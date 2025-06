ETV Bharat / education-and-career

Quantum Computing Course in Btech At AU: అమెరికాలోని సిలికాన్‌ వ్యాలీని తలపించేలా ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో రూ.4,000 కోట్లతో క్వాంటం వ్యాలీని ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికను రూపొందించింది. రాష్ట్రాన్ని క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ కేంద్రంగా నిలిపేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ఈ ఇండస్ట్రీకి నైపుణ్యమున్న మానవ వనరులను అందించేందుకు ఉన్నత విద్యా సంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయి. 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఇంజినీరింగ్‌లో ఈసీఈ, సీఎస్‌ఈ మాదిరిగా క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌లోనూ మేజర్, మైనర్‌ డిగ్రీ ప్రోగ్రాంలు అందించనుంది.

మైనరీ డిగ్రీకి అవకాశం: మేజర్‌ డిగ్రీగా క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ చదువుతున్న విద్యార్థులకు మైనర్‌ డిగ్రీగా కంప్యూటర్‌ సైన్స్, ఈసీఈని అందజేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇంజినీరింగ్‌లో ఇతర విభాగాలలో నాలుగో ఏడాది చదువుతున్న విద్యార్థులకు క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌లో మైనర్‌ డిగ్రీ ఇచ్చే అవకాశాన్ని ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తున్నారు. తొలిసారిగా క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోర్సును ప్రారంభించనున్న నేపథ్యంలో బోధన అవసరాలకు ప్రొఫెసర్లను తీర్చిదిద్దాల్సి ఉంది. నేషనల్‌ ప్రోగ్రాం ఆన్‌ టెక్నాలజీ ఎన్‌హాన్స్డ్‌ లెర్నింగ్‌ (ఎన్‌పీటీఈఎల్‌), స్వయం పోర్టల్స్‌లో ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ కోర్సులోని సబ్జెక్టులకు సంబంధించి ఐఐటీ ఆచార్యులు బోధించిన పాఠాల వీడియోలను వెబ్‌సైట్లలో పొందుపరిచారు.

ఏయూలో తొలిసారిగా ప్రారంభం : దేశవ్యాప్తంగా అతి తక్కువ విద్యా సంస్థల్లో మాత్రమే ఈ కోర్సును బోధిస్తున్నారు. ఐఐటీ మద్రాస్‌లో అయిదేళ్ల ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కోర్సు, దిల్లీ, ముంబయి ఐఐటీల్లో, బెంగళూరులోని ఐఐఎస్‌సీ తదితర విద్యా సంస్థల్లో పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్‌/పీహెచ్‌డీ స్థాయిలో అమలు చేస్తున్నారు. వివిధ సంస్థలు ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల్లో సీఎస్‌ఈలో ఒక సబ్జెక్టుగా దీన్ని బోధిస్తున్నారు. ఏపీలో ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో ప్రత్యేకంగా బీటెక్‌లో క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ కోర్సు లేదని, ఏయూలో తొలిసారిగా ప్రారంభించనున్నట్లు అధికారులు ఈ సందర్భంగా తెలిపారు.

తొలి సంవత్సరం 30 సీట్లు: ఏయూలో కోర్సు ప్రారంభించడానికి ఈ ఏడాది జనవరిలో అఖిల భారత సాంకేతిక విద్యా మండలి (ఏఐసీటీఈ)కి ప్రతిపాదనలు పంపారు. బీటెక్‌లో 60 సీట్లకు ఆమోదం లభించగా తొలి ఏడాది 30 సీట్లు అందుబాటులోకి తేనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పాఠ్య ప్రణాళికను ఇప్పటికే సిద్ధం చేశారు. ఈఏపీసెట్‌ ద్వారా ప్రవేశాలు చేపట్టనున్నారు. సెల్ఫ్‌ ఫైనాన్స్‌ కింద చేపట్టనున్న ఈ కోర్సుకు ఏడాదికి దాదాపు రూ.79 వేలు ఫీజును చెల్లించాలి. జులై నెలాఖరు లేదా ఆగస్టులో తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి.