నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్స్- మోహన్లాల్కు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే, 'భగవంత్ కేసరి'కి పురస్కారం
Published : September 23, 2025 at 5:06 PM IST
71st National Film Awards : 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను రాష్ట్రపతి దౌపది ముర్ము మంగళవారం ప్రదానం చేశారు. 2023కు గాను ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా 'భగవంత్ కేసరి' సినిమాకు వచ్చిన జాతీయ అవార్డును నిర్మాత సాహు గారపాటి అందుకున్నారు.
అవార్డ్ విన్నర్స్
- ఉత్తమ యాక్షన్ డైరెక్షన్ - పృథ్వీ, నందురాజ్ (హనుమాన్)
- ఉత్తమ దర్శకుడు - పీయూష్ ఠాకూర్ (ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్)
- ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు - ప్రణీల్ దేశాయ్ (ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్)
- 'ఊరూ పల్లెటూరు' గేయ రచయిత - కాసర్ల శ్యామ్ (బలగం)
- ఉత్తమ స్క్రీన్ప్లే - సాయి రాజేశ్ (బేబీ)
- ఉత్తమ గాయకుడు - సాయి రోహిత్ (బేబీ)
- ఉత్తమ బాలనటి - సుకృతి వేణి (గాంధీతాత చెట్టు)
- ఉత్తమ యానిమేషన్, వీఎఫ్ఎక్స్ - వెంకట్ కుమార్ (హనుమాన్)
- ఏవీజీసీ విభాగంలో ఉత్తమ చిత్రం - హనుమాన్
(ఏవీజీసీ విభాగంలో అవార్డు అందుకున్న హనుమాన్ నిర్మాత నిరంజన్ రెడ్డి, దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ)
దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే
ప్రముఖ మలయాళ నటుడు మోహన్లాల్కు ఈ సందర్భంగా దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు.
#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu confers Actor Mohanlal with the Dadasaheb Phalke Award, Indian cinema's highest recognition at the 71st National Film Awards.— ANI (@ANI) September 23, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/JvclJ6H49g
జాతీయ ఉత్తమ నటీనటులు
- జాతీయ ఉత్తమ నటుడు - షారుక్ ఖాన్ (జవాన్)
- జాతీయ ఉత్తమ నటుడు - విక్రాంత్ మస్సే (12th ఫెయిల్ )
- జాతీయ ఉత్తమ నటి - రాణి ముఖర్జీ (మిస్సెస్ ఛటర్జీ వర్సెస్ నార్వే )
Delhi: President Droupadi Murmu confers Superstar Shah Rukh Khan with the National Film Award for the Best Actor in a Leading Role for his film 'Jawan'.— ANI (@ANI) September 23, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/g2PnVIfQmv
#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu confers Actor Rani Mukerji with the National Film Award for the Best Actress in a Leading Role for her life 'Mrs. Chatterjee vs Norway'— ANI (@ANI) September 23, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/p4Tv1e1wbK
జాతీయ అవార్డులు
- జాతీయ ఉత్తమ దర్శకుడు - సుదీప్తో సేన్ (ది కేరళ స్టోరీ)
- ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు - ప్రణీల్ దేశాయ్ (ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్)
- జాతీయ ఉత్తమ చిత్రం - 12th ఫెయిల్
- (12th ఫెయిల్ చిత్రానికి అవార్డు అందుకున్న దర్శకుడు విధు వినోద్ చోప్రా)