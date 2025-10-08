ప్రియాంకతో మహేశ్ ఫోక్ సాంగ్- హై ఎనర్జీ డ్యాన్స్తో ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్ ప్లాన్!
SSMB29 క్రేజీ బజ్- మహేష్ – ప్రియాంక చోప్రా ఫోక్ డ్యాన్స్?
Published : October 8, 2025 at 10:53 AM IST
SSMB 29 Movie Update : సూపర్ స్టార్ మహేష్బాబు హీరోగా, రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం 'ఎస్ఎస్ఎంబీ29' (SSMB29)పై రోజురోజుకూ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. హీరోయిన్గా ప్రియాంక చోప్రా నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ గురించి వచ్చే ప్రతీ వార్త సినిమా ప్రేక్షకులలో ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అలాంటి ఓ ఆసక్తికర విషయమే ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
మహేశ్- ప్రియాంక డ్యాన్స్!
ఇందులో మహేష్బాబు- ప్రియాంక చోప్రాతో ఓ భారీ డ్యాన్స్ను జక్కన్న ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఫోక్ బీట్ స్టైల్లో ఉండనుందని టాక్. ఈ సాంగ్కు రాజు సుందరం కొరియోగ్రాఫర్గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ పాట షూటింగ్ ఇంకా సెట్స్ పైకి వెళకపోయినా, ఇప్పటికే బ్యాక్ గ్రౌండ్ వర్క్, ట్రయల్ షూట్స్ పూర్తయ్యాయన్న టాక్ ఉంది. ఇదే పాటతో పాటు, ఈ చిత్రంలో ఇంకా రెండు మేజర్ సాంగ్స్, భారీ ఫైట్ సీక్వెన్స్లు ఉండనున్నాయని సమాచారం.
గ్లోబ్ ట్రోటర్ అడ్వెంచర్
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్గా 'SSMB29' రూపొందుతుంది. ఈ చిత్రం ఒక గ్లోబ్- ట్రోటింగ్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్గా రూపొందుతోంది. అంటే ఆయన ప్రపంచాన్ని చుట్టేసే సాహస యూత్రికుడిగా మహేష్బాబు ఎక్స్ప్లోరర్గా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పాత్రకు ప్రేరణగా ఇండియానా జోన్స్, ఆఫ్రికన్ ఫోక్ కథలు ఆధారంగా తీసుకున్నట్టు సినిమా వర్గాల టాక్.
50వ పుట్టినరోజు స్పెషల్ అనౌన్స్మెంట్
ఈ ఏడాది మహేష్బాబు 50వ జన్మదినం సందర్భంగా, నవంబర్ 2025లో చిత్రానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వెలువడనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఆ పోస్టర్లో మహేశ్ పూర్తి లుక్ను విడుదల చేయలేదు. కేవలం ఎర్ర చొక్క, మెడలో రుద్రాక్ష మాలతో ఉన్న ఫోటోను విడుదల చేశారు. పుర్తి లుక్ నవంబర్ 2025లో రిలీజ్ చేస్తామని టీమ్ స్పష్టం చేశారు.
#SSMB29 #MaheshBabu #Rajamouli pic.twitter.com/9kTtLOEVWQ— TollywoodBoxoffice.IN (@TBO_Updates) October 6, 2025
రూ. 900–1000 కోట్లు బడ్జెట్ - భారీ కాస్ట్
RRR వంటి భారీ విజయం సాధించిన రాజమౌళి నుంచి వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సుమారు రూ. 900–1000 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. తొలుత ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా విడుదల చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్నా, ఇప్పుడు ఒకే భాగంగా 2027లో విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తుంది.
మహేశ్ లేటెస్ట్ ఫిల్మ్
ఈ చిత్రంలో మహేష్, ప్రియాంకలతో పాటు ఆర్. మాధవన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. గతేడాది మహేష్బాబు చివరిగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'గుంటూరు కారం' సినిమాలో నటించారు.
AN #SSMB29 Exclusive -#MaheshBabu & #PriyankaChopra will groove high energy, folk dance number for #SSMB29 👑💥— Censor Reports (@tolly_censor__) October 7, 2025
choreographed by Raju Sundaram and Composition by MM Keeravani Where Concept and trial shoots are done, with filming starting soon !🤩🔥
Two major songs and massive… pic.twitter.com/IZiPUNNCGM
బాహుబలితో సర్ప్రైజ్
అక్టోబర్ 31న గ్రాండ్గా 'బాహుబలి ది ఎపిక్' సినిమా విడుదల కానుంది. ఇందులో రెండు భాగాలను కలిపి ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అయితే బాహుబలి ఫ్రాంఛైజీగా మారనున్నట్లు హాట్ టాపిక్ నడుస్తుంది. తాజాగా ఈ 'SSMB29'కు సంబంధించిన ఏదైనా సర్ప్రైజ్ను ఫ్యాన్స్ కోసం విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని సినిమా అభిమానులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ఎందుకంటే 'బాహుబలి 3' గురించి ఎటువంటి హింట్ 'ది ఎపిక్'లో ఉండదని నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అందరి చూపు మహేశ్ సినిమా అప్డేట్ గురించే అంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేస్తూన్నారు.
SSMB 29: రాజమౌళి- మహేశ్బాబు యాక్షన్ లీక్- ఇది నిజమేనా?
'నన్ను బాలీవుడ్ భరించలేదు- టైమ్ వేస్ట్ చేసుకోను'- మహేశ్ కామెంట్స్ మళ్లీ వైరల్