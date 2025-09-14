'పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు కూడా నిర్మాతలే చెల్లించాలా?'- బీ టౌన్ స్టార్స్పై ఆమిర్ గరం!
Published : September 14, 2025 at 2:04 PM IST
Aamir Khan About Producers : సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోలు కోట్ల రూపాయలు పారితోషికం తీసుకోవడం కొత్త విషయం కాదు. కానీ నటులు ఆ రెమ్యునరేషన్తో పాటు తమ వ్యక్తిగత ఖర్చులను కూడా ప్రొడ్యూసర్లపైనే వేయడం మాత్రం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చగా మారింది. ఇంత భారీగా పారితోషికాలు సంపాదించే వారు ఎందుకు తమ సిబ్బంది జీతాలు కూడా నిర్మాతలే చెల్లించాలనుకుంటున్నారు అనే ప్రశ్న చాలామందిలో వస్తోంది. ఇక ఇటీవల బాలీవుడ్ స్టార్ ఆమిర్ ఖాన్ ఈ విషయంపై బహిరంగంగానే "ఇది సరైంది కాదు, సిగ్గుచేటు" అంటూ షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరి ఆయన ఎందుకు ఇలా అన్నారు అనే వివరాల్లోకి వెళితే!
నిర్మాతలు భరించాల్సిన ఖర్చులు ఏవి?
సినిమా కోసం అవసరమైన ఖర్చులను మాత్రం నిర్మాత భరించాలి. ఉదాహరణకు మేకప్ ఆర్టిస్ట్, హెయిర్ డ్రెస్, కాస్ట్యూమ్స్, ఫిట్నెస్ ట్రైనింగ్ వంటి వాటికి నిర్మాత డబ్బు పెట్టడం సహజమని ఆమిర్ అన్నారు. ఎందుకంటే అవన్నీ సినిమా కోసం అవసరమైనవి. కానీ నటీనటుల డ్రైవర్, పర్సనల్ అసిస్టెంట్ బాయ్, వ్యక్తిగత సహాయకుల జీతాలు నిర్మాతలు ఎందుకు భరించాలి? అని ప్రశ్నించారు.
నా సిబ్బంది జీతాలు నేనే చెల్లిస్తా
ఆమిర్ తన వ్యక్తిగత నిర్ణయం గురించి చెబుతూ, "నేను ఎప్పుడూ నిర్మాతకు భారంగా మారలేదు. నా వర్కర్ జీతం, డ్రైవర్ జీతం, లేదా ఇంట్లో పని చేసే వాళ్ల జీతాలు నేనే చెల్లిస్తా. నిర్మాత ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఈ విధంగా అయితే రేపు నా పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు కూడా నిర్మాత చెల్లించాలా?" అని ప్రశ్నించారు.
ఆశ్చర్యపరిచే డిమాండ్స్
ఇప్పటి హీరోలలో కొంతమంది చేస్తున్న డిమాండ్స్ విన్నప్పుడు షాక్ అయ్యానని ఆమిర్ అన్నారు. "కొంతమంది హీరోలు షూటింగ్కు తమ సిబ్బందిని మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా కుకింగ్ వ్యాన్, జిమ్ వ్యాన్ కూడా తెప్పించుకుంటారు. ఆ ఖర్చులను కూడా నిర్మాతలకే బిల్లు వేస్తారు. కోట్లలో పారితోషికం తీసుకుంటున్నప్పుడు తమ సిబ్బంది జీతాలు కూడా ఇవ్వలేరా? ఇది నిర్మాతలకు అన్యాయం. సినిమా బడ్జెట్ పెరుగుతుంది. సినిమా ఫ్లాపైతే నిర్మాత నష్టపోతాడు. ఈ స్థాయిలో డిమాండ్స్ పెట్టడం నిజంగా సిగ్గుచేటు" అని తేల్చి చెప్పారు.
సినిమా కోసం మాత్రమే ఖర్చు
సినిమా కోసం అవసరమైతే నిర్మాతలు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా తప్పు లేదని ఆమిర్ క్లియర్గా చెప్పారు. ఉదాహరణగా తన రెజ్లింగ్ సినిమా గురించి చెబుతూ, "ఆ సినిమా కోసం ప్రత్యేక ట్రైనింగ్ అవసరమైంది. అది నిర్మాతే ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే అది సినిమాకి అవసరం. కానీ నా కుటుంబాన్ని నేను ఔట్డోర్కు తీసుకెళితే వారి ఖర్చులు నేను భరిస్తా. ఆ డబ్బులు నిర్మాతకు ఎందుకు భారమవ్వాలి?" అని అన్నారు.
ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోలు చేసే ప్రతి డిమాండ్ చివరికి సినిమాపై అదనపు ఖర్చులుగా మారుతుందని ఆయన అన్నారు. నిర్మాతపై భారం పెరిగితే సినిమా బడ్జెట్ దాటిపోతుంది. ఈ విధంగా సినిమా వ్యాపారం కుదేలవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి స్టార్ హీరో ముందు నిర్మాత గురించి ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే నిర్మాతలు డబ్బు పెట్టకపోతే సినిమాలు ఉండవు. అందుకే స్టార్ హీరోలు తమ వ్యక్తిగత ఖర్చులను స్వయంగా భరించాలి అని ఆమిర్ ఖాన్ బలంగా చెప్పారు.
