా ఆమె ప్లాన్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది. తాజాగా ఆ హీరోయిన్ ఈ విషయాన్ని ఒక టాక్ షోలో బయటపెట్టడం సినీ అభిమానుల్లో మరోసారి గగుర్పొడిచే జ్ఞాపకాలను మిగిల్చింది.

సౌందర్య మరణం
32 ఏళ్ల వయసులోనే సౌందర్య హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఎన్నికల ప్రచారం కోసం బయలుదేరిన ఆమె, దురదృష్టవశాత్తూ సాంకేతిక లోపం కారణంగా హెలికాప్టర్ కూలిపోవడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఆ సమయంలో సినిమా పరిశ్రమనే కాదు, దేశ వ్యాప్తంగా అభిమానులందరూ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఇంత చిన్న వయసులో కెరీర్ పీక్స్​లో ఉన్న హీరోయిన్ మృతి చెందడం అందరికీ తట్టుకోలేని షాక్ అయింది.

జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా
సీనియర్ నటి మీనా తాజాగా జగపతి బాబు హోస్ట్ చేస్తున్న జయమ్ము నిశ్చయమ్మురా కార్యక్రమంలో అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్​లో ఆమె అనేక విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. తన కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితం, ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి మాట్లాడుతూ ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. అది సౌందర్య మరణానికి సంబంధించినదే. ఆ సమయంలో మీనా చేసిన వ్యాఖ్యలు విన్నవారందరికీ గుండె బరువెక్కేలా చేశాయి.

మీనా- సౌందర్య ఫ్రెండ్​షిప్
"సౌందర్య నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. మా మధ్య కాంపిటీషన్ ఉన్నా అది చాలా హెల్దీగా ఉండేది. మేమిద్దరం స్క్రీన్ మీద పోటీ పడినా బయట మాత్రం ఎంతో స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళం" అని చెప్పారు. ఒక ఫొటోలో సౌందర్యతో కలిసి తాను కనిపించగానే ఆమె కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు. సౌందర్య వ్యక్తిత్వం, అమాయకత్వం గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు.

"ఆ రోజు నేనూ వెళ్ళాల్సింది"
మీనా గుర్తుచేసుకున్న అసలైన షాకింగ్ సంగతేమిటంటే, ఆ రోజే తాను కూడా సౌందర్యతో కలిసి ప్రచారానికి వెళ్లాల్సి ఉందట. "నన్ను కూడా పిలిచారు. కానీ నాకు రాజకీయాలు, ప్రచారాలు ఇష్టం లేవు. షూటింగ్ ఉందని చెప్పి వెళ్లలేదు. కానీ తర్వాత ఆ ఘటన జరిగిందని తెలిసి నేను షాక్ అయ్యాను. ఒక్క క్షణం ఆలస్యం అయి ఉంటే నేను కూడా ఆ హెలికాప్టర్‌లో ఉండేదానిని" అని మీనా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

సౌందర్యతో కలిసి నటించిన జ్ఞాపకాలు
మీనా, జగపతి బాబు, సౌందర్య కలిసి నటించిన చిలకపచ్చ కాపురం సినిమాను గుర్తుచేసుకున్నారు. "ఆ సినిమా సమయంలో మేము ముగ్గురమూ బాగా క్లోజ్ అయ్యాం. ఆమెతో గడిపిన ప్రతి క్షణం నాకు మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలే. కానీ ఇంత త్వరగా ఆమెను కోల్పోవాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడూ ఊహించలేదు" అని చెప్పారు.

సౌందర్య మరణం కేవలం ఒక సినీ నటి కోల్పోవడమే కాదు, ఒక మంచి మనిషిని కోల్పోవడమేనని మీనా వ్యాఖ్యానించారు. ఆమెతో గడిపిన సమయాన్ని తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ గుండె బరువెక్కిపోతుందని చెప్పారు. స్నేహితురాలిని కోల్పోయిన ఆ బాధ ఎన్నడూ తగ్గదని, కానీ సౌందర్య పేరు మాత్రం ఎప్పటికీ నిలిచి పోతుందని అన్నారు.

భర్త మరణం తర్వాత
ఈ టాక్ షోలో మీనా తన వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా పంచుకున్నారు. భర్త మరణం తర్వాత ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, రెండో పెళ్లిపై వచ్చిన రూమర్స్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు. అవన్నీ ఫేక్ అని అన్నారు. ఇక తన కుటుంబం, పిల్లల గురించి మాట్లాడారు. ఆమె ఎమోషనల్​గా చెప్పిన విషయాలు ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకాయి.

