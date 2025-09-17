ETV Bharat / education-and-career
రైల్వే శాఖలో పారామెడిక్ పోస్టులు - వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి
ఆర్ఆర్బీ 434 పారామెడికల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఇంటర్, డిగ్రీ, డిప్లొమా విద్యార్హతలు - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 3:25 PM IST
Updated : September 17, 2025 at 3:35 PM IST
Paramedic Jobs In Railways: రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (ఆర్ఆర్బీ) 434 పారామెడికల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇంటర్, డిగ్రీ, డిప్లొమా విద్యార్హతలతో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మొత్తం ఖాళీల్లో నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్-272, డయాలసిస్ టెక్నీషియన్-4, హెల్త్ అండ్ మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ (గ్రేడ్-2)-33, ఫార్మసిస్ట్ (ఎంట్రీ గ్రేడ్)-105, రేడియోగ్రాఫర్ (ఎక్స్రే టెక్నీషియన్)-4, ఈసీజీ టెక్నీషియన్-4 ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ (గ్రేడ్-2)-12 ఉన్నాయి. ఒక్కో పోస్టుకు దరఖాస్తు చేయడానికి నిర్దిష్ట అర్హతలు ఉండాలి.
నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్: 3 సంవత్సరాలు జనరల్ నర్సింగ్ అండ్ మిడ్వైఫరీ/ బీఎస్సీ నర్సింగ్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
డయాలసిస్ టెక్నీషియన్: బీఎస్సీ, హెమోడయాలసిస్ డిప్లొమా/ రెండేళ్ల అనుభవం కలిగి ఉండాలి.
హెల్త్ అండ్ మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ (గ్రేడ్-2): బీఎస్సీ (కెమిస్ట్రీ), హెల్త్/ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ డిప్లొమా/ హెల్త్ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ నేషనల్ ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్ అవసరం.
ఫార్మసిస్ట్ (ఎంట్రీ గ్రేడ్): సైన్స్ సబ్జెక్టుతో ఇంటర్మీడియట్, ఫార్మసీ డిప్లొమా లేదా ఫార్మసీ డిగ్రీ (బీఫార్మ్) చేసి ఉండాలి.
రేడియోగ్రాఫర్ (ఎక్స్రే టెక్నీషియన్): ఇంటర్మీడియట్లో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీతో, రెండు సంవత్సరాల రేడియోగ్రఫీ/ ఎక్స్రే టెక్నీషియన్/ రేడియో డయాగ్నోసిస్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా. సైన్స్ డిగ్రీ, రేడియోగ్రఫీ/ ఎక్స్రే టెక్నీషియన్/ రేడియో డయాగ్నోసిస్ టెక్నాలజీ డిప్లొమా చేసిన వారికి ప్రాధాన్యం.
ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ (గ్రేడ్-2): సైన్స్ సబ్జెక్టుతో ఇంటర్మీడియట్, మెడికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ డిప్లొమా/ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ సర్టిఫికెట్ ఉండాలి.
ఈసీజీ టెక్నీషియన్: ఇంటర్మీడియట్/ సైన్స్ డిగ్రీ, ఈసీజీ ల్యాబొరేటరీ టెక్నాలజీ/ కార్డియాలజీ/ కార్డియాలజీ టెక్నీషియన్/ కార్డియాలజీ టెక్నిక్స్ డిప్లొమా/ సర్టిఫికెట్/ డిగ్రీ పూర్తి చేయాలి.
ఎంపిక ఇలా: కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT), డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్షల ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. అవసరమైతే పరిమిత సంఖ్యలోని అభ్యర్థులకు అదనపు సీబీటీని కూడా నిర్వహించవచ్చే అవకాశం ఉంది. అర్హులైన అభ్యర్థులకు సీబీటీ తేదీ, వేదిక, సమయాలను తెలియజేస్తారు. సీబీటీలో 100 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులతో పరీక్ష ఉంటుంది. వ్యవధి 90 నిమిషాలు పాటు నిర్వహిస్తారు. దివ్యాంగులకు 120 నిమిషాలు. ప్రశ్నపత్రం మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విధానంలోనే ఉంటుంది.
ప్రశ్నపత్రంలో నాలుగు సెక్షన్లు ఉంటాయి. ప్రొఫెషనల్ ఎబిలిటీలో 70 ప్రశ్నలకు 70 మార్కులు. జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ అరిథ్మెటిక్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్, జనరల్ సైన్స్ ఒక్కో సెక్షన్ నుంచి 10 ప్రశ్నలకు 10 మార్కుల చొప్పున ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ మూడో వంతు మార్కు తగ్గిస్తారు. ఈ పరీక్షలో యూఆర్, ఈడబ్యూఎస్ అభ్యర్థులు 40 శాతం, ఓబీసీ, ఎస్సీ 30 శాతం, ఎస్టీ 25 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి.
జీతం: నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్కు నెలకు రూ.44,900. డయాలసిస్ టెక్నీషియన్, హెల్త్ అండ్ మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ (గ్రేడ్-2)లకు రూ.35,400. ఫార్మసిస్ట్, రేడియోగ్రాఫర్లకు రూ.29,500. ల్యాబ్ టెక్నీషియన్కు రూ.21,700. ఈసీజీ టెక్నీషియన్కు రూ.25,500.
ప్రిపరేషన్:
- సబ్జెక్టు సంబంధిత అంశాల నుంచి (ప్రొఫెషనల్ ఎబిలిటీ) ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఇస్తారు. కాబట్టి సమగ్రంగా వీటిని చదవాలి.
- జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ అరిథ్మెటిక్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్, జనరల్ సైన్స్లపై అవగాహనకు పోటీ పరీక్షల పాత ప్రశ్న పత్రాలను సాధన చేయాలి.
- మాక్/ ప్రాక్ట్టీస్ టెస్టులను ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. వీటిని రాయడం వల్ల నిర్ణీత వ్యవధిలో వేగంగా పరీక్ష రాయడం అలవడుతుంది.
- మాక్ టెస్టుల్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా అభ్యర్థులు తాము బలహీనంగా ఉన్న అంశాలకు అదనపు సమయాన్ని కేటాయించాలి.
- రాత పరీక్ష తేదీని ప్రకటించకపోయినా మీరు ఇప్పటినుంచే సన్నద్ధతను ప్రారంభించాలి. స్టడీ ప్లాన్ వేసుకుని దాన్ని కచ్చితంగా అమలుచేయాలి.
ముఖ్యాంశాలు:
- డిగ్రీ, డిప్లొమా తుది ఫలితాలు రానివారు దరఖాస్తుకు అనర్హులు.
- ఒకరు ఒక్క పోస్టుకు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి.
- సీబీటీ/ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్/ వైద్య పరీక్షలకు హాజరయ్యే ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఉచిత స్లీపర్ క్లాస్ రైల్వే పాస్ సౌకర్యం ఉంటుంది.
వయసు: అన్ని పోస్టులకు గరిష్ఠ వయసు 33 సంవత్సరాలు, నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్కు 40 సంవత్సరాలు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు మూడేళ్లు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు మూడు నుంచి ఎనిమిదేళ్లు, దివ్యాంగులకు 10-15 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.500. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికోద్యోగులు, దివ్యాంగులు, మహిళలు, ట్రాన్స్జండర్. ఈబీసీలకు మాత్రం అఫ్లై ఫీజు రూ.250.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 18.09.2025
దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు: 21.09.2025 - 30.09.2025
వెబ్సైట్: https://indianrailways.gov.in/
