వాయిదాల పద్ధతికి దూరంగా ఉంటే సగం గమ్యాన్ని చేరుకున్నట్టే - ప్రయత్నాలు ఫలించేలా టిప్స్
ప్రయత్నాలు ఫలించటంలేదా? - ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చినా ప్రయత్నాలను ఆపనివారే విజేతలవుతారంటున్నారు నిపుణులు
Published : September 18, 2025 at 8:53 PM IST
Tips to Overcome Failures in Competitive Exams : ఎంతో ఉత్సాహంగా కోరుకున్న కోర్సులో చేరుతారు. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే తమ వల్ల కావడం లేదంటూ మరోదాంట్లోకి మారిపోతారు కొందరు. మరికొందరు అత్యున్నత సివిల్ సర్వీసెస్కు ఎంపిక కావాలని కలలు కంటారు. రెండు మూడుసార్లు ప్రయత్నించి విఫలం అయితే తమ ప్రయత్నం ఆపేసే వారే ఎక్కువగా ఉంటారు.
ఇలా ఎంతోమంది తమ ప్రయత్నాలను మధ్యలోనే విరమించుకుంటూ ఉంటారు. వార్షిక పరీక్షల్లో, పోటీ పరీక్షల్లో మేటిగా నిలవాలంటూ లక్ష్యం నిర్దేశించుకుని అందుకోసం ఎంతోమంది విద్యార్థులూ, ఉద్యోగార్థులూ కృషి చేస్తుంటారు. కొందరు తమ ప్రయత్నాలను మధ్యలోనే ఆపేస్తుంటారు. దీన్ని అధిగమించాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ కథనం.
ప్రయత్నాలు ఫలించటంలేదా? - ఈ విధంమైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి
- ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోవడమే కాదు దాన్ని నిర్ణీత వ్యవధిలోగా పూర్తి చేయడమూ ఎంతో అవసరం. లేకపోతే ప్రయత్నాలు ఏళ్ల తరబడి అలా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. కోరుకున్న ఫలితాన్ని మాత్రం పొందలేరు.
- కాబట్టి ఫలానా గడువు తేదీలోగానే పూర్తి చేయాలనే నియమాన్ని కచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. అందుకోసం రోజూ కొంత సమయం కేటాయించి కృషి చేయాలి.
- ఒక చిన్న పని మొదలుపెట్టే ముందు కూడా ‘ఇలా ప్రారంభించాలి, అలా పూర్తి చేయాలి’ అని ఆలోచిస్తాం. పెద్ద లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రణాళిక మరింత కట్టుదిట్టంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం స్టడీ ప్లాన్ వేసుకుని దాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేయగలగాలి.
- రోజువారీ, వారం, నెలకు సరిపడే ప్రణాళికలు వేసుకోవాలి.
- ఏ రోజు చేయాల్సిన పనులను ఆరోజే చేయడం వల్ల భారం తగ్గిపోతుంది.
- ‘ఈరోజూ రేపం’టూ వాయిదాలు వేసుకుంటూ వెళితే ఎంత గొప్ప లక్ష్యమైనా సరే నీరుగారిపోతుంది. నిజానికి వాయిదాల పద్ధతికి దూరంగా ఉంటే సగం గమ్యాన్ని చేరుకున్నట్టే అని సూచిస్తున్నారు పలువురు నిపుణులు
- కొందరు ఒకటి రెండు సార్లు విఫలం కాగానే ఇక తమ వల్ల కాదని ప్రయత్నాలను మధ్యలోనే ఆపేస్తుంటారు. ఇలాంటప్పుడు లక్ష్యాన్ని సాధించినవారి అనుభవాలను వినడం, చదవడం వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది.
- ప్రయత్నాలను మధ్యలోనే ఆపేసినవాళ్లకు ఇంకాస్త కష్టపడితే లక్ష్యాన్ని సాధించగలిగే వాళ్లమని బాధపడే సందర్భాలూ ఎదురవుతుంటాయి. చివరగా ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతికూల ఫలితాలు వచ్చినా ప్రయత్నాలను ఆపనివారే విజేతలవుతారు.
'పనులపై ధ్యాస కుదరాలా అయితే కదలాల్సిందే'
అన్నీ గబగబా చదివేయాలన్న ఆత్రుతతో పుస్తకాలన్నీ చుట్టూ పెట్టుకుని పది నిమిషాలకో సబ్జెక్టు మారుస్తూ కాసేపు చదువుతూ కాసేపు రాస్తూ మధ్యలో మరొకటేదో గుర్తొచ్చి అది వెతుకుతూ కంగారు పడిపోతుంటారు కొందరు. అది గుండె దడనీ ఒత్తిడినీ పెంచుతుంది. ఉన్న సమయాన్ని అన్ని సబ్జెక్టులకూ సమానంగా కేటాయిస్తూ టైమ్ టేబుల్ వేసుకుని దాని ప్రకారం చదువుకోవాలని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ఓ మంచి జ్ఞాపకం: మెదడు చురుగ్గా పనిచేయాలంటే సెరొటోనిన్ లాంటి హార్మోన్లు అవసరం. అందుకని చదువు మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు పెదవుల మీదికి నవ్వును తెప్పించే ఒక మంచి జ్ఞాపకాన్ని నెమరేసుకోవాలి. స్కూల్లో గెల్చుకున్న బహుమతో ఇంట్లో చేసిన చిలిపి అల్లరో, ఏదైనా కావచ్చు. దాని గురించి అమ్మతోనో అన్నాచెల్లెళ్లతోనో మాట్లాడితే ఆ జ్ఞాపకాలతో మనసు ఉల్లాసంగా మారుతుంది. తర్వాత ఉత్సాహంగా చదువుమీద దృష్టి పెట్టేలా చేస్తుంది.
