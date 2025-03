ETV Bharat / education-and-career

పదో తరగతి తర్వాత ఏ కోర్సు చదివితే మేలు? - నిపుణుల సూచనలు ఇవే! - STUDY PLANS AFTER 10TH CLASS

Which Course is Good to Study After 10th Class: మా అబ్బాయి పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. అన్ని సబ్జెక్టుల్లోను మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి. తనకు డాక్‌ యార్డ్, షిప్‌ యార్డ్, పోర్ట్, ఎయిర్‌ఫోర్సు ఉద్యోగాలంటే ఆసక్తి. 10వ తరగతి తర్వాత ఏ కోర్సు చదివితే మేలు?

నిపుణుల సూచనలు ఇవే: డాక్‌ యార్డ్, షిప్‌ యార్డ్, పోర్ట్, ఎయిర్‌ ఫోర్సుల్లో మంచి ఉద్యోగాలు పొందాలంటే 10వ తరగతి తరువాత ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ (మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ) చదవాలి. ఆ తరువాత ఎన్‌డీఏ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి, ఎస్‌ఎస్‌బీ (Services Selection Board) ద్వారా ఇండి యన్‌ నేవీ/ ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌లోకి వెళ్లొచ్చు. డాక్‌ యార్డ్, షిప్‌ యార్డ్, పోర్టుల్లో చిన్న స్థాయి ఉద్యోగాల కోసం 10వ తరగతి తరువాత ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్‌ లాంటి కొర్సులు చేయవచ్చు.

ఇంటర్మీడియట్‌ (ఎంపీసీ)తో నేషనల్‌ డిఫెన్స్‌ అకాడమీ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఇండియన్‌ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ల్లో చేరవచ్చు. మెరైన్‌ ఇంజినీరింగ్‌లో డిప్లొమా కానీ, డిగ్రీ కానీ చదివితే డాక్‌ యార్డ్, షిప్‌ యార్డుల్లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. ఇంటర్మీడియట్‌ తరువాత జేఈఈ ద్వారా ఏదైనా ప్రముఖ విద్యాసంస్థ నుంచి మెకానికల్‌ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ చదివిన తరువాత కూడా నేవీ, ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ల్లోకి వెళ్లవచ్చు. బీఎస్సీ (మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్‌) డిగ్రీ పూర్తి చేశాక ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ అకాడమీ పరీక్ష రాసి ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లోకి వెళ్లవచ్చు. ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసినవారు మారిటైమ్‌ యూనివర్సిటీ నుంచి పోర్ట్‌ అండ్‌ షిప్పింగ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ లాంటి కోర్సులు కూడా చేయవచ్చని ప్రముఖ కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ చెప్తున్నారు.