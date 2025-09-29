అల్లు అర్జున్తో జపనీస్ డ్యాన్సర్- అట్లీ ప్లాన్ మామూలుగా లేదుగా!
అల్లు అర్జున్తో డిఫరెంట్ ప్లాన్- ఫొటోస్ షేర్ చేసిన జపనీస్ డ్యాన్సర్!
Published : September 29, 2025 at 3:03 PM IST
Allu Arjun Atlee Photo Revealed : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటిస్తున్న నెక్స్ట్ పాన్-ఇండియా మూవీ భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతోంది. టాప్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్కు వర్కింగ్ టైటిల్ AA22xA6 గా ఫిక్స్ చేశారు. ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఎప్పటినుంచో ఈ మూవీ అప్డేట్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్కు ఇదొక చిన్న ట్రీట్ అనే చెప్పవచ్చు.
బీహైండ్-ది-సీన్స్
ఇటీవల ఈ చిత్ర బృందం ముంబయిలో మేజర్ షూటింగ్ షెడ్యూల్ను పూర్తి చేసుకుంది. ఇప్పుడు కొత్త లొకేషన్ల కోసం అబుదాబీకి వెళ్లింది. వచ్చే నెలలో షూటింగ్ మళ్లీ స్టార్ట్ కానుందని మూవీ మేకర్స్ తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా, జపనీస్-బ్రిటిష్ డ్యాన్సర్, కొరియోగ్రాఫర్ హొకుటో కొనిషి ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమయ్యారు. ఆయన సోషల్ మీడియాలో ముంబయి షూట్కు సంబంధించిన కొన్ని బీహైండ్-ది-సీన్స్ (BTS) ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అందులో అల్లు అర్జున్, అట్లీతో కలిసి ఉన్న ఫొటోలు కూడా ఉన్నాయి. కొనిషి ఈ మూవీ కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక సాంగ్పై వర్క్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా అల్లు అర్జున్తో పని చేయడం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతి అని కొనిషి పేర్కొన్నారు.
దీపికా పదుకొణె 100 డేస్ డెడికేషన్
ఈ ప్రాజెక్ట్లో దీపికా పదుకొణె స్పెషల్ లుక్లో కనిపించనున్నారు. ఆమె కోసం ప్రత్యేకంగా వారియర్ లుక్, ఆయుధాలను డిజైన్ చేశారట. దీపికా మొత్తం 100 రోజులు ఈ షూట్ కోసం కేటాయించారని యూనిట్ నుంచి సమాచారం. నవంబర్ నుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్లో జాయిన్ కానున్న ఆమె, షారుఖ్ 'కింగ్' సినిమాతో పాటు షెడ్యూల్ను బాలన్స్ చేస్తారట. దీపికాతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వి కపూర్, రష్మిక మందన్నా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ముఖ్యంగా రష్మిక విలన్ రోల్లో కనిపిస్తున్నట్లుగా టాక్. అదే సమయంలో అల్లు అర్జున్ ఈ సినిమాలో నాలుగు వేర్వేరు రోల్స్ పోషిస్తున్నారని సమాచారం.
రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
బన్నీ- అట్లీ కాంబినేషన్లో రూపొందనున్న సినిమా భారతీయ సినిమాల్లోనే ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్లో ఒకటి. ఇందులో అల్లు అర్జున్ పాత్ర యానిమేటెడ్ వెర్షన్లో డిఫరెంట్ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ 2026 సెప్టెంబర్ వరకు సాగనుంది. థియేట్రికల్ రిలీజ్ మాత్రం 2027 సెకెండ్ హాఫ్లో ప్లాన్ చేస్తున్నారని సినీ వర్గాల బజ్. ఈ చిత్రంలో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ భారీ స్థాయిలో ఉపయోగించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. వివిధ అంతర్జాతీయ స్టూడియోలు దీని నిర్మాణంలో సహకరిస్తాయని ప్రచారాలు నడుస్తున్నాయి. భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, నెక్స్ట్ లెవల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లతో ఆ సినిమా ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకోనుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ భారీ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా సాయి అభ్యంకర్ పనిచేస్తున్నారు. త్వరలోనే మూవీకి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, ముఖ్యంగా ఇతర తారాగణం గురించి అఫిషియల్గా ప్రకటించనున్నారు.
