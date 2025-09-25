ETV Bharat / education-and-career

యూజీ కోర్సుల్లో దేశంలోని టాప్‌-10 కళాశాలలు - లిస్ట్ ఇదే

యూజీ కోర్సుల ప్రాధాన్యం దృష్ట్యా 2025 సంవత్సరానికి ర్యాంకులు కేటాయించిన ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్‌ - దేశంలో టాప్‌-10 డిగ్రీ కళాశాలలు ఇవే

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 5:00 PM IST

Top Degree Colleges in Telugu States and National Wide : యూజీ కోర్సుల ప్రాధాన్యం దృష్ట్యా కేంద్ర మావన వనరుల విభాగానికి చెందిన నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్‌ ర్యాంకింగ్‌ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ (ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్‌) ఏటా కాలేజీల విభాగంలోనూ మేటి సంస్థల జాబితాను ప్రకటిస్తోంది. ఇటీవల వెలువరించిన 2025 ర్యాంకుల్లో హిందూ కాలేజీ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశం, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టాప్‌ కళాశాలల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

దేశంలో ఎక్కువమంది చదువుతున్న అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ (యూజీ) కోర్సుల్లో బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీలే ముందుంటున్నాయి. కొత్త కోర్సులు ఎన్ని వచ్చినప్పటికీ వీటి ఆదరణ అలాగే కొనసాగుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రాధాన్యం కొంత తగ్గినప్పటికీ జాతీయ స్థాయిలో మాత్రం హవా కొనసాగుతోంది. దిల్లీలోని డిగ్రీ కళాశాలల్లో సీటు పొందాలంటే మామూలు విషయం కాదు. ఇక్కడి మేటి సంస్థల్లో ప్రవేశానికి ఐఐటీల మాదిరి పోటీ ఉంది. అలాగే నగరాల్లోని డిగ్రీ కళాశాలల్లో చదవడానికి ఎక్కువమంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

వరుసగా ఏడేళ్లు ప్రథమ స్థానం : కాలేజీల కేటగిరీలో 2017 నుంచి ర్యాంకులు కేటాయిస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి 2023 వరకూ అంటే వరుసగా ఏడేళ్లు మిరండా హౌసే ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం విశేషం. అయితే 2024, 2025కు మాత్రం వరుసగా రెండేళ్లూ హిందూ కాలేజీ నంబర్‌-1 స్థానం చేజిక్కించుకుంది.

బోధన, అభ్యసన వనరులు; పరిశోధనలు, వృత్తిగత నైపుణ్యాలు; గ్రాడ్యుయేషన్‌ పూర్తిచేసుకున్నవారు, విద్యార్థుల వైవిధ్యం, వారు చూపిన ప్రతిభ, సంబంధిత విద్యా సంస్థపై వివిధ వర్గాల నిపుణుల దృక్పథం తదితర అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ ర్యాంకులు కేటాయించారు.

ప్రవేశం ఎలా? : సెంట్రల్‌ యూనివర్సిటీస్‌ ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌ (సీయూఈటీ) అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ (యూజీ)తో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు డిగ్రీ కళాశాలల్లో అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. దిల్లీ పరిధిలోని కళాశాలలకు ఈ స్కోరే ప్రామాణికం. పరీక్షను ఎన్‌టీఏ ఏటా నిర్వహిస్తోంది. కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు అందించే యూజీ, ఇంటిగ్రేటెడ్‌ పీజీలకూ సీయూఈటీ-యూజీ స్కోరుతోనే ప్రవేశాలుంటాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్‌/ ప్లస్‌2లో సాధించే మార్కులే కీలకం. అలాగే తెలంగాణలో దోస్త్, ఏపీలో ఓఏఎండీసీ వెబ్‌సైట్ల ద్వారా ప్రవేశాలు పొందవచ్చు. పేరున్న కొన్ని డీమ్డ్, అటానమస్‌ సంస్థలు సొంత పరీక్షతో అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. మిగిలినవాటిలో నేరుగా ఇంటర్‌ విద్యార్హతతో చేరిపోవచ్చు. టాప్‌ డిగ్రీ కళాశాలలన్నీ వైవిధ్య సబ్జెక్టుల కాంబినేషన్‌తో బీఏ, బీఎస్సీ, బీకాం, బీబీఏ, బీసీఏ, బీఎఫ్‌ఏ, బీవొక్‌ కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. వీటిలో పలు సంస్థలు పీజీ కోర్సులూ బోధిస్తున్నాయి.

