నిరుద్యోగులకు గుడ్​ న్యూస్, ఆర్ఆర్​బీ 2025 ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల - లాస్ట్​ డేట్ ఎప్పుడంటే?

రైల్వేలో 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ - నాన్‌ టెక్నికల్‌ పాపులర్‌ కేటగిరీస్‌ (ఎన్‌టీపీసీ) పోస్టులతో పాటు టెక్నికల్ పోస్టుల భర్తీ

Published : October 10, 2025 at 8:38 PM IST

Railway Recruitment Board 2025 : భారత ప్రభుత్వంలోని ఒక ప్రధాన నియామక సంస్థ అయిన రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్‌ బోర్డు (ఆర్‌ఆర్‌బీ) 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి భారీగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (ఎన్‌టీపీసీ) లో గల పోస్టులతో పాటు, జూనియర్ ఇంజినీర్ (జేఈ), డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ (డీఎంఎస్​), కెమికల్ & మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ (సీఎంఏ) వంటి టెక్నికల్ పోస్టుల భర్తీ కూడా చేపట్టనున్నారు.

ఎన్‌టీపీసీ పోస్టుల వివరాలు : ఈ ఏడాది ఎన్‌టీపీసీ కేటగిరీలో మొత్తం 8,050 పోస్టులను భర్తీ చేయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. ఇందులో

  • గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థుల కోసం : 5,000 పోస్టులు
  • అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థుల కోసం : 3,050 పోస్టులు

ఈ ఉద్యోగాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ కేటగిరీలను కవర్ చేస్తాయి. ఉదాహరణకు : క్లర్క్, టైపిస్ట్, గూడ్స్ గార్డ్, అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ అపరెంటిస్, ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్, స్టేషన్ మాస్టర్ తదితరులు.

దరఖాస్తు తేదీలు : -

  • గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థులు : 2025 అక్టోబరు 21 నుంచి నవంబరు 20 వరకు
  • అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థులు : 2025 అక్టోబరు 28 నుంచి నవంబరు 27 వరకు

ఈ తేదీల మధ్యలో ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు అధికారిక ఆర్‌ఆర్‌బీ వెబ్‌సైట్లలోకి వెళ్లి, సరైన జోన్‌ ఎంచుకుని అప్లై చేయాలి.

ఇతర టెక్నికల్ పోస్టులు : -

రైల్వే శాఖ టెక్నికల్ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న జేఈ, డీఎంఎస్​, సీఎంఏ వంటి పోస్టుల కోసం మరో ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం పోస్టులు : 2,570

ఈ పోస్టులకు అర్హత : -

  • సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ ఉండాలి
  • వయస్సు పరిమితి సాధారణంగా 18 నుండి 33 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది (రిజర్వ్ కేటగిరీలకు మినహాయింపు ఉంటుంది)

దరఖాస్తు తేదీలు : 2025 అక్టోబరు 31 నుంచి నవంబరు 30 వరకు

ఎంపిక విధానం : ఈ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో అభ్యర్థుల ఎంపిక కింది దశల ద్వారా జరుగుతుంది.

  • కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT-1 & CBT-2)
  • టైపింగ్ టెస్ట్ / స్కిల్ టెస్ట్ (కొన్ని పోస్టులకు మాత్రమే)
  • డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్
  • మెడికల్ టెస్ట్

ప్రతి దశలో మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులు తదుపరి దశలకు ఎంపిక అవుతారు.

అభ్యర్థులకు సూచనలు : ఈ ఉద్యోగాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలుగా పరిగణించబడతాయి. సురక్షితమైన భవిష్యత్తు కోసం, మంచి జీతభత్యాలు, ప్రమోషన్ అవకాశాల కోసం లక్షల మంది యువత ఆర్​ఆర్​బీ ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పడుతుంటారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ముందుగానే సిలబస్, పరీక్షా నమూనాను అధ్యయనం చేసి, ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టడం చాలా అవసరం.

ఈ 2025 నోటిఫికేషన్ ద్వారా వేలాది మంది యువతకు భారతీయ రైల్వేలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. సరైన ప్రణాళికతో, కష్టపడి చదివితే ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవచ్చు. ఉద్యోగార్ధులు అధికారిక ఆర్‌ఆర్‌బీ వెబ్‌సైట్లను నిత్యం సందర్శిస్తూ తాజా సమాచారం తెలుసుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం రైల్వే రిక్రూట్ మెంట్ వెబ్​సైట్​ను సందర్శించండి.

