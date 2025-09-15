ETV Bharat / education-and-career

డిగ్రీ అర్హతతో ఆర్​బీఐలో ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే నెలకు రూ.రూ.1,50,000 జీతం! - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

రిజర్వ్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో గ్రేడ్-బి ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - అర్హత, వయోపరిమితి, ప్రిపరేషన్ విధానం తదితర వివరాలు మీకోసం - ఉద్యోగాలకు ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ. రూ.1,50,000

RBI Grade B Officer Job Notification 2025
RBI Grade B Officer Job Notification 2025 (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2025 at 2:12 PM IST

RBI Grade B Officer Job Notification 2025 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్. దేశంలోని అత్యున్నత సంస్థ అయిన రిజర్వ్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో(ఆర్​బీఐ)లో గ్రేడ్​ బీ ఆఫీసర్​ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.1,50,000 వేతనం అందుకోవచ్చు. పోస్టుల సంఖ్య, అర్హత, వయోపరిమితి, ప్రిపరేషన్ విధానం తదితర వివరాలు మీకోసం.

డిగ్రీతోనే ఆర్​బీఐలో కొలువు : సాధారణ డిగ్రీతో లభించే మేటి కొలువుల్లో ఆర్‌బీఐ గ్రేడ్‌ బీ ఆఫీసర్‌ పోస్టులు ఒకటి. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక ప్రక్రయ అనేది రెండు దశల్లో ఉంటుంది. అవి ఆన్​లైన్ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ఈ నియామకాలు చేపడతారు. ఉద్యోగంలో చేరినవారు అనుభవం, శాఖాపరమైన పరీక్షల ద్వారా అత్యున్నత స్థాయికీ చేరుకోవచ్చు. ఈ పరీక్షకు జనరల్, ఈడబ్ల్యుఎస్‌(ఎకనామికల్లీ వీకర్​ సెక్షన్స్​) విభాగాలవారు 6 సార్లే రాయడానికి అనుమతి ఉంది. మిగిలినవాళ్లు గరిష్ఠ వయసు అనుసరించి ఎన్ని సార్లైనా వీటికి పోటీపడొచ్చు.

డైరెక్ట్‌ రిక్రూట్‌ (డీఆర్‌) జనరల్‌ పరీక్షలు ఇలా :

ఫేజ్‌-1: ఈ పరీక్షను ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఆబ్జెక్టివ్‌ తరహాలో ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది. జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్‌ విభాగాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు ఉంటుంది.

ఫేజ్‌-2కు ఎంపిక కావాలంటే ఫేజ్‌-1లో ప్రతి సెక్షన్‌ నుంచి కనీస కటాఫ్‌ మార్కులను సాధించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే అన్ని సెక్షన్లూ కలిపి కనీస మార్కులను పొందాలి. విభాగాల వారీ ఖాళీలకు అనుగుణంగా మెరిట్‌ ప్రాతిపదికన తర్వాత ఫేజ్​-2కు ఎంపిక చేస్తారు.

ఫేజ్‌-2: ఈ పరీక్ష కూడా ఆన్‌లైన్‌ విధానంలోనే 300 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఇందులో మొత్తం 3 పేపర్లు ఉంటాయి.

