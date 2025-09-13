ETV Bharat / education-and-career
విద్యార్థులకు ఏటా రూ.12 వేలు - నేషనల్ స్కాలర్షిప్నకు ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఏటా రూ.12 వేల చొప్పున - డిసెంబరు 7న పరీక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 3:22 PM IST
National Scholarship Application Last Date In AP : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్ధులకు గుడ్ న్యూస్. కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ ప్రతిభను గుర్తించి నేషనల్ స్కాలర్షిప్స్ను అందిస్తోంది. మరి దీనికి ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఎవరు అర్హులు? ఎలా ఎంపిక చేస్తారు? దరఖాస్తు ప్రక్రియ, పరీక్ష, అప్లై ఫీజు తదితర వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పేద విద్యార్థుల ప్రతిభను గుర్తించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుంది. దాంతో పాటు వారికి ఆర్థికంగా అండగా ఉండాలనే ఆలోచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం 8వ తరగతి విద్యార్థులకు జాతీయ ప్రతిభా ఉపకార వేతన పరీక్ష నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో ఎంపికైన వారికి 9వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి (ఇంటర్మీడియట్) వరకు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఏటా రూ.12 వేల చొప్పున వారి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తుంది. ప్రభుత్వ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ చదివితేనే స్కాలర్షిప్ అందుతుంది. గత ఏడాది ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 150 మంది, కృష్ణా జిల్లాలో 132 మంది అర్హత సాధించారు. ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి సెప్టెంబరు 30 లోపు దరఖాస్తులు సమర్పించాలి.
180 మార్కులకు పరీక్ష : పరీక్ష రెండు విభాగాలుగా నిర్వహిస్తారు. తెలుగు, ఆంగ్ల మాధ్యమాల్లో ఉంటుంది. మొదటి విభాగంలో రీజనింగ్, అభ్యర్థుల సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసే మెంటల్ ఎబిలిటీ పై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. రెండో విభాగంలో 7, 8 తరగతులకు సంబంధించిన సోషల్, జనరల్ సైన్సు, గణితానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో విభాగానికి సంబంధించి 90 మార్కులు చొప్పున మొత్తం 180 మార్కులకు ఈ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. ఈ పరీక్షకు మూడు గంటల సమయం ఉంటుంది. విద్యార్థులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడితే విజయం సాధించడం సులభం అవుతుందని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు.
దరఖాస్తు ఇలా : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయాలి. వాటికి సంబంధించిన నకళ్లు జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయంలో అందజేయాలి. జనరల్, బీసీ కేటగిరికి చెందిన వారు రూ.100, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన వారు రూ.50 పరీక్ష రుసుంను ఎస్బీఐలో చలానా రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పరీక్ష డిసెంబరు 7న నిర్వహించనున్నారు. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.3.50లక్షల లోపు ఉన్నవారు మాత్రమే ఈ స్కాలర్షిప్కు అర్హులు.
సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా డీఈవో యూవీ సుబ్బారావు తెలిపారు. ఎక్కువ మంది దరఖాస్తు చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. ఉపాధ్యాయులు సైతం చొరవ చూపి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారని అన్నారు. ఎక్కువ మంది అర్హత సాధించాలనేది లక్ష్యమని తెలియజేశారు.
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - వివిధ కోర్సుల్లో ఉచిత శిక్షణ
విదేశీ విద్యార్థుల కోసం 'స్టడీ ఇన్ ఏపీ' - రాష్ట్రంలో నేపాల్, సుడాన్, జింబాబ్వేలకు చెందిన వారే అత్యధికం