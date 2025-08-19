Miss Universe India 2025 : 2025 మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా కిరీటాన్ని మణిక విశ్వకర్మ సొంతం చేసుకున్నారు. జైపుర్ వేదికగా ఆగస్టు 18న జరిగిన మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా 2025 పోటీల్లో ఆమె గెలిచారు.
మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా 2025గా మణిక విశ్వకర్మ - MISS UNIVERSE INDIA 2025
జైపుర్లో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా 2025 పోటీలు
Miss Universe India 2025 (Source: ANI X Post)
Published : August 19, 2025 at 8:55 AM IST
