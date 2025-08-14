Opportunities in Mech Engineering : ఈ రోజుల్లో అత్యధిక మంది విద్యార్థులు కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సును చదివేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే కేవలం సీఎస్ఈ కోర్సుకు మాత్రమే కాకుండా మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, సివిల్ లాంటి కోర్ బ్రాంచులు చదివిన విద్యార్థులు కూడా పలు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ కెరియర్ కౌన్సిలర్ ప్రొఫెసర్. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కోర్ బ్రాంచ్లకూ డిమాండ్ : ప్రస్తుత ఉద్యోగ జాబ్ మార్కెట్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివినవారికే ఉద్యోగావకాశాలుంటాయి అనేది అపోహ మాత్రమే. నిజానికి కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ(ఐటీ), ఏఐ, డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ చదివినవారందరికీ మంచి ఉద్యోగాలు దొరకడం లేదు. ఇటీవల కాలంలో సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ లాంటి కోర్ బ్రాంచీల్లో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. కోర్ బ్రాంచీల్లో బీటెక్ పూర్తి చేసినవారికి ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉంటుందనేది నిపుణుల మాట. అయితే మారుతున్న సాంకేతిక పరిణామాలకు అనుగుణంగా నూతన నైపుణ్యాలను పొందడం మాత్రం తప్పనిసరి.
మేటి సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు : బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివినవారికి ప్రైవేటు రంగంలో ఆటోమొబైల్, హెవీ మెషినరీ, ఏరోస్పేస్, సిమెంట్, స్టీల్ పరిశ్రమల్లో ప్రొడక్షన్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, డిజైన్ విభాగాల్లో పలు అవకాశాలుంటాయి. క్యాడ్, క్యామ్ లాంటి సాఫ్ట్వేరుల్లో నైపుణ్యం ఉంటే డిజైన్, ఆర్ అండ్ డీ(రీసెర్ట్ అండ్ డెవలప్మెంట్) రంగాల్లో చేరవచ్చు. పవర్ ప్లాంట్లు, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ(సంప్రదాయ శక్తివనరులు) ప్రాజెక్టుల్లో కూడా మంచి అవకాశాలున్నాయి.
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైన బీహెచ్ఈఎల్, గెయిల్, ఎన్టీపీసీ, ఐఓసీఎల్(ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్), హెచ్పీసీఎల్, హెచ్ఏఎల్, డీఆర్డీఓ, ఇస్రోల్లో లాంటి మేటి సంస్థల్లో కొలువులు పొందవచ్చు. ఆసక్తి ఉంటే డిగ్రీ అర్హత ఉన్న స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్, యూపీఎస్సీ(యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్), రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులు(ఆర్ఆర్బీ), బ్యాంకింగ్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులు నిర్వహించే పోటీ పరీక్షలకు కూడా సిద్ధం అవ్వవచ్చు. ఎంటెక్, ఎంఎస్, ఎంబీఏ లాంటి ఉన్నత చదువులు చదివి బోధన, రీసెర్చ్, మేనేజ్మెంట్ రంగాలకు వెళ్ళవచ్చు. జర్మనీ, జపాన్ లాంటి దేశాల్లో మెకానికల్ ఇంజినీర్లకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ :
ఓ ప్లాన్తో ముందుకు వెళితే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో మంచి కెరియర్ నిర్మించుకోవచ్చు. దీనికోసం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ను కూడా అనుసరించడం మేలు.
- మొదటి ఏడాదిలో ఆటో క్యాడ్, సాలిడ్ వర్క్స్, ఫ్యూజన్ 360 లాంటి టూల్స్లో ప్రాథమిక అంశాలు నేర్చుకొంటూ, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ కాన్సెప్టులపై మంచి పట్టు సాధించాలి.
- రెండో ఏడాదిలో డిజైన్ టూల్స్లో స్కిల్స్ పెంపొందించుకోవాలి. సీఎన్సీ మెషిన్లు, త్రీడీ ప్రింటింగ్ అవగాహనతో మినీ ప్రాజెక్టులు చేయడం ఉత్తమం.
- మూడో ఏడాదిలో సిమ్యులేషన్ టూల్స్ను నేర్చుకోవాలి. మెయింటెనెన్స్, క్వాలిటీ కంట్రోల్ పద్ధతులు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రముఖ సంస్థల్లో ఇంటర్న్షిప్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి.
- నాలుగో ఏడాదిలో పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా పలు ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలి. ప్లేస్మెంట్కు అవసరమైన ఆప్టిట్యూడ్, టెక్నికల్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి. ఎన్పీటెల్, స్వయం, కోర్స్ ఎరా, యుడెమి లాంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా థర్మల్ ఇంజినీరింగ్, రోబోటిక్స్, ఇండస్ట్రీ 4.0, ఐఓటీ లాంటి కీలక అంశాలపై సర్టిఫికేషన్లు పొందాలి. అదనంగా ఇండస్ట్రీ విజిట్లు, వర్క్షాప్లు, హాకథాన్స్లో ఎక్కువగా పాల్గోవడం మంచిది. లింక్డ్ఇన్ లాంటి ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్కుల్లో యాక్టివ్గా ఉండాలి. సస్టెయినబుల్ ఎనర్జీ, ఆటోమేషన్ లాంటి భవిష్యత్తు రంగాల్లో నైపుణ్యం పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
బీటెక్ విద్యార్థులకు అలర్ట్ - ఇక నుంచి ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్న్షిప్లు తప్పనిసరి!
బీటెక్ అంటే సీఎస్ఈ మాత్రమే కాదు - ఆ కోర్సులు చదివిన వారికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు : జేఎన్టీయూ రిజిస్ట్రార్