ETV Bharat / education-and-career

బీటెక్​ విద్యార్థులకు సువర్ణ అవకాశం - ఎన్​ఆర్​ఎల్​లో గ్రాడ్యుయేట్​ ఇంజినీర్​ ట్రైయినీ పోస్టులు

నుమాలీగఢ్​ రిఫైనరీ లిమిటెడ్​లో(ఎన్​ఆర్​ఎల్​) గ్యాడ్యుయేట్​ ఇంజినీర్ ట్రెయినీ పోస్టులు - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, జీతభత్యాలు తదితర వివరాలు మీకోసం

NRL GET RECRUITMENT 2025
NRL GET RECRUITMENT 2025 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 12:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NRL GET Recruitment 2025 : బీటెక్​ చదివి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి గుడ్​న్యూస్. ఆయిల్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ (ఓఐఎల్‌)కు అనుబంధ సంస్థ అయిన నుమాలీగఢ్‌ రిఫైనరీ లిమిటెడ్‌ (ఎన్‌ఆర్‌ఎల్‌) 98 గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీర్‌ ట్రెయినీ పోస్టులను భర్తీచేయనుంది. ఏ విభాగాల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? అర్హత? దరఖాస్తు విధానం చివరి తేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం.

మొత్తం ఖాళీలు : 98

మొత్తం ఖాళీల్లో గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీర్‌ ట్రెయినీ (జీఈటీ)- సివిల్‌-4 పోస్టులు, మెకానికల్‌-12, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌-10, ఎలక్ట్రికల్‌-10 పోస్టులు, మెటలర్జి-2, కెమికల్‌-53, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌-2, అసిస్టెంట్‌ ఆఫీసర్‌ ట్రెయినీ-6 ఉన్నాయి.

ఎంపిక విధానం : అర్హులైన అభ్యర్థులకు కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్‌ (సీబీటీ), పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు. సీబీటీ ఆబ్జెక్టివ్‌ విధానంలో ఈ పరీక్ష ఉంటుంది. సీబీటీలో నెగటివ్‌ మార్కులు ఉండవు.

  • గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీర్‌ ట్రెయినీ(జీఈటీ) ప్రశ్నపత్రంలో మొత్తం నాలుగు సెక్షన్లు ఉంటాయి. సెక్షన్‌-ఏలో సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు 80 శాతం ఇస్తారు. సెక్షన్‌-బీలో జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌/ కరెంట్‌ అఫైర్స్, సెక్షన్‌-సీలో ఇంగ్లిష్‌ పరిజ్ఞానం, సెక్షన్‌-డీలో రీజనింగ్‌ అండ్‌ న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ అంశాలపై ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
  • సెక్షన్‌-ఏలోని ప్రశ్నలకు సబ్జెక్టు సంబంధిత అంశాలపై పట్టువున్నట్లయితే అధిక మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంది. సబ్జెక్టులవారీగా ముఖ్యాంశాలను రివిజన్​ చేసుకోవాలి. మిగతా సెక్షన్లలోని ప్రశ్నలకు పోటీ పరీక్షల ఓల్డ్​ పేపర్లను సాధన చేయొచ్చు.
  • అసిస్టెంట్‌ ఆఫీసర్‌ ట్రెయినీ ప్రశ్నపత్రంలో 3 సెక్షన్లు ఉంటాయి. సెక్షన్‌-ఏలో జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌ నుంచి 60 శాతం ప్రశ్నలను అడుగుతారు. సెక్షన్‌-బీలో రీజనింగ్‌ అండ్‌ న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ, సెక్షన్‌-సీలో ఇంగ్లిష్‌ భాషపై ప్రశ్నలు ఇస్తారు.
  • సెక్షన్‌-ఏలోని జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌ ప్రశ్నలకు అధిక మార్కులు కేటాయించారు. దీంట్లో భాగంగా చరిత్ర, జాగ్రఫీ, సైన్స్, క్రీడలు, పాలిటిక్స్, లిటరేచర్​కు సంబంధించిన అంశాలపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. దీంతో ఈ సెక్షన్‌లో అధిక మార్కులు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది.
  • సీబీటీలో(కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​లో) చూపిన ప్రతిభ ఆధారంగా అభ్యర్థులను 1:5 నిష్పత్తిలో పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపిక చేస్తారు. సీబీటీకి 85 శాతం, పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూకు 15 శాతం మార్కుల వెయిటేజీ ఇస్తారు. మెడికల్​ టెస్ట్​ అనంతరం తుది ఎంపిక చేస్తారు.

గమనించాల్సినవి :

  1. సీబీటీ(కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్ట్​), ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యే ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఏసీ త్రీటైర్‌ రైలు ఛార్జీలను చెల్లిస్తారు.
  2. సెలక్ట్​ అయిన వారిని సంస్థకు చెందిన యూనిట్లలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అనుబంధ సంస్థల్లో ఎక్కడైనా నియమించే అవకాశం ఉంటుంది.
  3. ఎంపికైనవారికి ఏడాది పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో గ్రాడ్యుయేట్‌ ట్రెయినీలకు అయితే నెలకు రూ.50,000, అసిస్టెంట్‌ ఆఫీసర్‌ ట్రెయినీలకు రూ.40,000 స్టైపెండ్‌గా చెల్లిస్తారు. శిక్షణ అనంతరం ఏడాది ప్రొబేషన్‌ పీరియడ్‌లో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.

ముఖ్యాంశాలు

అర్హత : 65 శాతం మార్కులతో సివిల్‌/ మెకానికల్‌/ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ మెటలర్జీ/ కెమికల్‌/ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ బ్రాంచ్‌తో ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత చెంది ఉండాలి. అసిస్టెంట్‌ ఆఫీసర్‌ ట్రెయినీకి ఫస్ట్‌క్లాస్‌ పోస్ట్‌గ్రాడ్యుయేట్‌ డిగ్రీ, నెట్‌/గేట్‌ అర్హత పొంది ఉండాలి.

వయసు: 30 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : ఈ పోస్టులకు సంబంధించి దరఖాస్తు రుసుం రూ.1000. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఫీజు లేదు.

వేతనం : గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీర్‌ ట్రెయినీలకు సంబంధించి నెలకు రూ.50,000-1,60,000.

అసిస్టెంట్‌ ఆఫీసర్‌ ట్రెయినీకి నెలకు రూ.40,000-1,40,000 ఉంటుంది. ఐడీఏ, పర్ఫార్మెన్స్‌ రిలేటెడ్‌ పే, తదితర ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.

ఆన్‌లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ: 10.10.2025

వెబ్‌సైట్‌: https://www.nrl.co.in

బీటెక్​తో ఉజ్వల భవిష్యత్​కు దారులన్నో - ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాల్లో ఎలాంటి అవకాశాలుంటాయంటే?

మెడ్​టెక్​ రంగంలో జాబ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? - అయితే మీరు చదవాల్సిన కోర్సులు ఇవే!

For All Latest Updates

TAGGED:

NRL GET RECRUITMENT 2025LATEST JOB NOTIFICATIONS 2025గ్రాడ్యుయేట్​ ఇంజినీర్​ ట్రెయినీNRL GET RECRUITMENT 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.