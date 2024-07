ETV Bharat / education-and-career

'స్పెషల్ స్కిల్స్' ఉంటేనే జాబ్​- అభ్యర్థుల ఎంపికలో కొత్త ట్రెండ్! - Special Skills For Job Aspirants

By ETV Bharat Telugu Team

Special Skills For Job Aspirants ( Getty Images )

Special Skills To Have For A Job : కాలం మారుతోంది. కాలంతో పాటు ఉద్యోగాలకు సరైన అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే ప్రమాణాలు కూడా మారుతున్నాయి. విద్యార్హతలు, సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో పాటు అభ్యర్థుల్లోని కొన్ని స్వాభావిక లక్షణాలను కూడా కంపెనీలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నాయి. కీలకమైన ఆ స్కిల్స్ గురించి తెలుసుకుంటేనే ఉద్యోగ పోటీలో అభ్యర్థులు ఇతరుల కంటే ముందంజలో నిలువగలుగుతారు. అవేంటంటే?

తామరాకుపై నీటిబొట్టులా!

ఇది పోటీ ప్రపంచం. ప్రత్యేకించి ఉద్యోగాలకు ఇటీవల కాలంలో పోటీ బాగా పెరిగింది. పదుల సంఖ్యలో పోస్టులు ఉంటే అప్లై చేసే వారి సంఖ్య వేలల్లో ఉంటోంది. ఇంతమంది అభ్యర్థుల నుంచి తమ సంస్థాగత అవసరాలను తీర్చగలిగే వారినే కంపెనీలు ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేసుకుంటున్నాయి. విద్యార్హతలు, సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో పాటు మనం చేయబోయే ఉద్యోగంలో నిర్వర్తించాల్సిన విధులపై కనీస అవగాహన తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇది మనల్ని ఎంతోమంది నడుమ డిఫరెంట్​గా, పర్ఫెక్టుగా హైలైట్ చేయడానికి దోహదం చేస్తుంది. ఇలాంటి అభ్యర్థులకు రెడ్ కార్పెట్ పరిచేందుకు కంపెనీలు రెడీగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగ విధులపై కనీస అవగాహన కలిగి ఉన్నవారు, తామరాకుపై నీటిబొట్టులా వారికి కేటాయించిన బాధ్యతల్లో త్వరగా ఇమిడిపోగలరని కంపెనీలు భావిస్తున్నాయి.

నిత్య విద్యార్థికి జై!

నిత్య విద్యార్థిలా ఉండే అభ్యర్థులను ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేసుకోవడానికి కంపెనీలు ప్రయారిటీ ఇస్తుంటాయి. ఎందుకంటే అలాంటి వారిలో కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొత్తవి నేర్చుకుంటూ అప్‌డేట్ అయ్యే అలవాటు ఉన్న వారు ఏ రంగంలోనైనా అద్భుతమైన కెరీర్‌ను నిర్మించుకోగలరు.

స్కిల్స్ ప్లస్ అది కూడా!

స్కిల్స్ ఉండటం ఒక ఎత్తు. వారిని చాకచక్యంగా, సమయోచితంగా వినియోగించడం మరో ఎత్తు. జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్‌కు వెళ్లే వారు టెక్నికల్ స్కిల్స్‌ గురించి చెప్పే సమయంలో వాటిని సమయోచితంగా వినియోగించే విషయంలో తమకున్న నేర్పును వివరించాలి. ఆయా టెక్నికల్ స్కిల్స్‌లో జరిగిన కొత్త పరిణామాలను విశ్లేషించాలి. దీనివల్ల మీలోని ఉత్సుకత బయటికి కనిపిస్తుంది. ఇది మీపై ఇంటర్వ్యూయర్‌కు మంచి ఇంప్రెషన్‌ క్రియేట్ అయ్యేలా చేస్తుంది.