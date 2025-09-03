ETV Bharat / education-and-career

బీటెక్​ పూర్తయ్యాక త్వరగా ఉద్యోగం రావాలంటే? - నిపుణుల సూచనలు ఇవే - CAREER GUIDANCE FOR BTECH STUDENTS

మీరు బీటెక్​(ఈసీఈ) చదువుతున్నారా? - ఇప్పటి నుంచే ఉద్యోగాల కోసం ఏవిధంగా సన్నద్ధం కావాలి అనే అంశంపై సందేహాలా? - కెరియర్​ కౌన్సెలర్​ ప్రొ. రాజశేఖర్​ సూచనలు, సలహాలు మీకోసం

Career Guidance For Btech Students
Career Guidance For Btech Students (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 8:19 AM IST

Career Guidance For Btech Students : మీరు బీటెక్ ఈసీఈ​ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్నారా? మంచి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఎప్పటి నుంచి ప్రణాళిక వేసుకోవాలి అనే విషయంలో సందేహాలా? అయితే ఇది మీకోసమే. బీటెక్​ పూర్తయ్యే నాటికి మంచి ప్యాకేజీతో ప్రముఖ సంస్థల్లో ఉద్యోగవకాశాలు పొందాలంటే ఏం చేయాలి? తదితర విషయాలపై కెరియర్ కౌన్సెలర్​ ప్రొఫెసర్​ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్​ సూచనలు సలహాలు మీకోసం.

బీటెక్​ మొదటి ఏడాది చదువుతున్నప్పుడే క్రమపద్ధతిలో ముందుకు వెళితే గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు కూడా మంచి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను దక్కించుకోవచ్చు. అయితే దానికి స్పష్టమైన ప్రణాళిక అవసరం. భవిష్యత్తులో ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలు, కళాశాలల్లో చదువుకున్నవారితో పోటీపడాల్సి ఉంటుంది కనుక మీ కాలేజీలో నిర్వహించే శిక్షణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూనే మరోవైపు, వివిధ అంశాలపై దృష్టిసారించాలి.

ప్రాథమిక అంశాలపై పట్టు- ఉజ్వల భవిష్యత్​కు పునాది : ఇంజినీరింగ్‌ రంగంలో రాణించేందుకు పునాది బలంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ సంబంధిత ప్రాథమిక విషయాలపై పట్టు పెంచుకుంటే భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయి సబ్జెక్టులను కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది. కనీసం రెండు ప్రోగ్రామింగ్‌ లాంగ్వేజ్​లను నేర్చుకోవడమనేది చాలా అవసరం. సి, పైతాన్, జావా లాంటివి ఎలక్ట్రానిక్స్‌ విద్యార్థులకు కూడా అత్యంత ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

ఇంజినీరింగ్‌ ప్రాథమిక అంశాలతో పాటు స్కిల్​ డెవలప్​మెంట్​పైనా దృష్టి పెట్టాలి. రెండో సంవత్సరం నుంచి ప్రోగ్రామింగ్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, సిగ్నల్‌ ప్రాసెసింగ్, మ్యాట్‌ ల్యాబ్‌ లాంటి టూల్స్‌ నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాలి. థర్డ్​ ఇయర్​ నాటికి ఎంబెడెడ్‌ సిస్టమ్స్, ఇంటర్నెట్‌ ఆఫ్‌ థింగ్స్, వీఎల్‌ఎస్‌ఐ డిజైన్, కమ్యూనికేషన్‌ సిస్టమ్స్‌ లాంటి తాజా సాంకేతిక అంశాలపై కోర్సులు పూర్తి చేస్తే ఉద్యోగావకాశాలు పెరుగుతాయి.

ఇంటర్న్​షిప్​లు కూడా ముఖ్యమే : ఇంజినీరింగ్‌ సబ్జెక్టులతో పాటు ప్రాజెక్టులు, ఇంటర్న్‌షిప్‌లు కూడా అతిముఖ్యం. సెకండ్ ఇయర్​ నుంచే చిన్న ప్రాజెక్టులు చేయడం, థర్డ్​ ఇయర్​ నాటికి సమ్మర్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌లు చేయడాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇవి ప్రాక్టికల్‌ పరిజ్ఞానంతోపాటు ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూల్లో మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. అదనంగా, కమ్యూనికేషన్‌ నైపుణ్యాలు(కమ్యూనికేషన్​ స్కిల్స్​), ఆంగ్ల భాషా ప్రావీణ్యం, ప్రజెంటేషన్‌ స్కిల్స్‌పై ప్రత్యేక దృష్టిసారించాలి. ఇవి క్యాంపస్‌ ఇంటర్వ్యూల్లో అతి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి. పబ్లిక్‌ సెక్టర్‌ అండర్‌ టేకింగ్స్, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం గేట్, ఈఎస్‌ఈ(ఇంజినీరింగ్ సర్వీస్​ ఎగ్జామ్​) పరీక్షలకు రెండో ఏడాది నుంచే సన్నద్ధం కావాలి. ప్రైవేటు రంగంలో ఉద్యోగాలు సాధించాలంటే క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్స్‌ కోసం కోడింగ్, డేటా స్ట్రక్చర్స్, అల్గారిథమ్స్‌లపై అవగాహన ఉండాలి.

సరైన మార్గదర్శకత్వం అవసరం : మెరుగైన ఉపాధి కోసం సరైన మార్గదర్శకత్వం, నెట్‌వర్కింగ్​ అనేది చాలా అవసరం. సీనియర్లతో, అధ్యాపకులతో తరచుగా ఆయా రంగాల్లో వస్తున్న మార్పుల గురించి చర్చిస్తూండాలి. లింక్డ్‌ఇన్‌ లాంటి వేదికల్లో యాక్టివ్​గా ఉండడం, హ్యాకథాన్‌లు, వర్క్‌షాప్‌లలో పాల్గొనడం ద్వారా కొత్త అవకాశాలు తెరుచుకుంటాయి. బీటెక్‌ నాలుగేళ్ల కాలంలో ప్రతి ఏడాది ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకుని ముందుకుసాగితే ఉద్యోగాలు, ఉన్నత విద్య, పరిశోధనల్లో విజయవంతంగా ముందుకు సాగవచ్చు.

బీటెక్​​ అంటే సీఎస్​ఈ మాత్రమే కాదు - ఆ కోర్సులు చదివిన వారికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు​ : జేఎన్టీయూ​ రిజిస్ట్రార్

బీటెక్​లో ఏ బ్రాంచీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పోటీ పడొచ్చా?

