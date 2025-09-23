ETV Bharat / entertainment

నేషనల్ ఫిల్మ్​ ​అవార్స్- మోహన్​లాల్​కు దాదాసాహెబ్​ ఫాల్కే, 'భగవంత్‌ కేసరి'కి పురస్కారం

71వ నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్​ - మోహన్​లాల్​కు దాదాసాహెబ్​ ఫాల్కే అవార్డు

71st National Film Awards
71st National Film Awards (PIB)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 5:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

71st National Film Awards : 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను రాష్ట్రపతి దౌపది ముర్ము మంగళవారం ప్రదానం చేశారు. 2023కు గాను ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా 'భగవంత్‌ కేసరి' సినిమాకు వచ్చిన జాతీయ అవార్డును నిర్మాత సాహు గారపాటి అందుకున్నారు.

అవార్డ్ విన్నర్స్​

  • ఉత్తమ యాక్షన్‌ డైరెక్షన్‌ - పృథ్వీ, నందురాజ్‌ (హనుమాన్‌)
  • ఉత్తమ దర్శకుడు - పీయూష్‌ ఠాకూర్‌ (ద ఫస్ట్‌ ఫిల్మ్‌)
  • ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు - ప్రణీల్‌ దేశాయ్‌ (ద ఫస్ట్‌ ఫిల్మ్‌)
  • 'ఊరూ పల్లెటూరు' గేయ రచయిత - కాసర్ల శ్యామ్‌ (బలగం)
  • ఉత్తమ స్క్రీన్​ప్లే - సాయి రాజేశ్​ (బేబీ)
  • ఉత్తమ గాయకుడు - సాయి రోహిత్​ (బేబీ)
  • ఉత్తమ బాలనటి - సుకృతి వేణి (గాంధీతాత చెట్టు)
  • ఉత్తమ యానిమేషన్‌, వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ - వెంకట్‌ కుమార్‌ (హనుమాన్​)
  • ఏవీజీసీ విభాగంలో ఉత్తమ చిత్రం - హనుమాన్‌

(ఏవీజీసీ విభాగంలో అవార్డు అందుకున్న హనుమాన్​ నిర్మాత నిరంజన్‌ రెడ్డి, దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ వర్మ)

దాదాసాహెబ్‌ ఫాల్కే
ప్రముఖ మలయాళ నటుడు మోహన్​లాల్​కు ఈ సందర్భంగా దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు.

జాతీయ ఉత్తమ నటీనటులు

  • జాతీయ ఉత్తమ నటుడు - షారుక్​ ఖాన్​ (జవాన్​)
  • జాతీయ ఉత్తమ నటుడు - విక్రాంత్‌ మస్సే (12th ఫెయిల్‌ )
  • జాతీయ ఉత్తమ నటి - రాణి ముఖర్జీ (మిస్సెస్‌ ఛటర్జీ వర్సెస్‌ నార్వే )

జాతీయ అవార్డులు

  • జాతీయ ఉత్తమ దర్శకుడు - సుదీప్తో సేన్‌ (ది కేరళ స్టోరీ)
  • ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడు - ప్రణీల్‌ దేశాయ్‌ (ద ఫస్ట్‌ ఫిల్మ్‌)
  • జాతీయ ఉత్తమ చిత్రం - 12th ఫెయిల్‌
  • (12th ఫెయిల్‌ చిత్రానికి అవార్డు అందుకున్న దర్శకుడు విధు వినోద్‌ చోప్రా)

For All Latest Updates

TAGGED:

MOHANLAL DADASAHEB PHALKE HONOURNATIONAL FILM AWARDS FOR TELUGUNATIONAL FILM AWARDS WINNERS 2025NATIONAL FILM AWARDS 2025 WINNERS71ST NATIONAL FILM AWARDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.