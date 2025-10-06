పుట్టపర్తి ఆశ్రమానికి విజయ్ దేవరకొండ- చేతికున్న రింగ్ ఎంగేజ్మెంట్దేనా?
Published : October 6, 2025 at 12:55 PM IST
Vijay Devarakonda Ashramam Visit : టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందనల వివాహ నిశ్చితార్ధం అక్టోబరు 3న(శుక్రవారం) జరిగిందనే ప్రచారం ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది. తాజాగా మరో కీలక అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఎడమ చేతికి రింగ్ ధరించి విజయ్ దేవరకొండ కనిపించడంపై ఇప్పుడు అందరూ చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. దీనిపై సోషల్ మీడియా వేదికగా విజయ్ , రష్మిక ఫ్యాన్స్ రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు. ఆ ఇద్దరికీ నిశ్చితార్ధం జరిగి ఉంటుందని, విజయ్ చేతికి ఉన్నది ఎంగేజ్మెంట్ రింగే అయి ఉండొచ్చని వార్తలు వైరల్గా మారాయి. తాజాగా అక్టోబరు 5న (ఆదివారం) ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పుట్టపర్తిలో ఉన్న శ్రీ సత్యసాయి బాబా ప్రశాంతి నిలయం ఆశ్రమాన్ని విజయ్ దేవరకొండ కుటుంబ సమేతంగా సందర్శించారు. ఆయన వెంట తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ ఉన్నారు. అక్కడికి చేరుకోగానే ఆశ్రమ నిర్వాహకులు విజయ్ కుటుంబీకులు అందరికీ బొకేలు ఇచ్చి స్వాగతం పలికారు. ఈక్రమంలో బొకేను విజయ్ పట్టుకున్న క్రమంలో తీసిన ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. విజయ్ దేవరకొండ ఎడమ చేతికి రింగ్ ఉండటం ఆ ఫొటోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయితే అది ఎంగేజ్మెంట్ రింగా ? కాదా ? అనే దానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
Actor Vijay Deverakonda made his first public appearance days after getting engaged to longtime girlfriend Rashmika Mandanna. The couple’s engagement reportedly took place at Vijay’s Hyderabad home with close friends and family.— India Forums (@indiaforums) October 6, 2025
Vijay later visited the Sri Sathya Sai Baba Maha… pic.twitter.com/ZlKRQ5ZaGN