మిస్‌ యూనివర్స్‌ ఇండియా 2025గా మణిక విశ్వకర్మ

జైపుర్​లో మిస్‌ యూనివర్స్‌ ఇండియా 2025 పోటీలు

Miss Universe India 2025
Miss Universe India 2025 (Source: ANI X Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 8:55 AM IST

Miss Universe India 2025 : 2025 మిస్‌ యూనివర్స్‌ ఇండియా కిరీటాన్ని మణిక విశ్వకర్మ సొంతం చేసుకున్నారు. జైపుర్‌ వేదికగా ఆగస్టు 18న జరిగిన మిస్‌ యూనివర్స్‌ ఇండియా 2025 పోటీల్లో ఆమె గెలిచారు.

