నా కోసం హనీమూన్​ కూడా మీరే ప్లాన్​ చేయండి!: త్రిష

బిజినెస్ మ్యాన్‌తో పెళ్లి వార్తలపై త్రిష ఘాటు రిప్లై! సోషల్ మీడియాలో వైరల్ పోస్ట్

Trisha Strong Reply
Trisha Strong Reply (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2025 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Trisha Marriage Rumours : సౌత్ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష మరోసారి హాట్ టాపిక్ అయ్యారు. కొంతకాలంగా త్రిష పెళ్లిపై సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. తాజాగా మరోసారి ఆమె పెళ్లి గురించి వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీనికి స్పందించిన ఆమె ఘాటుగా రిప్లై పోస్ట్​ పెట్టింది.

హనీమూన్ షెడ్యూల్ కూడా
చంఢీగఢ్‌కు చెందిన ఓ బిజినెస్ మ్యాన్‌తో త్రిష వివాహం ఫిక్స్ అయ్యిందని, రెండు కుటుంబాలు అంగీకరించాయని, త్రిష కూడా ఓకే చెప్పిందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం మొదలైంది. ఈ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వ్యాపించాయి. అయితే ఈ రూమర్స్‌పై త్రిష ఘాటుగా స్పందించారు. ఇలాంటి పుకార్లు పుట్టిస్తున్న వాళ్లకు తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీతో స్ట్రాంగ్ రిప్లై ఇచ్చారు. అదేంటంటే

"నా జీవితాన్ని నా కోసం ప్లాన్‌ చేస్తున్న వారిని నేను ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తా. ఇప్పుడు హనీమూన్ షెడ్యూల్ కూడా చెబుతారేమోనని ఎదురు చూస్తున్నా" అంటూ సెటైరికల్ రిప్లై ఇచ్చారు. ఆమె పోస్ట్ వైరల్ అవ్వడంతో, ఈ వార్తల్లో నిజం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చినట్లయింది. 2015లో వ్యాపారవేత్త వరుణ్ మణియన్‌తో త్రిషకు నిశ్చితార్థం జరిగినా, అది పెళ్లి వరకు సాగలేదు. వివాహానంతరం నటన కొనసాగించాలన్న అంశంపై అభిప్రాయ భేదాల వల్ల ఆ ఎంగేజ్మెంట్ రద్దయినట్లు అప్పట్లో టాక్ వచ్చింది.

trisha Instagram story
త్రిష ఘాటు రిప్లై! (Source: Trisha Insta Story)

పెళ్లి పై అప్పుడే క్లారిటీ
'థగ్​ లైఫ్' ప్రెస్​మీట్​లో పెళ్లి గురించి ప్లాన్స్​ ఏంటి? అని ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనికి ఆమె ఇచ్చిన రిప్లై అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచారు. పెళ్లి అనే కాన్సెప్ట్​పై తనకు నమ్మకం లేదని చెప్పారు. తనకు పెళ్లైనా ఓకే, లేకపోయినా ఫర్వాలేదని త్రిష షాకింగ్ రిప్లై ఇచ్చారు. 'నాకు వివాహంపై సరైన ఉద్దేశం లేదు. నాకు పెళ్లైతే ఓకే. ఒకవేళ పెళ్లి కాకపోయినా నాకేం ఫర్వాలేదు' అని త్రిష సమాధానం చెప్పారు.

సినిమాల విషయానికి వస్తే
తర్వాత పూర్తిగా కెరీర్‌పై దృష్టి పెట్టిన త్రిష, వయసు 42 దాటినా అదే గ్లామర్‌, గ్రేస్‌తో సినీ రంగంలో దూసుకుపోతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె చిరంజీవితో 'విశ్వంభర' సినిమాలో, అలాగే సూర్యతో 'కరుప్పు' చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ రెండు చిత్రాలు వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుండగా, త్రిష మరిన్ని కొత్త ప్రాజెక్టులను కూడా లైన్‌లో పెట్టినట్లు సమాచారం.

