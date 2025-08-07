Quantum Computing Skills Importance : కంప్యూటర్ సైన్స్ - ఇంజినీరింగ్లో సరికొత్త బజ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్! అత్యంత శక్తిమంతమైన కంప్యూటర్లు సైతం పరిష్కరించలేని సమస్యలను క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ సాయంతో ఈ కంప్యూటర్లు శరవేగంగా పరిష్కరించగలుగుతాయి. ఈ టెక్నాలజీ మీద అవగాహన పెంచుకోవడం భవిష్యత్తు కెరియర్కు బాటలు వేస్తుంది.
క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు సాధారణ సిస్టమ్స్ ఉపయోగించలేని గణిత మెలకువలతో సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేయగలవు. డేటాకు ఒక రూపం ఇచ్చి దాని తీరుతెన్నులను గుర్తుపట్టగలవు. ఇలాంటి టెక్నాలజీ అనేక రంగాల్లో ఉపయోగపడుతుంది. 2035 సంవత్సరం నాటికి ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ మార్కెట్ మరింత పెరగనున్నట్టు నిపుణుల అంచనా. ఇప్పటికే మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, గూగుల్ వంటి సంస్థలు ఇందులో ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ఎన్నో స్టార్టప్స్ సైతం పెట్టుబడులు పెట్టడం మొదలుపెట్టాయి.
ఇందులో క్వాంటమ్ అల్గారిథమ్స్, క్వాంటమ్ హార్డ్వేర్ అనేవి ప్రధాన విభాగాలుగా ఉంటాయి. నిజానికి ఇది ఇంకా అభివృద్ధి దశలో ఉంది. పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చాక అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఎదగగలదు. మామూలు కంప్యూటర్లు బిట్స్ మీద ఆధారపడి పని చేస్తాయి. కానీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు క్వాంటమ్ బిట్స్ను ఉపయోగించడం ద్వారా కొన్ని వేల గంటలు పట్టే క్లిష్టమైన సమస్యను కేవలం నిమిషాల్లో పరిష్కరిస్తాయి!
ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయంటే? : -
ఏఐ-మెషిన్ లెర్నింగ్ హవా నడుమ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ నిశ్శబ్దంగా వచ్చి నిలబడింది. తానే కొత్త రంగంగా అవతరిస్తోంది. టెక్నాలజీ నిపుణులకు ఇందులో అన్ని స్థాయుల్లోనూ విభిన్నమైన అవకాశాలు అందించగలదు. హెల్త్కేర్, ఫైనాన్స్, ఎనర్జీ ఇలా వివిధ రంగాల్లో కంప్యూటర్ల వాడకాన్ని మార్చివేయగలదు.
- ఇదింకా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉండటం వల్ల చాలా జాబ్స్ ప్రస్తుతానికి రిసెర్చ్-ఇన్నోవేషన్ ఆధారంగా ఉండబోతున్నాయనేది అంచనా. ఎర్రర్ కరెక్షన్ థియరిస్ట్, హార్డ్వేర్ ఇంజినీర్, అల్గారిథమ్స్ డెవలపర్, అప్లికేషన్స్ స్పెషలిస్ట్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్, రిసెర్చ్ సైంటిస్ట్ ఇలా పలు రకాలైన కెరియర్లు ఉన్నాయి. వీటికి అదనంగా కంట్రోల్ రిసెర్చర్, ప్రాజెక్టు మేనేజర్లు, క్రయోజెనిక్ ఇంజినీర్, డేటా సైంటిస్ట్, క్వాంటమ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇలా ఎన్నో జాబ్స్ లభించే వీలు ఉంటుంది.
- క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ భౌతికశాస్త్ర నియమాల ఆధారంగా పనిచేయడం వల్ల మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టులు చదువుకున్నవారు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, లీనియర్ ఆల్జీబ్రా మీద పట్టున్నవారు ఇందులో బాగా రాణించగలరు.
అర్హతలు : -
- కంప్యూటర్ సైన్స్, గ్రాడ్యుయేషన్ ఫిజిక్స్, సంబంధిత విభాగాల్లో చదవాలి. బలమైన ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అలవరుచుకోవాలి. ఇందులో పైతాన్ లాంగ్వేజ్పై పట్టు అవసరం. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మీద అవగాహనతోపాటుగా వివిధ టూల్స్, టెక్నాలజీ వాడకం తెలుసుకోవాలి.
- కేవలం థియరీ కాకుండా ప్రాక్టికల్గానూ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. రిసెర్చ్ అవకాశాలు, ఇంటర్న్షిప్స్, ప్రాజెక్టుల్లో పని చేయడం ద్వారా ఇది సాధ్యం అవుతుంది. అలాగే ఇది అభివృద్ధి దశలో ఉన్న టెక్నాలజీ కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు నూతన విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండటం అవసరం.
- ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు సైతం ఇటుగా దృష్టిపెడుతున్నాయి. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని జాబ్స్ కల్పన దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. తగిన నైపుణ్యాలను సాధన చేయడం ద్వారా ఈ రంగంలో మరింత ముందుకువెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఎడ్ఎక్స్, కోర్సెరా, యుడెమీ, ఐబీఎం క్వాంటమ్ లెర్నింగ్ వంటి కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ దీని గురించి వివరించేలా షార్ట్టర్మ్ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి. వీటిలో ప్రారంభస్థాయి, అడ్వాన్స్డ్, స్పెషలైజేషన్, ప్రోగ్రామింగ్ ఆధారిత కోర్సులు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఉన్న కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధిత పీజీ కోర్సుల్లోనూ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ గురించి ప్రాథమిక విషయాలు నేర్చుకునేలా సిలబస్ ఉంది.
- మార్కెట్లో వీటికి సంబంధించి అనేక ప్రామాణిక పుస్తకాలు లభిస్తున్నాయి. వాటిని చదవడం ద్వారా కచ్చితమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడం, నేర్చుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది.
