SBI Recruitment 2025 : భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI) క్లరికల్ కేడర్లో జూనియర్ అసోసియేట్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ & సేల్స్) ఉద్యోగాల భర్తీకి ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టులకు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్లను కోరుతోంది. ఈ నియామక ప్రక్రియ ద్వారా వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో మొత్తం 6,589 ఖాళీలను (5,180 రెగ్యులర్ ఖాళీలు + 1,409 బ్యాక్లాగ్ ఖాళీలు) స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా భర్తీ చేయనుంది. ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్, స్థానిక భాష ప్రావీణ్య పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 26వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు
జూనియర్ అసోసియేట్ (కస్టమర్ సపోర్ట్ & సేల్స్) : 6,589 ఖాళీలు
(రెగ్యులర్ పోస్టులు : 5,180 + బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు : 1,409)
అర్హత :
- పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- డిగ్రీ చివరి సంవత్సరం, సెమిస్టర్ విద్యార్థులు తాత్కాలికంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- కానీ 31.12.2025 నాటికి లేదా అంతకు ముందు గ్రాడ్యుయేషన్ పరీక్షలో పాసై ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
- 2025 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నాటికి 20 ఏళ్ల నుంచి 28 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి.
- 02-04-1997 నుంచి 01-04-2005 మధ్య అభ్యర్థులు జన్మించిన వారై ఉండాలి.
- ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 నుంచి 15 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
వేతనం : నెలకు రూ.24,050 నుంచి రూ.64,480 వరకు ఉంటుంది.
భాషా నైపుణ్యం :
- స్థానిక భాషను చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం, అర్థం చేసుకోవడం వంటి అంశాలు తెలిసి ఉండాలి.
- స్థానిక భాషను చదివినట్లు రుజువు చేసే 10వ, 12వ తరగతి మార్కుల మెమో షీట్ను సమర్పించని అభ్యర్థులు తుది నియామకానికి ముందు స్థానిక భాషా పరీక్షలో అర్హత సాధిస్తేనే ఎంపికవుతారు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ : ఆన్లైన్లో చేయాలి.
దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : 2025 ఆగస్టు 6వ తేదీ నుంచి మొదలైంది.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తు స్వీకరణకు చివరి తేదీ : 2025 ఆగస్టు 26 వరకు ఉంది.
దరఖాస్తు ఫీజు : జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.750. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్, డీఎక్స్ఎస్ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు.
ఎంపిక విధానం
- మొదటగా ప్రిలిమినరీ పరీక్ష ఉంటుంది. (ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ – 100 మార్కులు, సమయం 60 నిమిషాలు)
- ప్రిలిమినరీలో పాసైతే మెయిన్స్ పరీక్ష ఉంటుంది. (ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ – 200 మార్కులకు ఉంటుంది. సమయం 2 గంటలు 40 నిమిషాలు).
- స్థానిక భాషా పరీక్షను కూడా నిర్వహిస్తారు.
తుది ఎంపిక : ప్రధాన పరీక్ష మార్కులు + స్థానిక భాషా పరీక్షలో మార్కుల అర్హత ఆధారంగా.
దరఖాస్తుదారులు గమనించవలసిన ముఖ్యమైన అంశాలు
- ఒక రాష్ట్రం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- నెగిటివ్ మార్కింగ్ : ప్రిలిమ్స్ & మెయిన్స్లో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/4వ వంతు కోత ఉంటుంది.
- నియామకం జరిగిన తర్వాత ఇంటర్-సర్కిల్ లేదా ఇంటర్-స్టేట్ బదిలీ అంశం ఉండదు.
- తదుపరి దశల కోసం అప్లోడ్ చేసిన ఫోటో కాపీలను అభ్యుర్థులు మరో 8 ఉంచుకోవాలి.
- దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అభ్యర్థులు అర్హతను నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తప్పు వివరాలు అనర్హతకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది.
- సెప్టెంబర్ 2025లో ప్రిలిమ్స్, నవంబర్లో మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
- నియామకం ముగిసే వరకు అభ్యర్థులు మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీని యాక్టివ్లో ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
