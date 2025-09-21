PMO నుంచి కాల్ వచ్చింది, నమ్మలేకపోయాను : మోహన్లాల్
దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డ్- మోహన్లాల్ ప్రెస్మీట్
Published : September 21, 2025 at 3:20 PM IST
Mohanlal Dadasaheb Phalke Award : మలయాళ సీనియర్ నటుడు మోహన్లాల్ తనకు ప్రతిష్ఠాత్మక దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు వరించిన సందర్భంగా ఆ ఆనంద క్షణాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారంటూ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (PMO) నుంచి ఫోన్ కాల్ వస్తే నమ్మలేకపోయానని ఆయన అన్నారు. అంతేకాదు ఆ మాట వినగానే తాను కలలో ఉన్నానేమో అనుకుని ఆ విషయాన్ని మరోసారి చెప్పాలని అన్నారట. ఆదివారం ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలను ఆయన షేర్ షేర్ చేసుకున్నారు.
"ఈ అవార్డు మలయాళ సినిమాకు వచ్చిన పురస్కారంగా భావిస్తా. నిజాయితీగా పని చేయడంతోపాటు భగవంతుడి ఆశీర్వాదాల వల్లే ఈ పురస్కారం దక్కింది అనుకుంటున్నాను. నన్ను అభిమానించే ప్రతీ ఒక్కరికీ చెందుతుంది. నాకు సినిమా తప్ప నాకు పెద్ద కలలు లేవు" అని మోహన్లాల్ తెలిపారు.
Shri Mohanlal Ji epitomises excellence and versatility. With a rich body of work spanning decades, he stands as a leading light of Malayalam cinema, theatre and is deeply passionate about the culture of Kerala. He has also delivered remarkable performances in Telugu, Tamil,… https://t.co/4MWI1oFJsJ pic.twitter.com/P0DkKg1FWL— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2025
"అనేక మంది గొప్ప వ్యక్తులు నడిచిన దారిలోనే నేనూ ప్రయాణించాను. నేను ఏది సాధించినా వాళ్లే దానికి కారణం. 48ఏళ్ల నా జర్నీలో నేను కలిసి పని చేసిన కొందరు ఇప్పుడు లేరు. కానీ, ఆ జ్ఞాపకాలెప్పుడూ నాతోనే ఉంటాయి. ఫలానా పాత్రలోనే నటించాలని నేనెప్పుడూ అనుకోను. కథ, కాంబినేషన్స్పైనే ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తా. ప్రేమ్ నజీర్, శివాజీ గణేశన్, అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి వారితో కలసి నటించడం గొప్ప అనుభూతి‘" మోహన్లాల్ పేర్కొన్నారు.
కాగా, పరిశ్రమలో నటుడు, దర్శకుడు, నిర్మాతగా మోహన్లాల్ చేసిన సేవలకుగాను దాదాసాహేబ్ ఫాల్కే పురస్కారానికి ఎంపిక చేసినట్లు కేంద్రం శనివారం ప్రకటించింది. 2023 సంవత్సరానికి గానూ ఈ అవార్డు దక్కింది. ఈ నెల 23న దిల్లీలో జరిగే 71వ జాతీయ పురస్కారాల ప్రదానోత్సవంలో మోహన్లాల్ ఈ అవార్డును అందుకోనున్నారు.
చిరు, ఎన్టీఆర్ శుభాకాంక్షలు
ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు అందుకున్న సందర్భంగా మోహన్లాల్కు సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రముఖ హీరోలు చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్ మోహన్లాల్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'మై డియర్ మోహన్లాల్ మీకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. నటుడిగా మీ జర్నీ, మీరు పోషించిన పాత్రలు భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమను సుసంపన్నం చేశాయి. దాదాసాహేబ్ ఫాల్కే పురస్కారం మీకు అసలైన గుర్తింపు' అని చిరంజీవి కొనియాడారు. ‘'లెజండరీ మోహన్లాల్కు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఇండియన్ సినిమా ఐకాన్కు తగిన గుర్తింపు ఇది' అని ఎన్టీఆర్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేశారు.
My dear Lalettan @Mohanlal, heartfelt congratulations on being honoured with the prestigious Dadasaheb Phalke Award🌟— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 21, 2025
Your remarkable journey and iconic performances have enriched Indian cinema. Truly a well-deserved recognition 💐 pic.twitter.com/fuS9IaFJNl
Heartiest congratulations to the legendary @Mohanlal sir on being honoured with the prestigious Dadasaheb Phalke Award.— Jr NTR (@tarak9999) September 21, 2025
A true icon of Indian cinema, this recognition is well deserved.