  • దేశంలో యూజీ స్థాయిలో డిగ్రీ కళాశాలలే ఎక్కువ. సుమారు రెండు కోట్ల మంది భారత్‌లో బీఏ, బీఎస్సీ, బీకాం కోర్సులు చదువుతున్నారు. ఉత్తర భారతదేశంలో ఇవే క్రేజీ కోర్సులు. పేరున్న కళాశాలల్లో క్యాంపస్‌ ప్లేస్‌మెంట్లూ నిర్వహిస్తున్నారు. వీరిని బహుళజాతి సంస్థ (ఎంఎన్‌సీ)లు ఆకర్షణీయ వేతనాలతో ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటున్నాయి.
  • పేరున్న సంస్థల్లో ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులకు దక్కే ప్యాకేజీలు దిల్లీలోని మేటి విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న వారికి అందుతున్నాయి. ప్రముఖ డిగ్రీ కళాశాలలకు అడ్డాగా దేశ రాజధాని గుర్తింపు పొందింది. టాప్‌ ర్యాంకుల్లో ఎక్కువ సంస్థలు అక్కడ నుంచే నమోదవుతున్నాయి.

దేశంలో టాప్‌-10 కళాశాలలు :

1. హిందూ కాలేజ్, దిల్లీ

2. మిరండా హౌస్, దిల్లీ

3. హన్స్‌ రాజ్‌ కాలేజ్, దిల్లీ

4. కిరోరీ మాల్‌ కాలేజ్, దిల్లీ

5. సెయింట్‌ స్టీఫెన్స్‌ కాలేజ్, దిల్లీ

6. రామకృష్ణ మిషన్‌ వివేకానంద సెంటీనరీ కాలేజ్, కోల్‌కతా

7. ఆత్మారామ్‌ సనాతన ధర్మ కాలేజ్, న్యూదిల్లీ

8. సెయింట్‌ జేవియర్స్‌ కాలేజ్, కోల్‌కతా

9. పీఎస్‌జీఆర్‌ క్రిష్ణమ్మాల్‌ కాలేజ్‌ ఫర్‌ విమెన్, కోయంబతూర్‌

10. పీఎస్‌జీ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఆర్ట్స్‌ అండ్‌ సైన్స్, కోయంబతూర్‌

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టాప్‌- 100లో ఏ సంస్థకూ చోటు దక్కలేదు.

  • 101-150 మధ్యలో మాత్రం రెండు రాష్ట్రాల నుంచీ నిజాం కాలేజ్, బషీర్‌బాగ్‌ ఒక్కటే స్థానం పొందింది.
  • 151-200 మధ్యలో ఆంధ్ర లయోలా కాలేజ్‌-విజయవాడ, భువన్స్‌ వివేకానంద కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్, హ్యుమానిటీస్‌ అండ్‌ కామర్స్‌-సికింద్రాబాద్, లయోలా అకాడెమీ-హైదరాబాద్, సెయింట్‌ ఫ్రాన్సిస్‌ కాలేజ్‌ ఫర్‌ ఉమెన్‌-హైదరాబాద్‌ నిలిచాయి.
  • 201-300 రేంజ్‌లో ఏపీ రెసిడెన్షియల్‌ డిగ్రీ కాలేజ్‌- నాగార్జునసాగర్, బీవీ రాజు కాలేజ్‌- భీమవరం, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల-రాజమహేంద్రవరం, ఆర్‌బీవీఆర్‌ఆర్‌ కాలేజ్‌ ఫర్‌ విమెన్‌-హైదరాబాద్, సిల్వర్‌ జూబ్లీ డిగ్రీ కాలేజ్‌ (అటానమస్‌)-కర్నూలు, సెయింట్‌ ఆన్స్‌ కాలేజ్‌ ఫర్‌ విమెన్‌-హైదరాబాద్‌ చోటు పొందాయి.

