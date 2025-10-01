ETV Bharat / education-and-career
సాయంత్రం వేళ బీటెక్ కాలేజీలు - అందరికీ కాదు వీరికి మాత్రమే!
రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి ప్రతిపాదన - అనుమతి రాగానే పరీక్ష, ప్రవేశాల నిర్వహణ - ఉద్యోగం చేస్తున్న వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ సాయంత్రం వేళ బీటెక్ చదువుకునే అవకాశం
Published : October 1, 2025 at 1:56 PM IST
Working professionals B.Tech Evening : పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా చదివి, ఉద్యోగం చేస్తున్న వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ సాయంత్రం వేళ బీటెక్ చదువుకునే అవకాశం కల్పించేందుకు ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించి ప్రవేశాలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి భావిస్తోంది. ఏపీసెట్, ఐసెట్, ఎడ్సెట్ తదితర వాటి మాదిరిగా కన్వీనర్ను నియమించేందుకు పరీక్షలు, ప్రవేశాలు జరిపేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇటీవల ప్రతిపాదన పంపినట్లు సమాచారం. విద్యాశాఖ జీవో జారీ చేస్తే వెంటనే చర్యలు చేపట్టేందుకు విద్యామండలి సిద్ధమైంది.
సాంకేతిక విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యంతో : గత విద్యా సంవత్సరం (2024-25) ఓయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలతో పాటు ఆ వర్సిటీ పరిధిలోని నాలుగు ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు, జేఎన్టీయూహెచ్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలతో పాటు ఆ వర్సిటీ అనుబంధ గుర్తింపు ఉన్న మరో 6 కళాశాలల్లో సాయంత్రం బీటెక్ ప్రవేశాలు కల్పించారు. ఈసారి వర్సిటీలు, సాంకేతిక విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యం వల్ల వందల మంది బీటెక్ చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నారు. విధి విధానాలు, ఫీజులు తదితర అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేయకుండా అధికారులు తాత్సారం చేస్తున్నారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.
ఓయూకే నోటిఫికేషన్ : 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి ఓయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలోని 150 సీట్లకే ప్రవేశాలు కల్పిస్తామని ఆ కళాశాల కంటిన్యూయింగ్ ఇంజినీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ (సీప్) పేరిట జులైలో నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఆగస్టు 24న ప్రవేశ నిర్వహిస్తామని ప్రకటించింది.
అయితే దరఖాస్తు గడువును అధికారులు అక్టోబరు 5 వరకు పొడిగించారు. అక్టోబరు 12న ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఓయూలోని పార్ట్టైమ్ ఎంటెక్ కోర్సుల్లో సీట్ల భర్తీ తర్వాత లేటరల్ ఎంట్రీ బీటెక్ చేపట్టాలని గడువును పెంచామని ఓయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్స్పాల్ ఆచార్య పి.చంద్రశేఖర్ తెలిపారు.
బీటెక్ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలెన్నో : బీటెక్ అనంతరం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలెన్నో ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్ అర్హతతోనే ఉన్న ఉపాధి అవకాశాలు కూడా తక్కువేమీ కాదు. చదువుతున్న బ్రాంచిపై పట్టు సాధించినట్లయితే అది ఉద్యోగానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మేటి విదేశీ యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నత విద్య చదవడం వల్ల అత్యున్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే అవకాశాలున్నాయి. అవేంటంటే గేట్, యూపీఎస్సీ, ఎస్ఎస్సీ, ఆర్ఆర్బీ, రక్షణ రంగం ఇలా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇంకా మరెన్నో ఉన్నాయి.
ఎన్పీటీఈఎల్ ఆన్లైన్లో ఉచితంగా పాఠాలు : కాలేజీలో పాఠాలు అర్థం కాకపోయినా, సరైన లెక్చరర్ లేకపోయినా చింతించాల్సిన పనిలేదు. ఎన్పీటీఈఎల్ వేదికగా ఐఐటీ ప్రొఫెసర్ల పాఠాలు ఆన్లైన్లో ఉచితంగా వింటూ మీరు వెనుకబడిన సబ్జెక్టులో పట్టు పెంచుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇంటర్నెట్లో ఉచితంగానే లభిస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టు/ కోర్సులో శిక్షణ అందిస్తోన్న సంస్థల్లో చేరి సర్టిఫికెట్లూ, మరిన్నో సర్టిఫికేషన్లను కూడా అందుకోవచ్చు.
పలు అంశాలపై పట్టు సాధించాలి : ఇంజినీరింగ్ కోర్సు ప్రారంభంలోనే తర్వాత ఏమిటి? అనే ప్రశ్నకు స్పష్టమైనటువంటి సమాధానం ఉండాలి. విదేశాల్లో ఎంఎస్, ఐఐటీల్లో ఎంటెక్, కార్పొరేట్ కొలువులు, ఐఐఎంల్లో ఎంబీఏ, సర్కారు ఉద్యోగాలు ఇలా ఎవరికి వారు లక్ష్యాన్ని స్వీయ సమీక్షతో నిర్దేశించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. బీటెక్లో నాలుగు సంవత్సరాలు నిబద్ధతతో కృషి చేసినట్లయితే మీ ఆశయం తప్పకుండా ఫలిస్తుంది.
