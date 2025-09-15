ETV Bharat / education-and-career

డిగ్రీతో ఆర్‌బీఐలో ఉద్యోగం - మొదటి నెల నుంచే లక్షన్నర వేతనం

ఆర్‌బీఐ గ్రేడ్‌ బీ ఆఫీసర్‌ పోస్టులు - రెండు దశల్లో ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూతో నియామకాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 6:11 PM IST

RBI Invites Applications for 120 Grade-B Officer Vacancies : దేశంలోని అత్యున్నత సంస్థలో పని చేస్తున్నామనే సంతృప్తి ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ముఖ్య నిర్ణయాల్లో భాగస్వామ్యం, బాధ్యతాయుతమైన స్థానంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నామనే ఆనందం, మంచి హోదా, ఆకర్షణీయ వేతనం ఇవన్నీ సాధారణ డిగ్రీతోనే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) దారి చూపుతోంది.

ఈ సంస్థ ఇటీవలే గ్రేడ్‌ బీ ఆఫీసర్‌ పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఎంపికైతే మొదటి నెల నుంచే రూ.1,50,000 వేతనం అందుకోవచ్చు. సాధారణ డిగ్రీతో లభించే మేటి ఉద్యోగాల్లో ఆర్‌బీఐ గ్రేడ్‌ బీ ఆఫీసర్‌ పోస్టులు ఒకటి. రెండు దశల్లో నిర్వహించే ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూతో నియామకాలు చేపడతారు. బ్యాంకు పీవో ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతున్నవారు వీటికోసం ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే ప్రశ్నాపత్రం కొంచెం కఠినంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చేరినవారు అనుభవం, శాఖాపరమైన పరీక్షలతో అత్యున్నత స్థాయికీ చేరుకోవచ్చు. ఈ పరీక్షకు జనరల్, ఈడబ్ల్యుఎస్‌ విభాగాలవారు 6 సార్లే రాయడానికి అనుమతి ఉంది. మిగిలినవాళ్లు గరిష్ఠ వయసు అనుసరించి ఎన్ని సార్లైనా పోటీపడొచ్చు.

డైరెక్ట్‌ రిక్రూట్‌ (డీఆర్‌) జనరల్‌ పరీక్షలు ఇలా

ఫేజ్‌-1: ఈ పరీక్షను ఆన్‌లైన్‌లో 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఆబ్జెక్టివ్‌ తరహాలో ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది. జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్‌ అంశాల నుంచి ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు.

ఫేజ్‌-2కు ఎంపిక కావాలంటే ఫేజ్‌-1లో ప్రతి సెక్షన్‌ నుంచి కనీస కటాఫ్‌ మార్కులను సాధించాలి. అలాగే అన్ని సెక్షన్లూ కలిపి కనీస మార్కులు పొందాలి. విభాగాల వారీ ఖాళీలకు అనుగుణంగా మెరిట్‌ ప్రాతిపదికన తర్వాత దశకు ఎంపిక చేస్తారు.

ఫేజ్‌-2: ఈ పరీక్ష కూడా ఆన్‌లైన్‌లోనే 300 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. మొత్తం 3 పేపర్లు.

పేపర్‌-1 ఎకనామిక్‌ అండ్‌ సోషల్‌ ఇష్యూస్‌పై ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్, డిస్క్రిప్టివ్‌లో 50 శాతం చొప్పున ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు. వీటిలో ఆబ్జెక్టివ్‌కి అరగంట. డిస్క్రిప్టివ్‌కి 90 నిమిషాలు. ఒక్కో విభాగానికి 50 చొప్పున ప్రశ్నపత్రానికి 100 మార్కులు.

పేపర్‌-2 ఇంగ్లిష్‌ రైటింగ్‌ స్కిల్స్‌పై నిర్వహిస్తారు. డిస్క్రిప్టివ్‌ విధానంలో ఉంటుంది. ఈ పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు. మార్కులు వంద. 3 ప్రశ్నలు వస్తాయి.

