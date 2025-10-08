ETV Bharat / entertainment

ప్రియాంకతో మహేశ్​ ఫోక్ సాంగ్- హై ఎనర్జీ డ్యాన్స్​తో ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్ ప్లాన్!

SSMB29 క్రేజీ బజ్- మహేష్‌ – ప్రియాంక చోప్రా ఫోక్ డ్యాన్స్?

SSMB 29 Movie Update
SSMB 29 Movie Update (Source: Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 10:53 AM IST

SSMB 29 Movie Update : సూపర్ స్టార్ మహేష్‌బాబు హీరోగా, రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం 'ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ29' (SSMB29)పై రోజురోజుకూ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. హీరోయిన్​గా ప్రియాంక చోప్రా ​నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ గురించి వచ్చే ప్రతీ వార్త సినిమా ప్రేక్షకులలో ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అలాంటి ఓ ఆసక్తికర విషయమే ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

మహేశ్- ప్రియాంక డ్యాన్స్!
ఇందులో మహేష్‌బాబు- ప్రియాంక చోప్రాతో ఓ భారీ డ్యాన్స్​ను జక్కన్న ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఫోక్ బీట్ స్టైల్​లో ఉండనుందని టాక్. ఈ సాంగ్‌కు రాజు సుందరం కొరియోగ్రాఫర్​గా వ్యవహరించనున్నారు. ఈ పాట షూటింగ్ ఇంకా సెట్స్​ పైకి వెళకపోయినా, ఇప్పటికే బ్యాక్​ గ్రౌండ్​ వర్క్​, ట్రయల్ షూట్స్ పూర్తయ్యాయన్న టాక్ ఉంది. ఇదే పాటతో పాటు, ఈ చిత్రంలో ఇంకా రెండు మేజర్ సాంగ్స్, భారీ ఫైట్ సీక్వెన్స్‌లు ఉండనున్నాయని సమాచారం.

గ్లోబ్ ట్రోటర్​ అడ్వెంచర్
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్‌గా 'SSMB29' రూపొందుతుంది. ఈ చిత్రం ఒక గ్లోబ్- ట్రోటింగ్ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతోంది. అంటే ఆయన ప్రపంచాన్ని చుట్టేసే సాహస యూత్రికుడిగా మహేష్‌బాబు ఎక్స్‌ప్లోరర్‌గా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పాత్రకు ప్రేరణగా ఇండియానా జోన్స్, ఆఫ్రికన్ ఫోక్ కథలు ఆధారంగా తీసుకున్నట్టు సినిమా వర్గాల టాక్.

50వ పుట్టినరోజు స్పెషల్ అనౌన్స్‌మెంట్
ఈ ఏడాది మహేష్‌బాబు 50వ జన్మదినం సందర్భంగా, నవంబర్ 2025లో చిత్రానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వెలువడనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఆ పోస్టర్​లో మహేశ్​ పూర్తి లుక్​ను విడుదల చేయలేదు. కేవలం ఎర్ర చొక్క, మెడలో రుద్రాక్ష మాలతో ఉన్న ఫోటోను విడుదల చేశారు. పుర్తి లుక్​ నవంబర్​ 2025లో రిలీజ్​ చేస్తామని టీమ్​ స్పష్టం చేశారు.

రూ. 900–1000 కోట్లు బడ్జెట్ - భారీ కాస్ట్​
RRR వంటి భారీ విజయం సాధించిన రాజమౌళి నుంచి వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సుమారు రూ. 900–1000 కోట్ల బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. తొలుత ఈ సినిమాను రెండు భాగాలుగా విడుదల చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్నా, ఇప్పుడు ఒకే భాగంగా 2027లో విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తుంది.

మహేశ్​ లేటెస్ట్​ ఫిల్మ్​
ఈ చిత్రంలో మహేష్, ప్రియాంకలతో పాటు ఆర్‌. మాధవన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. గతేడాది మహేష్‌బాబు చివరిగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'గుంటూరు కారం' సినిమాలో నటించారు.

బాహుబలితో సర్​ప్రైజ్​
అక్టోబర్​ 31న గ్రాండ్​గా 'బాహుబలి ది ఎపిక్'​ సినిమా విడుదల కానుంది. ఇందులో రెండు భాగాలను కలిపి ప్రేక్షకుల కోసం విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్​ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అయితే బాహుబలి ఫ్రాంఛైజీ​గా మారనున్నట్లు హాట్​ టాపిక్​ నడుస్తుంది. తాజాగా ఈ 'SSMB29'కు సంబంధించిన ఏదైనా సర్​ప్రైజ్​ను ఫ్యాన్స్​ కోసం విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని సినిమా అభిమానులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. ఎందుకంటే 'బాహుబలి 3' గురించి ఎటువంటి హింట్​ 'ది ఎపిక్'​లో ఉండదని నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అందరి చూపు మహేశ్​ సినిమా అప్డేట్​ గురించే అంటూ సోషల్​ మీడియాలో కామెంట్స్​ చేస్తూన్నారు.

