పెద్ది vs ప్యారడైజ్- ఒక్క రోజు గ్యాప్​లోనే- ఎవరైనా డ్రాప్ అవుతారా?

2026 లో రెండు బిగ్​ సినిమాలు- బాక్సాఫీస్ క్లాష్ తప్పదా- ఏది ముందు?

Movie Release date
Movie Release date (Source: Movie Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 9:54 AM IST

3 Min Read
Peddi vs The Paradise Clash : రామ్ చరణ్ 'పెద్ది', నాని 'ది ప్యారడైజ్' సినిమాల టీమ్స్ ఇప్పటికే రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసేశాయి. అనుకున్న టైమ్​కు సినిమాను తీసుకురావడమే టార్గెట్​గా మేకర్స్​ కూడా జెట్ స్పీడ్​లో షూటింగ్​లు చేస్తున్నారు. 2026 మార్చిలో ఒక్క రోజు గ్యాప్​లోనే రెండు సినిమాలు థియేటర్లలోకి రానున్నాయి. ' ది ప్యారడైజ్' మార్చి 26న, 'పెద్ది' మార్చి 27న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ ఇచ్చేశారు.

అయితే రెండూ బడా సినిమాలే. స్టార్ హీరోలతో భారీ బడ్జెట్​తో రూపొందుతున్నాయి. అటు ప్యారడైజ్, ఇటు పెద్దిపై అంచనాలు కూడా హై రేంజ్​లో ఉన్నాయి. దీంతో ఒకే రోజు గ్యాప్​లో సినిమా రిలీజ్ చేయడం సేఫ్ కాదేమో అని మేకర్స్ ఆలోచిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. థియేటర్ అడ్జస్ట్​మెంట్, కాంపిటీషన్ వంటివి సినిమా ఫలితం, వసూళ్లపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం లేకపోలేదు. దీంతో ఈ రేస్ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇది ఏ సినిమాకు కూడా అడ్వాటేంజ్ కాదు!

ఎందుకంటే భారీ బడ్జెట్, స్టార్ సినిమాలు సోలో రిలీజ్ కోసమే చూస్తారు. అందుకే రిలీజ్​పై రెండు ప్రాజెక్ట్​ల మేకర్స్ రీ థింకింగ్​లో పడ్డారని టాక్. దీంతో రేస్ నుంచి ఏదైనా ఒక సినిమా తప్పుకొని సమ్మర్​కు షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఎవరు తప్పుకున్న సమ్మర్ అడ్వాంటేజ్​ను వాడుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే కాంపిటీషన్​కు పోకుండా రేస్​ నుంచి డ్రాప్ అయితే బెటర్ అని ఇండస్ట్రీ వర్గాల అభిప్రాయం! మరి ఈ రేస్​ నుంచి ఏ సినిమా తప్పుకుంటుందా అని ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

చరణ్- బుచ్చి బాబు 'పెద్ది'
'ఉప్పెన' సినిమాతో సంచలన హిట్ కొట్టిన దర్శకుడు బుచ్చి బాబు సానా ప్రస్తుతం తన రెండో ప్రాజెక్ట్ 'పెద్ది' పై పనిచేస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నేపథ్యంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తుండగా, జాన్వీ కపూర్, శివ్ రాజ్‌కుమార్, దివ్యేందు శర్మ, జగపతి బాబు వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. షూటింగ్ దాదాపు 60 శాతం పూర్తయింది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిట్ కూడా లాక్ అయింది. ఈ వేగం చూస్తుంటే, మార్చి 27 రిలీజ్ టార్గెట్‌ సులభంగానే అందుకోగలదని అనిపిస్తోంది.

ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఆయన కంపోజింగ్​లో రామ్​ చరణ్​ ఓ స్పెషల్ సాంగ్‌కు స్టెప్పులేయనున్నారు. ఈ డ్యాన్స్​ షెడ్యూల్ ఈరోజు నుంచి పుణెలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ పాటలో చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ ఆడిపాడనుంది. ఈ పాటకు జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేస్తున్నారు. అయితే ఈపాటను మెలోడి- ఎనర్జీ మిక్స్ డిజైన్ చేస్తున్నారని టాక్. ఇందులో చెర్రీ- జాన్వీ కెమిస్ట్రీ, చరణ్ గ్రేస్​ పాటకు హైలైట్​గా నిలుస్తాయని తెలుస్తోంది.

నాని – 'ది ప్యారడైజ్'
'దసరా'తో హిట్ సాధించిన దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెలా, మరోసారి నానితో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ నేపథ్యంగా రూపొందుతున్న ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో నాని సరసన కాయదు లోహార్, రాఘవ జూయాల్, సోనాలి కుల్‌కర్ణి వంటి వారు నటిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం ఆలస్యమైంది. ప్రస్తుతం నెమ్మదిగా కొనసాగుతున్నందున, మార్చి 26న రిలీజ్ చేయడం కష్టమేనని టాక్ వినిపిస్తోంది. రిలీజ్ తేదీ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

తాజాగా బాలీవుడ్​ నటుడు రాఘవ్​ జూయల్​ ఈ సినిమాలో విలెన్​ రోల్​లో నటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇటీవల ఆయన పాల్గొన్న మీడియా సమావేశాలలో నానితో నటించడం చాలా ఆసక్తిగా ఉందంటూ కామెంట్స్​ చేస్తున్నారు. దీనికి తోడు ఓదెల 'దసరా' సినిమా తనని ఎంతో అలరించిందని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ ఇద్దరూ అనుకున్న సమయానికి సినిమాలను పూర్తి చేసినా, బాక్సాఫీస్ వద్ద క్లాష్ తప్పకపోవచ్చు.

పెద్ది మూవీ లేటెస్ట్ అప్డేట్​- ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిటింగ్ కంప్లీట్!

టాలీవుడ్​లోకి బాలీవుడ్​ స్టార్​ ఎంట్రీ- 'ది ప్యారడైజ్'లో నాని విలన్​ అతనే!

PEDDI MOVIE RELEASE DATETHE PARADISE MOVIE UPDATESRIKANTH ODELA MOVIE UPDATESBUCHIBABU SANA MOVIESPEDDI VS THE PARADISE

