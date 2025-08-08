Essay Contest 2025

డిగ్రీ అర్హతతో ఎస్​బీఐలో భారీగా ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.60 వేల జీతం - SBI JOBS NOTIFICATION

ఎస్​బీఐలో క్లరికల్ కేడర్‌లో జూనియర్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాలు - ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్​ ద్వారా ఎంపిక విధానం - ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు విధానం

State Bank of India
State Bank of India (Eenadu)
Published : August 8, 2025 at 6:32 PM IST

SBI Recruitment 2025 : భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI) క్లరికల్ కేడర్‌లో జూనియర్ అసోసియేట్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ & సేల్స్) ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్లను కోరుతోంది. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో మొత్తం 6,589 ఖాళీలను (5,180 రెగ్యులర్ ఖాళీలు + 1,409 బ్యాక్‌లాగ్ ఖాళీలు) స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా భర్తీ చేయనుంది. ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్‌, స్థానిక భాష ప్రావీణ్య పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 26వ తేదీ వరకు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు

జూనియర్ అసోసియేట్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ & సేల్స్) : 6,589 ఖాళీలు

(రెగ్యులర్ పోస్టులు : 5,180 + బ్యాక్‌లాగ్ పోస్టులు : 1,409)

అర్హత :

  • పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
  • డిగ్రీ చివరి సంవత్సరం, సెమిస్టర్ విద్యార్థులు తాత్కాలికంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • కానీ 31.12.2025 నాటికి లేదా అంతకు ముందు గ్రాడ్యుయేషన్ పరీక్షలో పాసై ఉండాలి.

వయోపరిమితి :

  • 2025 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నాటికి 20 ఏళ్ల నుంచి 28 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి.
  • 02-04-1997 నుంచి 01-04-2005 మధ్య అభ్యర్థులు జన్మించిన వారై ఉండాలి.
  • ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

వేతనం : నెలకు రూ.24,050 నుంచి రూ.64,480 వరకు ఉంటుంది.

భాషా నైపుణ్యం :

  • స్థానిక భాషను చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం, అర్థం చేసుకోవడం వంటి అంశాలు తెలిసి ఉండాలి.
  • స్థానిక భాషను చదివినట్లు రుజువు చేసే 10వ, 12వ తరగతి మార్కుల మెమో షీట్‌ను సమర్పించని అభ్యర్థులు తుది నియామకానికి ముందు స్థానిక భాషా పరీక్షలో అర్హత సాధిస్తేనే ఎంపికవుతారు.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ : ఆన్‌లైన్‌లో చేయాలి.

దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : 2025 ఆగస్టు 6వ తేదీ నుంచి మొదలైంది.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తు స్వీకరణకు చివరి తేదీ : 2025 ఆగస్టు 26 వరకు ఉంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు రూ.750. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ, ఎక్స్‌ సర్వీస్​మెన్, డీఎక్స్‌ఎస్‌ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు.

ఎంపిక విధానం

  • మొదటగా ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఉంటుంది. (ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్‌ – 100 మార్కులు, సమయం 60 నిమిషాలు)
  • ప్రిలిమినరీలో పాసైతే మెయిన్స్‌ పరీక్ష ఉంటుంది. (ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ – 200 మార్కులకు ఉంటుంది. సమయం 2 గంటలు 40 నిమిషాలు).
  • స్థానిక భాషా పరీక్షను కూడా నిర్వహిస్తారు.

తుది ఎంపిక : ప్రధాన పరీక్ష మార్కులు + స్థానిక భాషా పరీక్షలో మార్కుల అర్హత ఆధారంగా.

దరఖాస్తుదారులు గమనించవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు

  • ఒక రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • నెగిటివ్‌ మార్కింగ్‌ : ప్రిలిమ్స్ & మెయిన్స్‌లో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/4వ వంతు కోత ఉంటుంది.
  • నియామకం జరిగిన తర్వాత ఇంటర్-సర్కిల్ లేదా ఇంటర్-స్టేట్ బదిలీ అంశం ఉండదు.
  • తదుపరి దశల కోసం అప్‌లోడ్ చేసిన ఫోటో కాపీలను అభ్యుర్థులు మరో 8 ఉంచుకోవాలి.
  • దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అభ్యర్థులు అర్హతను నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తప్పు వివరాలు అనర్హతకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది.
  • సెప్టెంబర్ 2025లో ప్రిలిమ్స్, నవంబర్‌లో మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
  • నియామకం ముగిసే వరకు అభ్యర్థులు మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్‌ ఐడీని యాక్టివ్‌లో ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

