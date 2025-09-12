'కొంతకాలం బ్రేక్ ఇస్తున్నా'- అనుష్క సెన్సేషనల్ పోస్ట్
కొంతకాలం సోషల్ మీడియా నుంచి దూరంగా ఉంటానని అనుష్క పోస్ట్
Published : September 12, 2025 at 1:35 PM IST
Anushka Shetty New Post : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర పోస్ట్ పెట్టారు. ఇటీవలె ఆమె ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఘాటీ ప్రేక్షకులకు ముందుకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం తొలి రోజు ఫర్వాలేదనిపించినా ఆ తర్వాత భారీ నష్టాలను మిగిల్చింది. దీంతో అనుష్కతో పాటు ఆమె అభిమానులు షాక్కు గురయ్యారు. అయితే, ఈ నేపథ్యంలోనే అనుష్క సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన ఓ పోస్ట్ ఆసక్తిని రేపుతుంది. ఇంతకీ ఆమె ఏం అన్నారంటే?
"నీలి వెలుగును దీపకాంతిగా మార్చుకుంటూ సరైన జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకునేందుకు, ప్రపంచంతో మళ్లీ కలిసిందుకు కొంతకాలం సోషల్ మీడియా నుంచి దూరంగా ఉండబోతున్నాను. కానీ, త్వరలోనే మరిన్ని కథలతో, మరింత ప్రేమతో మీ ముందుకు వస్తాను. ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో ఉండండి. ప్రేమతో మీ అనుష్క శెట్టి " అంటూ పోస్ట్ చేసింది.
Love.... always forever ❤️ pic.twitter.com/ALRfMrvpK0— Anushka Shetty (@MsAnushkaShetty) September 12, 2025
ప్రమోషన్లలో అనుష్క గైర్హాజరు!
అయితే, గత కొన్నేళ్లుగా అనుష్క ఎక్కువగా బయట కనిపించడం లేదు. సినిమా ప్రమోషన్లకు కూడా దూరంగా ఉంటుంది. ఇటీవల విడుదలైన 'ఘాటి' ప్రమోషన్లలో పెద్దగా జోరు కనిపించడం లేదు. చెప్పాలంటే హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి ఫ్యాన్ మీట్స్, ఈవెంట్స్, మీడియా ఇంటరాక్షన్స్కు దూరంగా ఉంటున్నారు. చివరగా 'సైజ్ జీరో' సినిమా తర్వాత నుంచే ఆమె ఎక్కువగా ప్రమోషన్లలో కనిపించలేదు. ఇటీవలే జరిగిన 'బాహుబలి' రీయూనియన్ మీట్కు కూడా ఆమె హాజరుకాలేదు. అయితే, తన రాబోయే ప్రాజెక్ట్ కోసం బరువు తగ్గుతూ కొత్త లుక్లోకి మారుతున్నట్లు తెలిపారు.
అభిమానుల ప్రతిస్పందన
మరోవైపు అనుష్క ప్రమోషన్లలో పాల్గొనకపోవడం అభిమానులను కొంత నిరాశపరుస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో ఆమె కనీసం ఒక ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లో అయినా హాజరుకావాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు. ఇంకా కొందరు అభిమానులు మాత్రం "అనుష్క స్క్రీన్పై కనిపించడం చాలు" అంటూ ఆమె నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తున్నారు.
రాబోయే సినిమాలు
ఇప్పటికే 'ఘాటి' లాంటి కొత్త పాత్రలో ప్రేక్షకులను అలరించిన అనుష్క, మరికొన్ని మహిళా ప్రధాన కథలు, విభిన్నమైన కాన్సెప్ట్ మూవీస్ కోసం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. కేవలం కమర్షియల్ రోల్స్ కాకుండా, తనకో ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చే ప్రత్యేక కథల వైపు ఆమె దృష్టి సారించడం అభిమానులను మరింత ఉత్సాహపరుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు నటించిన చిత్రాలు ఒక దానికి ఒకటి పోలిక ఉండదు. పాత్రలు చాలా కొత్తగా అనిపిస్తాయి. 'అరుంధతి', 'భాగమతి', 'నిశ్శబ్దం' వంటి కథల్లో నటించిన అనుష్క ఎప్పుడూ విభిన్నమైన, మహిళా ప్రధానమైన పాత్రలనే ఎక్కువగా ఎంచుకుంటారు.
ఘాటీ సినిమా విషయానికి వస్తే
బిగ్ బడ్జెట్ క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఘాటి' సెప్టెంబర్ 5న గ్రాండ్గా విడుదలైంది. కృష్ణ జాగర్లమూడి (క్రిష్) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో అనుష్క శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, విక్రమ్ ప్రభు హీరోగా కనిపించనున్నారు. జగపతి బాబు, చైతన్య రావు తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి నాగవెల్లి విద్యాసాగర్ సంగీతాన్ని సమకూర్చారు.
