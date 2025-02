ETV Bharat / education-and-career

ఇట్స్​ ఎగ్జామ్స్​ టైమ్​ - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే పిల్లలు మస్త్​ హుషార్​! - TIPS TO AVOID STRESS IN STUDENTS

Tips to Avoid Stress in Students During Exams ( Getty Images )