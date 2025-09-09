ETV Bharat / education-and-career
షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తు చేసుకోండి ఇలా
మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్, ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో అవకాశాలు - రాత పరీక్ష, గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూలతో ఎంపిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 4:35 PM IST
Shipping Corporation of India Recruitment 2025: దేశంలో అతిపెద్ద పబ్లిక్ సెక్టార్ నౌకాయాన సంస్థ అయిన షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (SCI) ఉద్యోగ అవకాశాలను ప్రకటించింది. ఈ సంస్థలో మొత్తం 75 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. వీటిలో 55 అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులు, 20 ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు ఉన్నాయి. వివిధ విభాగాల్లో అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టుల అర్హతలు:
మేనేజ్మెంట్ విభాగం: బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, షిప్పింగ్, లాజిస్టిక్స్, సప్లై చెయిన్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, ఫారిన్ ట్రేడ్ లేదా ఫైనాన్స్తో ఎంబీయే/ ఎంఎంఎస్/ పీజీ/ పీజీ డిప్లొమా పూర్తి చేసినవారు.
ఫైనాన్స్ విభాగం: సీఏ/ సీఎంఏ అర్హతతో పాటు ICAI/ICMAI సభ్యత్వం ఉండాలి.
ఇంజినీరింగ్ విభాగం: మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్లో కనీసం 60% మార్కులు సాధించినవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల అర్హతలు:
ఫైనాన్స్: ఫైనాన్స్ లేదా అకౌంట్స్ స్పెషలైజేషన్తో బీబీఏ/ బీఎంఎస్.
హెచ్ఆర్/ పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్: హెచ్ఆర్డీ, హెచ్ఆర్ఎం, ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్, లేబర్ వెల్ఫేర్ స్పెషలైజేషన్తో బీబీఏ/ బీఎంఎస్.
ఎంపిక విధానం: ఈ నియామకాలు మూడు దశల్లో జరుగుతాయి.
1. ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష
2. గ్రూప్ డిస్కషన్
3. పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ
అసిస్టెంట్ మేనేజర్ రాత పరీక్ష:
సెక్షన్-A: కోర్ డొమైన్/ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ - 50 ప్రశ్నలు (50 మార్కులు)
సెక్షన్-B: ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ - 50 ప్రశ్నలు (30 మార్కులు)
సెక్షన్-C: సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ - 20 ప్రశ్నలు (20 మార్కులు)
మొత్తం: 120 ప్రశ్నలు - 100 మార్కులు - 120 నిమిషాలు
ఎగ్జిక్యూటివ్ రాత పరీక్ష:
పార్ట్-A: జనరల్ ఇంగ్లిష్, జనరల్ నాలెడ్జ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, లాజికల్ రీజనింగ్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ - 100 ప్రశ్నలు (80 మార్కులు)
పార్ట్-B: సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్ - 20 ప్రశ్నలు (20 మార్కులు)
మొత్తం: 120 ప్రశ్నలు - 100 మార్కులు - 120 నిమిషాలు
ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కులు తగ్గింపు ఉంటుంది.
వెయిటేజీ విధానం:
ఆన్లైన్ పరీక్ష - 70%
గ్రూప్ డిస్కషన్ - 10%
పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ - 20%
తుది ఎంపికలో ఇంటర్వ్యూలో కనీసం 70% మార్కులు రావాలి.
వయో పరిమితి:
సాధారణ అభ్యర్థులు: 27 ఏళ్లు మించకూడదు (01.08.2025 నాటికి)
OBC-NCL: +3 ఏళ్లు
SC/ST: +5 ఏళ్లు
దివ్యాంగులు: +10 నుంచి 15 ఏళ్లు సడలింపు
దరఖాస్తు ఫీజు:
సాధారణ/ OBC అభ్యర్థులు: రూ.500
SC/ ST/ మాజీ సైనికులు/ దివ్యాంగులు: రూ.100
దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 27 సెప్టెంబర్ 2025 వరకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అధికారిక వెబ్సైట్: www.shipindia.com
షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈ నియామకాలు ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఉద్యోగావకాశాలు. మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్, ఇంజినీరింగ్, హెచ్ఆర్ రంగాల్లో అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు.
'ఏఐ'తో భయం లేదోయ్! - ఈ అదనపు నైపుణ్యాలతో మీ కొలువుకు శ్రీరామ రక్ష
మోసాల ముప్పు నుంచి మరింత రక్షణ- లింక్డ్ఇన్లో కొత్త ఫీచర్లు