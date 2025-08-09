Essay Contest 2025

'మా అన్న నన్ను ఏడాదిపాటు గదిలో బంధించాడు'- ఆమిర్ ఖాన్ తమ్ముడు! - AAMIR KHAN

ఆమిర్ ఖాన్​పై తన సోదరుడు సంచలన ఆరోపణలు

aamir khan
aamir khan (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2025 at 11:05 AM IST

2 Min Read

Aamir Khan Brother Case : బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో ఆమిర్‌ఖాన్‌- తన సోదరుడు ఫైసల్‌ ఖాన్​కు మధ్యలో చాలా కాలంగానే విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇద్దరి మధ్య ఆస్తి తగాదాలు ఉన్నాయి. దీనిపై ఫైసల్‌ కోర్టును ఆశ్రయించి, చట్టపరంగా పోరాటం చేస్తున్నారు. అయితే ఫైసల్ తాజాగా ఆమిర్​పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది బీ టౌన్​లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ఏదాడిపాటు గదిలోనే!
నటుడు ఫైసల్‌ ఖాన్‌ తాజాగా తన సోదరుడు ఆమిర్​పై గంభీరమైన ఆరోపణలు చేశారు. తనకు మానసిక వ్యాధి ఉందని, పిచ్చివాడని, తనవల్ల సమాజానికి హాని ఉందని చెప్పి ఆమిర్ ఏడాది పాటు తనను గదిలో బంధించినట్లు తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం తాను అనుభవించిన ఆవేదన, బాధను ఫైసల్ తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నారు.

"నాకు మానసిక వ్యాధి ఉందని, నేను పిచ్చివాడినని, నా వల్ల సమాజానికి హాని ఉందని ఆరోపించారు. నా కుటుంబానికి నేను కొన్ని విషయాల్లో సహకరించలేదు. దీంతో వారు నాకు పిచ్చి ఉందని అనుకున్నారు. నేను వాళ్ల ఉచ్చులో కూరుకుపోయానని అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు. ఆ తర్వాత అర్థమైనా, దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలో తెలియలేదు. దీంతో ఏడాది పాటు ఆమిర్‌ నన్ను ఒక గదిలో బంధించాడు"

"నా దగ్గర ఫోన్‌ కూడా లాగేసుకున్నారు. నన్ను బయటకు ఎక్కడికీ వెళ్లనివ్వలేదు. నా రూమ్ బయట బౌన్సర్లను ఉంచారు. నాకు మెడిసిన్ ఇచ్చేవారు. వాళ్ల నుంచి నా తండ్రి నన్ను కాపాడతాడని అనుకున్నాను. కానీ, మా నాన్నను సంప్రదించడం ఎలాగో నాకు తెలియలేదు. నా దగ్గర ఆయన ఫోన్ నంబర్‌ కూడా లేదు" అని ఫైసల్‌ తెలిపారు. ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆమిర్‌ తనను ఇంకో ఇంటికి మార్చేసినట్లు ఫైసల్ చెప్పారు.

ఆమిర్‌ - ఫైసల్‌ విభేదాలు
కాగా, అన్నమ్ములు ఆమిర్‌- ఫైసల్‌కు మధ్య చాలా రోజులుగా ఆస్తి తగాదాలు ఉన్నాయి. గతంలో ఫైసల్​ మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుయ్యేందుకు ఓ హాస్పిటల్​లో ట్రీట్‌మెంట్ తీసుకున్నారు. 20 రోజుల ట్రీట్​మెంట్ తర్వాత ఆయన పూర్తిగా నార్మల్‌ అయ్యారట. అయినప్పటికీ ఆమిర్‌ తనను బంధించాడని ఫైసల్ ఆరోపించారు.

సినిమాల్లో నటించారు
'మేళ' అనే సినిమాలో ఆమిర్‌ ఖాన్ తన సోదరుడు ఫైసల్‌తో కలిసి నటించారు.ఈ సినిమాకు ధర్మేశ్‌ దర్శన్‌ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది 2000 సంవత్సరంలో రిలీజ్ అయ్యింది. ఫైసల్‌ 1988లో విలన్‌ పాత్రతో తెరంగేట్రం చేశారు. 1990లో తన తండ్రి తాహిర్ హుస్సెన్ నటించిన 'తుమ్‌మేరే హో' సినిమాకు అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గానూ పని చేశారు. ఇప్పటివరకు హిందీలో పలు సినిమాల్లో ఫైసల్ నటించారు. 1994లో మధోశ్‌, 2015లో చినార్‌ దాస్తాన్‌ ఏ ఇష్క్‌ వంటి సినిమాల్లో నటించారు. ఫైసల్ చివరిసారిగా 2021లో ఫ్యాక్టరీ సినిమాలో కనిపించారు.

కూలీలో కీలక పాత్ర
ఇక ఆమిర్ ఖాన్ లేటెస్ట్​గా రజనీకాంత్ కూలీ సినిమాలో అతిథి పాత్ర పోషించారు. ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్​లో ఆమిర్ లుక్ రివీల్ చేశారు. ఆయన ఒళ్లంతా టాటూలతో పవర్​ఫుల్​గా కనిపిస్తున్నారు. చూడాలి మరి ఈ సినిమాలో ఆమిర్ పాత్ర ఏమేరకు క్లిక్ అవుతుదో. లోకేశ్ కగనరాజ్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 14న రిలీజ్ కానుంది.

