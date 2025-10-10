పెద్ది vs ప్యారడైజ్- ఒక్క రోజు గ్యాప్లోనే- ఎవరైనా డ్రాప్ అవుతారా?
2026 లో రెండు బిగ్ సినిమాలు- బాక్సాఫీస్ క్లాష్ తప్పదా- ఏది ముందు?
Published : October 10, 2025 at 9:54 AM IST
Peddi vs The Paradise Clash : రామ్ చరణ్ 'పెద్ది', నాని 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాల టీమ్స్ ఇప్పటికే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసేశాయి. అనుకున్న టైమ్కు సినిమాను తీసుకురావడమే టార్గెట్గా మేకర్స్ కూడా జెట్ స్పీడ్లో షూటింగ్లు చేస్తున్నారు. 2026 మార్చిలో ఒక్క రోజు గ్యాప్లోనే రెండు సినిమాలు థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. ' ది ప్యారడైజ్' మార్చి 26న, 'పెద్ది' మార్చి 27న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేశారు.
అయితే రెండూ బడా సినిమాలే. స్టార్ హీరోలతో భారీ బడ్జెట్తో రూపొందుతున్నాయి. అటు ప్యారడైజ్, ఇటు పెద్దిపై అంచనాలు కూడా హై రేంజ్లో ఉన్నాయి. దీంతో ఒకే రోజు గ్యాప్లో సినిమా రిలీజ్ చేయడం సేఫ్ కాదేమో అని మేకర్స్ ఆలోచిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. థియేటర్ అడ్జస్ట్మెంట్, కాంపిటీషన్ వంటివి సినిమా ఫలితం, వసూళ్లపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం లేకపోలేదు. దీంతో ఈ రేస్ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇది ఏ సినిమాకు కూడా అడ్వాటేంజ్ కాదు!
ఎందుకంటే భారీ బడ్జెట్, స్టార్ సినిమాలు సోలో రిలీజ్ కోసమే చూస్తారు. అందుకే రిలీజ్పై రెండు ప్రాజెక్ట్ల మేకర్స్ రీ థింకింగ్లో పడ్డారని టాక్. దీంతో రేస్ నుంచి ఏదైనా ఒక సినిమా తప్పుకొని సమ్మర్కు షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఎవరు తప్పుకున్న సమ్మర్ అడ్వాంటేజ్ను వాడుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే కాంపిటీషన్కు పోకుండా రేస్ నుంచి డ్రాప్ అయితే బెటర్ అని ఇండస్ట్రీ వర్గాల అభిప్రాయం! మరి ఈ రేస్ నుంచి ఏ సినిమా తప్పుకుంటుందా అని ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
చరణ్- బుచ్చి బాబు 'పెద్ది'
'ఉప్పెన' సినిమాతో సంచలన హిట్ కొట్టిన దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ప్రస్తుతం తన రెండో ప్రాజెక్ట్ 'పెద్ది' పై పనిచేస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నేపథ్యంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తుండగా, జాన్వీ కపూర్, శివ్ రాజ్కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, జగపతి బాబు వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. షూటింగ్ దాదాపు 60 శాతం పూర్తయింది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిట్ కూడా లాక్ అయింది. ఈ వేగం చూస్తుంటే, మార్చి 27 రిలీజ్ టార్గెట్ సులభంగానే అందుకోగలదని అనిపిస్తోంది.
ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఆయన కంపోజింగ్లో రామ్ చరణ్ ఓ స్పెషల్ సాంగ్కు స్టెప్పులేయనున్నారు. ఈ డ్యాన్స్ షెడ్యూల్ ఈరోజు నుంచి పుణెలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ పాటలో చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ ఆడిపాడనుంది. ఈ పాటకు జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. అయితే ఈపాటను మెలోడి- ఎనర్జీ మిక్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారని టాక్. ఇందులో చెర్రీ- జాన్వీ కెమిస్ట్రీ, చరణ్ గ్రేస్ పాటకు హైలైట్గా నిలుస్తాయని తెలుస్తోంది.
నాని – 'ది ప్యారడైజ్'
'దసరా'తో హిట్ సాధించిన దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలా, మరోసారి నానితో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంగా రూపొందుతున్న ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో నాని సరసన కాయదు లోహార్, రాఘవ జూయాల్, సోనాలి కుల్కర్ణి వంటి వారు నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం ఆలస్యమైంది. ప్రస్తుతం నెమ్మదిగా కొనసాగుతున్నందున, మార్చి 26న రిలీజ్ చేయడం కష్టమేనని టాక్ వినిపిస్తోంది. రిలీజ్ తేదీ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
తాజాగా బాలీవుడ్ నటుడు రాఘవ్ జూయల్ ఈ సినిమాలో విలెన్ రోల్లో నటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇటీవల ఆయన పాల్గొన్న మీడియా సమావేశాలలో నానితో నటించడం చాలా ఆసక్తిగా ఉందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దీనికి తోడు ఓదెల 'దసరా' సినిమా తనని ఎంతో అలరించిందని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ ఇద్దరూ అనుకున్న సమయానికి సినిమాలను పూర్తి చేసినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద క్లాష్ తప్పకపోవచ్చు.