  • పేపర్‌-1లో ఎకనామిక్‌ అండ్‌ సోషల్‌ ఇష్యూస్‌పై ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్, డిస్క్రిప్టివ్‌లో 50 శాతం చొప్పున ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష కాలవ్యవధి 2 గంటలు. వీటిలో ఆబ్జెక్టివ్‌కి అర గంట సమయం ఇస్తారు. డిస్క్రిప్టివ్‌కి 90 నిమిషాలు సమయం ఉంటుంది. ఒక్కో విభాగానికి 50 చొప్పున ప్రశ్నపత్రానికి 100 మార్కులు.
  • పేపర్‌-2లో ఇంగ్లిష్‌ రైటింగ్‌ స్కిల్స్‌పై నిర్వహిస్తారు. డిస్క్రిప్టివ్‌ విధానంలో ఈ పరీక్ష ఉంటుంది. కాల వ్యవధి 90 నిమిషాలు. 100 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది. మూడు ప్రశ్నలు వస్తాయి.
  • పేపర్‌-3 జనరల్‌ ఫైనాన్స్‌ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అంశాలపై నిర్వహిస్తారు. సగం ఆబ్జెక్టివ్, మిగిలిన భాగం డిస్క్రిప్టివ్‌ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు. ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్‌కు అర గంట సమయం ఉంటుంది. డిస్క్రిప్టివ్‌కు గంటన్నర సమయం కేటాయిస్తారు. ఒక్కో విభాగానికీ 50 చొప్పున 100 మార్కులకు ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది.
  • ఇంగ్లిష్‌ పేపర్‌ మినహా మిగిలిన ప్రశ్నపత్రాలన్నీ ఇంగ్లిష్, హిందీ మీడియంలలో ఉంటాయి. అలాగే ఈ విభాగంలోని పేపర్‌-1, పేపర్‌-3ల్లో 30 ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నల్లో కొన్ని ఒక మార్కు, మరికొన్ని రెండు మార్కులకు ఉంటాయి. అలాగే ఈ పేపర్లకు సంబంధించి డిస్క్రిప్టివ్‌(వ్యాసరూప) విభాగంలో 6 ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటిలో నాలుగింటికి సమాధానాలు రాస్తే చాలు. 15 మార్కుల ప్రశ్నలు 2, 10 మార్కుల ప్రశ్నలు 2 రాయాల్సి ఉంటుంది.

ప్రిపరేషన్ విధానం :

  • ఫేజ్‌-1 పరీక్షకు సుమారు 33 రోజుల వ్యవధే మాత్రమే ఉంది. ఈ తక్కువ కాలంలో మొత్తం సిలబస్‌ కవరయ్యేలా, వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేసి, చివరలో కనీసం పది మాక్‌ టెస్టులైనా రాయగలిగేలా పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. గరిష్ఠ వ్యవధి లేనంద వల్ల ఫేజ్‌-1 పూర్తయ్యే వరకు ఫేజ్‌-2 కోసం సమయం వెచ్చించకపోవడమే ఉత్తమం.
  • ఫేజ్‌-1లోని అంశాలను క్యాట్‌ స్థాయిలో సన్నద్ధం అయితే మంచిది. గత క్యాట్‌ ప్రశ్నపత్రాల అధ్యయనం చేయడం కూడా అవసరం.
  • ఇన్‌స్యూరెన్స్‌ ఏవో/ఏఏవో, ఐబీపీఎస్‌ పీవో, ఎస్‌బీఐ పీవో మెయిన్స్‌ మోడల్ ప్రశ్నపత్రాలను బాగా సాధన చేయాలి.
  • జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ ప్రశ్నలను ఎదుర్కోవడానికి బిజినెస్‌ పత్రికలు చదువుతుండాలి. ఇందులోని వ్యాసాలు ఫేజ్‌-2లోని డిస్క్రిప్టివ్‌ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాసేందుకు ఉపయోగపడతాయి. ఫైనాన్స్, ఎకానమీ, బ్యాంకింగ్‌ అంశాలపై పట్టు పెంచుకోవాలి.
  • ఫేజ్‌-2కు సంబంధించి సిలబస్, రిఫరెన్సు పుస్తకాలకు సంబంధించిన వివరాలు నోటిఫికేషన్‌లో ఉన్నాయి. ఫేజ్‌-1 అనంతరం వాటిని బాగా చదివితే సరిపోతుంది.

ఇంటర్వ్యూ: ఫేజ్‌-2 (పేపర్‌-1 + పేపర్‌-2 + పేపర్‌-3) ప్రతిభతో షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేసిన వారికి ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహిస్తారు. మౌఖిక పరీక్షకు 75 మార్కులు ఉంటుంది. ఫేజ్‌-2 + ఇంటర్వ్యూ మార్కుల మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం తుది నియామకాలను చేపడతారు.

ఖాళీలు: 120 (డీఆర్‌ జనరల్‌ 83, డీఈపీఆర్‌: 17, డీఎస్‌ఐఎం: 20)

వయసు: 01.09.2025వ తేదీ నాటికి 21-30 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తు గడువు : 30.09.2025.

పరీక్ష ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.100. జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యుఎస్‌కు రూ.850. జీఎస్‌టీ ఉంటుంది.

అదనం వెబ్‌సైట్‌: https://www.rbi.org.in

