ETV Bharat / education-and-career
నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్, ఆర్ఆర్బీ 2025 ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల - లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
రైల్వేలో 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ - నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (ఎన్టీపీసీ) పోస్టులతో పాటు టెక్నికల్ పోస్టుల భర్తీ
Published : October 10, 2025 at 8:38 PM IST
Railway Recruitment Board 2025 : భారత ప్రభుత్వంలోని ఒక ప్రధాన నియామక సంస్థ అయిన రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (ఆర్ఆర్బీ) 2025 సంవత్సరానికి సంబంధించి భారీగా ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (ఎన్టీపీసీ) లో గల పోస్టులతో పాటు, జూనియర్ ఇంజినీర్ (జేఈ), డిపో మెటీరియల్ సూపరింటెండెంట్ (డీఎంఎస్), కెమికల్ & మెటలర్జికల్ అసిస్టెంట్ (సీఎంఏ) వంటి టెక్నికల్ పోస్టుల భర్తీ కూడా చేపట్టనున్నారు.
ఎన్టీపీసీ పోస్టుల వివరాలు : ఈ ఏడాది ఎన్టీపీసీ కేటగిరీలో మొత్తం 8,050 పోస్టులను భర్తీ చేయాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. ఇందులో
- గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థుల కోసం : 5,000 పోస్టులు
- అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థుల కోసం : 3,050 పోస్టులు
ఈ ఉద్యోగాలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రైల్వే జోన్లలో ఖాళీగా ఉన్న వివిధ కేటగిరీలను కవర్ చేస్తాయి. ఉదాహరణకు : క్లర్క్, టైపిస్ట్, గూడ్స్ గార్డ్, అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ అపరెంటిస్, ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్, స్టేషన్ మాస్టర్ తదితరులు.
దరఖాస్తు తేదీలు : -
- గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థులు : 2025 అక్టోబరు 21 నుంచి నవంబరు 20 వరకు
- అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అభ్యర్థులు : 2025 అక్టోబరు 28 నుంచి నవంబరు 27 వరకు
ఈ తేదీల మధ్యలో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు అధికారిక ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్లలోకి వెళ్లి, సరైన జోన్ ఎంచుకుని అప్లై చేయాలి.
ఇతర టెక్నికల్ పోస్టులు : -
రైల్వే శాఖ టెక్నికల్ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న జేఈ, డీఎంఎస్, సీఎంఏ వంటి పోస్టుల కోసం మరో ప్రత్యేక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మొత్తం పోస్టులు : 2,570
ఈ పోస్టులకు అర్హత : -
- సంబంధిత ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ ఉండాలి
- వయస్సు పరిమితి సాధారణంగా 18 నుండి 33 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది (రిజర్వ్ కేటగిరీలకు మినహాయింపు ఉంటుంది)
దరఖాస్తు తేదీలు : 2025 అక్టోబరు 31 నుంచి నవంబరు 30 వరకు
ఎంపిక విధానం : ఈ రిక్రూట్మెంట్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక కింది దశల ద్వారా జరుగుతుంది.
- కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT-1 & CBT-2)
- టైపింగ్ టెస్ట్ / స్కిల్ టెస్ట్ (కొన్ని పోస్టులకు మాత్రమే)
- డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్
- మెడికల్ టెస్ట్
ప్రతి దశలో మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులు తదుపరి దశలకు ఎంపిక అవుతారు.
అభ్యర్థులకు సూచనలు : ఈ ఉద్యోగాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలుగా పరిగణించబడతాయి. సురక్షితమైన భవిష్యత్తు కోసం, మంచి జీతభత్యాలు, ప్రమోషన్ అవకాశాల కోసం లక్షల మంది యువత ఆర్ఆర్బీ ఉద్యోగాల కోసం పోటీ పడుతుంటారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ముందుగానే సిలబస్, పరీక్షా నమూనాను అధ్యయనం చేసి, ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టడం చాలా అవసరం.
ఈ 2025 నోటిఫికేషన్ ద్వారా వేలాది మంది యువతకు భారతీయ రైల్వేలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. సరైన ప్రణాళికతో, కష్టపడి చదివితే ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవచ్చు. ఉద్యోగార్ధులు అధికారిక ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్లను నిత్యం సందర్శిస్తూ తాజా సమాచారం తెలుసుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం రైల్వే రిక్రూట్ మెంట్ వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
3073 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు - సుమారుగా రూ.55 వేల వేతనం