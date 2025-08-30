Why Janhvi Kapoor Wants 3 Kids : జాన్వీ కపూర్, సిద్ధార్జ్ మల్హోత్రా నటించిన పరం సుందరి థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు మంచి మౌత్ టాక్ కూడా వచ్చింది. అయినప్పటికీ నటీనటులు సినిమా ప్రమోషన్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇటీవల వారు కపిల్ శర్మ 'ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షో'లో కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా 'మీరు ఎందుకు ముగ్గురు పిల్లలను కనాలని అనుకుంటున్నారు?' అని జాన్వీ కపూర్ను అడిగారు.
"అవును. నేను పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత ముగ్గురు పిల్లలను కనాలని అనుకుంటున్నాను. అందుకంటే మూడు నా లక్కీ నంబర్. అంతేకాదు నా పిల్లల్లో ఇద్దరు గొడవ పడుతున్నప్పుడు, మూడో బిడ్డ వాళ్లలో ఒకరికి సపోర్ట్గా ఉంటారు. సందర్భాలను బట్టి ఈ సపోర్ట్ మారుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా నా బిడ్డలందరికీ ఒక తోడు, సపోర్టు దొరుకుతుంది" అని జాన్వీ కపూర్ తెలిపింది.
తిరుపతిలో సెటిల్ కావాలి!
జాన్వీ కపూర్ తన పెళ్లి, భర్త గురించి మాట్లాడటం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో పలుమార్లు ఇదే తరహా వ్యాఖ్యలు చేశారు. జాన్వీ కపూర్ తన భర్త, ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి తిరుపతిలో సెటిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు.
"నేను పెళ్లి చేసుకుని, నా భర్త, ముగ్గురు పిల్లలతో తిరుమల తిరుపతిలో స్థిరపడాలనే ఆలోచన ఉంది. మేము రోజు అరటాకుల్లో భోజనం చేయాలి. రోజూ గోవిందా, గోవిందా అనే నామాలు వినాలి. నా జెడలో మల్లెలు ముడుచుకోవాలి. మణిరత్నం సినిమాల్లోని సంగీతాన్ని ఆస్వాదించాలి. నా భర్త లుంగీ కట్టుకోవాలి" అని కోమల్ నహతా షోలో పాల్గొన్నప్పుడు జాన్వీ చెప్పారు.
పుట్టిన రోజు తిరుపతి వెళ్లాల్సిందే!
జాన్వీ కపూర్కు తిరుపతితో ప్రత్యేక సంబంధం ఉంది. ఆమె ఏటా తన పుట్టిన రోజు, తన తల్లి దివంగత శ్రీదేవి జన్మదినోత్సవం నాడు తప్పకుండా తిరుమల తిరుపతికి వస్తుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకుంటుంది.
అయితే జాన్వీ కపూర్ చెప్పిందంతా విన్న కరణ్ జోహార్, 'లుంగీ కట్టుకున్న వ్యక్తితో కలిసి అరటి ఆకులో తినడం ఓకే. కానీ ఇందులో రొమాంటిక్ యాంగిల్' ఎక్కడ ఉంది?' అని అడిగారు. దాని జాన్వీ నవ్వుతూ, 'అందులోనే చాలా ప్రేమ ఇమిడి ఉంది' అని సమాధానం ఇచ్చింది.
పెళ్లి కూడా అక్కడే!
జాన్వీ కపూర్ చెన్నైలో చాలా సింపుల్గా పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపింది. పీకాక్ మ్యాగజైన్తో మాట్లాడుతూ, 'పెళ్లి విషయంలో నాకంటూ ఒక ఆలోచన, ప్రణాళిక ఉంది. దక్షిణ ఇటలీలోని కాప్రిలో ఒక పడవలో బ్యాచిలొరెట్ పార్టీ చేసుకోవాలి. ఆ తరువాత సాదాసీదాగా తిరుపతిలో విహహ వేడుక చేసుకోవాలి. చెన్నైలోని మైలాపూర్లో తన తల్లి శ్రీదేవి పూర్వీకుల ఇంట్లో మెహందీ, సంగీత వేడుకలు జరగాలి. సంప్రదాయమైన సరళమైన అలంకరణ చేసుకోవాలి. పెళ్లిలో మల్లెలు, కొవ్వుత్తుల అలంకరణ ఉండాలి' అని తన కోరికను వెలిబుచ్చింది.
డేటింగ్
జాన్వీ కపూర్ ప్రస్తుతం శిఖర్ పహరియా అనే యువకుడితో డేటింగ్లో ఉంది. వీరిద్దరూ తమ ప్రేమను ఎప్పుడూ దాచుకోలేదు. కలిసే ఫంక్షన్లకు, దేవాలయాలకు వెళ్తున్నారు. జాన్వీ తన ప్రేమికుడి పేరుతో ఉన్న నక్లెస్ను ధరించి పలు వివాహాలకు హాజరైన విషయం తెలిసిందే.
ఇంతకీ పెళ్లి ఎప్పుడు?
మీరు పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటారు? అని జాన్వీని అడిగినప్పుడు, "నేను ప్రస్తుతం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. నాకు లేదా అతనికి (ప్రియుడికి) పెళ్లి గురించి ఆలోచన లేదు. నేను పూర్తిగా కెరీర్పై దృష్టి కేంద్రీకరించాను" అని స్పష్టం చేసింది.
