ప్రాణదాతలుగా మారుస్తున్న ఆర్​ఎల్​ఎస్​ఎస్​ ట్రైనింగ్​ - అందుబాటులోకి 15 రకాల కోర్సులు

రాష్ట్రీయ లైఫ్‌ సేవింగ్‌ సొసైటీ ట్రైనింగ్​ - 15 రకాల కోర్సులు - ప్రమాదాల్లో బాధితులను కాపాడెందుకు శిక్షణ

Published : September 10, 2025 at 11:53 AM IST

Rashtriya Life Saving Society Activities : మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నీట మునిగి మృతి చెందుతున్న వారి సంఖ్య అధికంగా ఉంటోంది. ప్రమాదాల్లో మన దేశంలో ఈ రకంగా మృతి చెందుతున్న వారి శాతం 9.1. వాటర్‌ సేఫ్టీ మీద రాష్ట్రీయ లైఫ్‌ సేవింగ్‌ సొసైటీ (ఆర్‌ఎల్‌ఎస్‌ఎస్‌) రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెద్ద స్థాయిలో ట్రైనింగ్ ఇస్తోంది. మన దేశంలో నౌకాదళ వైస్‌ అడ్మిరల్‌ దీన్ని చూస్తారు.

విదేశాల్లో లైఫ్‌ సేవింగ్‌ స్కిల్స్‌ మీద బాల్యం నుంచే అవగాహన కల్పిస్తారు. ఆస్ట్రేలియాలో ఆరు నెలల నుంచే ఈతలో మెలకువలు నేర్పిస్తారు. చైనా, జపాన్‌ లాంటి దేశాల్లో స్కూళ్లకు వెళ్లినప్పటి నుంచే స్విమ్మింగ్​లో శిక్షణ ఉంటుంది. మన వద్ద అటువంటి కార్యాచరణ ఏదీ లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్‌ఎల్‌ఎస్‌ఎస్‌ వెబ్‌సైట్‌ https://www.lifesavingindia.org ద్వారా నమోదు చేసుకున్నవారికి ప్రథమ చికిత్స, ఈతలకు సంబంధించి 15 రకాల కోర్సుల్లో శిక్షణనిస్తున్నారు. వెబ్‌సైట్‌లో ట్రెయినింగ్‌ ప్రోగ్రామ్స్‌లోకి వెళ్లి నచ్చిన కోర్సును ఎంపిక చేసుకోవాలి. పేరు, వివరాలు, ఈ-మెయిల్, ఫోన్‌ నంబరు, లొకేషన్, విద్యార్హతలు నమోదు చేసి సబ్మిట్‌ చేయాలి. థియరీ, ప్రాక్టికల్‌తో పాటు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

  • ఏపీలో విజయవాడ, కాకినాడ, వైజాగ్‌ కేంద్రాల్లో ఏపీ చాప్టర్‌ అధ్యక్షుడు బలరాంనాయుడు ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.
  • తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌ కేంద్రంలో నాలుగు చోట్ల శిక్షణ లభిస్తోంది. జాకబ్‌ వియజ్‌కుమార్‌ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్నారు.

దేశంలో పొడవైన తీరమున్న రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఒకటి. శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు సుదీర్ఘమైన తీరప్రాంతం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బీచుల్లో ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తపడాలి. ఇక్కడి బీచ్‌లు సురక్షితమంటేనే బయట నుంచి పర్యాటకులు వస్తారు. అలాగే అనేక నదులు, స్థానికంగా జలాశయాలు, చెరువులున్నాయి. కొన్ని నగరాలకు వరద ముప్పు పొంచి ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నీటి వనరులు పెరిగాయి. నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి. కొత్త జలాశయాలు నిర్మించారు. ముఖ్యంగా పట్టణ, నగర ప్రాంతాల్లో వరదలు తీవ్ర ముప్పుగా పరిణమిస్తున్నాయి.

ప్రమాదాలు ఎందుకు?

  • నదులు, జలాశయాలు, బీచ్‌లపైనా, నివాసాలకు సమీపంలోని నీటి వనరులపైనా అవగాహన లేకపోవడం.
  • తగినంత రక్షణ సదుపాయాలు లేకపోవడం, శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది అందుబాటులో లేకపోవడం.
  • సరదాగా స్నానాలకు దిగి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్న సంఘటనలూ అధికమే. లోతు అంచనా వేయక కూరుకుపోతున్నారు.
  • బీచుల్లో తీవ్రమైన అలల మధ్య చిక్కుకుంటున్నారు. అలాగే కొందర్ని రక్షించే ప్రయత్నంలోనూ నీట మునుగుతున్నారు.
  • వరద ప్రవాహాలను అంచనా వేయలేక కొట్టుకుపోతున్నారు.

ఈ కోర్సులు అందుబాటులో :

  • సీపీఆర్‌లో శిక్షణ
  • ట్రామా మేనేజ్‌మెంట్‌
  • ప్రథమచికిత్స
  • సేవ్‌ ఏ బేబీ
  • ఆక్సిజన్‌ ఆపరేటర్‌ కోర్సు
  • జూనియర్‌ ఫస్ట్‌ ఎయిడ్‌ వర్క్‌షాపు

రెండు నుంచి నాలుగు వారాల వరకు ట్రైనింగ్ :

  • పూల్‌ లైఫ్‌ సేవర్‌
  • పూల్‌ లైఫ్‌ గార్డు
  • స్విమ్‌ అండ్‌ సర్వైవ్‌
  • ఓపెన్‌ వాటర్‌ అండ్‌ బీచ్‌ లైఫ్‌ సేవర్‌
  • ఓపెన్‌ వాటర్‌ అండ్‌ బీచ్‌ లైఫ్‌గార్డ్సు
  • ఫ్లడ్‌ రెస్క్యూ ట్రెయినింగ్‌
  • డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ ట్రెయినింగ్‌
  • స్కూబా

ఆ సమయంలో ఏం చేయాలి అంటే :

  • నీట మునిగిన వారికి సరైన పద్ధతిలో సీపీఆర్‌ చేయాలి. మునుగుతున్న వారిని ఒక పద్ధతి ప్రకారం లోపల నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి.
  • మునిగిన వాళ్ల శ్వాసకు ఆటంకం కలగకుండా కొన్ని పొజిషన్స్‌లో ఉంచాలి.
  • నీళ్లలో మునిగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాళ్లని పైకి ఎత్తి వాళ్ల నోరు తెరిచి బయటకు తీసుకురావాలి. ఇది బయటకు తెచ్చే వ్యక్తుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎడమకాలు మడత పెట్టి పడుకోబెట్టాలి. అనంతరం అంబులెన్స్‌లో తరలించాలి. ఈ రకమైనవి లైఫ్‌ స్కిల్స్‌లో నేర్పిస్తారు.

వరదు ముప్పు నుంచి : హైదరాబాద్‌కు తరచూ వరద ముప్పు సమస్య ఎదురవుతోంది. ఈ సమయంలో విపత్తుల నుంచి ఎలా బయటపడాలి, కార్లు నీటిలో కొట్టుకుపోకుండా ఎలా వినియోగించాలి అనే అంశాలపై ఆర్‌ఎల్‌ఎస్‌ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో వందకుపై శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మరికొన్ని నిర్వహించేందుకు ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. కొన్ని కంపెనీలు ప్రత్యేకంగా శిక్షణలు ఇప్పించుకుంటున్నాయి.