పేపర్‌-3 జనరల్‌ ఫైనాన్స్‌ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అంశాల్లో నిర్వహిస్తారు. సగం ఆబ్జెక్టివ్, మిగిలిన భాగం డిస్క్రిప్టివ్‌ ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి 2 గంటలు. ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్‌కు అరగంట. డిస్క్రిప్టివ్‌కు గంటన్నర. ఒక్కో విభాగానికీ 50 చొప్పున వంద మార్కులకు ప్రశ్నపత్రం ఉంటుంది.

ఇంగ్లిష్‌ పేపర్‌ మినహా మిగిలిన ప్రశ్నపత్రాలన్నీ ఇంగ్లిష్, హిందీ మాధ్యమాల్లో ఉంటాయి. అలాగే ఈ విభాగంలోని పేపర్‌-1, పేపర్‌-3ల్లో 30 ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నల్లో కొన్ని ఒక మార్కు, మరికొన్ని రెండు మార్కులకు ఉంటాయి. అలాగే ఈ పేపర్లకు సంబంధించి డిస్క్రిప్టివ్‌ విభాగంలో 6 ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటిలో నాలుగింటికి సమాధానాలు రాస్తే సరిపోతుంది. 15 మార్కుల ప్రశ్నలు 2, 10 మార్కుల ప్రశ్నలు 2 రాయాలి.

సన్నద్ధత : ఫేజ్‌-1 పరీక్షకు సుమారు 33 రోజుల వ్యవధే ఉంది. ఈ తక్కువ కాలాన్ని మొత్తం సిలబస్‌ పూర్తయ్యేలా, వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలు సాధన చేసి, చివరలో కనీసం పది మాక్‌ టెస్టులు రాయగలిగేలా పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. గరిష్ఠ వ్యవధి లేనందున ఫేజ్‌-1 పూర్తయ్యే వరకు ఫేజ్‌-2 కోసం సమయం వెచ్చించకపోవడమే మేలు.

  • ఫేజ్‌-1లోని అంశాలను క్యాట్‌ స్థాయిలో సన్నద్ధం కావాలి. గత క్యాట్‌ ప్రశ్నపత్రాల అధ్యయనమూ ఉపయోగపడుతుంది.
  • ఇన్‌స్యూరెన్స్‌ ఏవో/ఏఏవో, ఐబీపీఎస్‌ పీవో, ఎస్‌బీఐ పీవో మెయిన్స్‌ మాదిరి ప్రశ్నపత్రాలను బాగా సాధన చేయాలి.
  • జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ ప్రశ్నలు ఎదుర్కోవడానికి బిజినెస్‌ పత్రికలు చదవాలి. ఇందులోని వ్యాసాలు ఫేజ్‌-2లోని డిస్క్రిప్టివ్‌ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఫైనాన్స్, ఎకానమీ, బ్యాంకింగ్‌ అంశాలపై పట్టు పెంచుకోవాలి.
  • ఫేజ్‌-2కు సంబంధించి సిలబస్, రిఫరెన్సు పుస్తకాల వివరాలు నోటిఫికేషన్‌లో ఉన్నాయి. ఫేజ్‌-1 అనంతరం వాటిని బాగా చదివితే సరిపోతుంది.

ఇంటర్వ్యూ: ఫేజ్‌-2 (పేపర్‌-1 + పేపర్‌-2 + పేపర్‌-3) ప్రతిభతో షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేసిన వారికి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు. దీనికి 75 మార్కులు. ఫేజ్‌-2 + ఇంటర్వ్యూ మార్కుల మెరిట్, రిజర్వేషన్ల ప్రకారం తుది నియామకాలు చేపడతారు.

ఖాళీలు: 120 (డీఆర్‌ జనరల్‌ 83, డీఈపీఆర్‌: 17, డీఎస్‌ఐఎం: 20)

వయసు: 01.09.2025 నాటికి 21-30 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తు గడువు: 30.09.2025.

పరీక్ష ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.వంద. జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యుఎస్‌కు రూ.850. జీఎస్‌టీ

అదనం వెబ్‌సైట్‌: https://www.rbi.org.in

