స్పెషల్ బొమ్మల కొలువు- 233 'రజనీ' చిత్రాలతోనే ఏర్పాటు- అంతా తలైవా మయం!
అభిమాని ప్రదర్శన- ఫిదా అవుతున్న ప్రజలు
Published : September 23, 2025 at 11:52 AM IST
RajiniKanth Bommala Koluvu : నవరాత్రి అంటే ఇంటింటా బొమ్మల కొలువులు, అలంకరణలు, పూజలు, ఇలా పలు విధాలుగా తమ భక్తిని ప్రజలు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. కానీ తమిళనాడు, మధురైలోని తిరుమంగళానికి చెందిన కార్తీక్ ఇంట్లో మాత్రం నవరాత్రి పూజలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ఎందుకంటే అక్కడ దేవతా విగ్రహాలు, బొమ్మల స్థానంలో కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాల్లో పోషించిన 233 పాత్రలకు సంబంధించిన చిత్రాలు ఉన్నాయి.
రజనీ చిత్రాలతోబొమ్మల కొలువు
రజనీకాంత్పై తనకున్న అభిమానంతో కార్తీక్, తన ఇంట్లోనే శ్రీ రజనీ ఆలయం పేరుతో బొమ్మల కొలువు ఏర్పాటు చేశాడు. గోడలపై 5,500 రజనీ ఫొటోలు అతికించాడు. తలైవా వ్యక్తిగతంగా బహుమతిగా ఇచ్చిన పడయప్ప విగ్రహాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఎంత అభిమానం ఉందో తెలియజేశాడు. థర్మోకోల్తో రూపొందించిన ఆ కొలువులో 233 రజినీ పోషించిన పాత్రలు శిల్పాల్లా కనిపిస్తున్నాయి. 'బాషా', 'శివాజీ', 'అన్నామలై' 'జానీ' ఇలా రజనీ పోషించిన ఎన్నో రోల్స్ ప్రతీ ఒక్కటి తమ ప్రత్యేకతను గుర్తు చేస్తూ నిలుస్తున్నాయి.
దేవుడిలా పూజించే అభిమానం
"రజనీకాంత్ మాకు కేవలం నటుడు కాదు. ఆయన సమాజానికి అందించిన మంచి ఆలోచనలు, విలువలు మా జీవన స్ఫూర్తి. అందుకే ఆయనను శివుడు, కృష్ణుడు రూపంలో కూడా తీర్చిదిద్దాం" అని కార్తీక్ తెలిపారు. రోజూ తాము ఏర్పాటు చేసిన కొలువులో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయని కార్తీక్ చెప్పారు. వచ్చే ప్రతీ ఒక్కరికీ ప్రసాదం పంపిణీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. అంతే కాదు, ఈసారి ప్రత్యేకంగా 2026 డైరీ కూడా అందజేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
కుటుంబం మొత్తం రజనీ మయం!
కార్తీక్ కుమార్తె అనూషా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 'కొలువులో ప్రత్యేకంగా జానీ పాత్ర ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. మా ఇంట్లో ప్రతీ ఒక్కరూ రజనీకాంత్ అభిమానులే' అని తెలిపారు. అలాగే ఆయన సతీమణి రోహిణి మాట్లాడుతూ, 'ఇక్కడికి వచ్చే వారు కొలువును చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. అందరికీ ఇది ఒక కొత్త అనుభూతి అవుతుంది' అంటూ స్పష్టం చేశారు. ఇతర ఇళ్లలో నవరాత్రి బొమ్మల కొలువులు రకరకాల ఇతివృత్తాలతో అలంకరిస్తుంటారని తెలిపారు. కానీ తాము రజనీకాంత్ 233 పాత్రలతో చేసిన కొలువు మాత్రం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని చెప్పారు.
ఇక రజనీకాంత్ సినిమాలు విషయానికి వస్తే, రీసెంట్గా ఆయన కూలీ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆ సినిమా మిశ్రమ టాక్ అందుకుంది. కానీ వరల్డ్వైడ్గా భారీ కలెక్షన్స్ సాధించింది. వారంలోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. అయితే ఇప్పుడు రజనీ భారీ ప్రాజెక్టుల్లో నటిస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యమైన చిత్రం 'జైలర్ 2'. ఇది గతంలో బ్లాక్బస్టర్ అయిన జైలర్ సినిమాకు సీక్వెల్గా రాబోతోంది. నెల్సన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఆ చిత్రానికి ఇంకా రిలీజ్ డేట్ ఖరారు కాలేదు. పాన్ ఇండియా రేంజ్లో మాత్రం సందడి చేయనుంది.
