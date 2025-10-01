ETV Bharat / education-and-career

సాయంత్రం వేళ బీటెక్ కాలేజీలు - అందరికీ కాదు వీరికి మాత్రమే!

రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ప్రతిపాదన - అనుమతి రాగానే పరీక్ష, ప్రవేశాల నిర్వహణ - ఉద్యోగం చేస్తున్న వర్కింగ్‌ ప్రొఫెషనల్స్‌ సాయంత్రం వేళ బీటెక్‌ చదువుకునే అవకాశం

Working professionals B.Tech Evening
Working professionals B.Tech Evening (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 1:56 PM IST

Working professionals B.Tech Evening : పాలిటెక్నిక్​ డిప్లొమా చదివి, ఉద్యోగం చేస్తున్న వర్కింగ్​ ప్రొఫెషనల్స్​ సాయంత్రం వేళ బీటెక్​ చదువుకునే అవకాశం కల్పించేందుకు ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించి ప్రవేశాలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి భావిస్తోంది. ఏపీసెట్​, ఐసెట్​, ఎడ్​​సెట్​ తదితర వాటి మాదిరిగా కన్వీనర్​ను నియమించేందుకు పరీక్షలు, ప్రవేశాలు జరిపేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇటీవల ప్రతిపాదన పంపినట్లు సమాచారం. విద్యాశాఖ జీవో జారీ చేస్తే వెంటనే చర్యలు చేపట్టేందుకు విద్యామండలి సిద్ధమైంది.

సాంకేతిక విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యంతో : గత విద్యా సంవత్సరం (2024-25) ఓయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలతో పాటు ఆ వర్సిటీ పరిధిలోని నాలుగు ప్రైవేట్​ ఇంజినీరింగ్​ కాలేజీలు, జేఎన్​టీయూహెచ్​ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలతో పాటు ఆ వర్సిటీ అనుబంధ గుర్తింపు ఉన్న మరో 6 కళాశాలల్లో సాయంత్రం బీటెక్​ ప్రవేశాలు కల్పించారు. ఈసారి వర్సిటీలు, సాంకేతిక విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యం వల్ల వందల మంది బీటెక్​ చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నారు. విధి విధానాలు, ఫీజులు తదితర అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేయకుండా అధికారులు తాత్సారం చేస్తున్నారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.

ఓయూకే నోటిఫికేషన్​ : 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి ఓయూ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలలోని 150 సీట్లకే ప్రవేశాలు కల్పిస్తామని ఆ కళాశాల కంటిన్యూయింగ్​ ఇంజినీరింగ్​ ఎడ్యుకేషన్​ ప్రోగ్రామ్​ (సీప్​) పేరిట జులైలో నోటిఫికేషన్​ జారీ చేసింది. ఆగస్టు 24న ప్రవేశ నిర్వహిస్తామని ప్రకటించింది.

అయితే దరఖాస్తు గడువును అధికారులు అక్టోబరు 5 వరకు పొడిగించారు. అక్టోబరు 12న ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఓయూలోని పార్ట్​టైమ్​ ఎంటెక్​ కోర్సుల్లో సీట్ల భర్తీ తర్వాత లేటరల్​ ఎంట్రీ బీటెక్​ చేపట్టాలని గడువును పెంచామని ఓయూ ఇంజినీరింగ్​ కళాశాల ప్రిన్స్​పాల్​ ఆచార్య పి.చంద్రశేఖర్​ తెలిపారు.

బీటెక్​ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలెన్నో : బీటెక్​ అనంతరం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలెన్నో ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్​ అర్హతతోనే ఉన్న ఉపాధి అవకాశాలు కూడా తక్కువేమీ కాదు. చదువుతున్న బ్రాంచిపై పట్టు సాధించినట్లయితే అది ఉద్యోగానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మేటి విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నత విద్య చదవడం వల్ల అత్యున్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే అవకాశాలున్నాయి. అవేంటంటే గేట్​, యూపీఎస్​సీ, ఎస్​ఎస్​సీ, ఆర్​ఆర్​బీ, రక్షణ రంగం ఇలా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇంకా మరెన్నో ఉన్నాయి.

ఎన్​పీటీఈఎల్​ ఆన్​లైన్​లో ఉచితంగా పాఠాలు : కాలేజీలో పాఠాలు అర్థం కాకపోయినా, సరైన లెక్చరర్​ లేకపోయినా చింతించాల్సిన పనిలేదు. ఎన్​పీటీఈఎల్​ వేదికగా ఐఐటీ ప్రొఫెసర్ల పాఠాలు ఆన్​లైన్​లో ఉచితంగా వింటూ మీరు వెనుకబడిన సబ్జెక్టులో పట్టు పెంచుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇంటర్​నెట్​లో ఉచితంగానే లభిస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టు/ కోర్సులో శిక్షణ అందిస్తోన్న సంస్థల్లో చేరి సర్టిఫికెట్లూ, మరిన్నో సర్టిఫికేషన్లను కూడా అందుకోవచ్చు.

పలు అంశాలపై పట్టు సాధించాలి : ఇంజినీరింగ్​ కోర్సు ప్రారంభంలోనే తర్వాత ఏమిటి? అనే ప్రశ్నకు స్పష్టమైనటువంటి సమాధానం ఉండాలి. విదేశాల్లో ఎంఎస్​, ఐఐటీల్లో ఎంటెక్​, కార్పొరేట్​ కొలువులు, ఐఐఎంల్లో ఎంబీఏ, సర్కారు ఉద్యోగాలు ఇలా ఎవరికి వారు లక్ష్యాన్ని స్వీయ సమీక్షతో నిర్దేశించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బీటెక్​లో నాలుగు సంవత్సరాలు నిబద్ధతతో కృషి చేసినట్లయితే మీ ఆశయం తప్పకుండా ఫలిస్తుంది.

మెకానికల్​ ఇంజినీరింగ్​తో జర్మనీ, జపాన్‌ దేశాల్లో మంచి అవకాశాలు!

బీటెక్​తో ఉజ్వల భవిష్యత్​కు దారులన్నో - ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో ఎలాంటి అవకాశాలుంటాయంటే?

