సంవత్సరానికి రూ.12,000 స్కాలర్​షిప్ - దరఖాస్తుకు రేపే చివరి రోజు

ఆర్థికంగా బలహీనమైన వర్గాల ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు అండగా నేషనల్ మీన్స్​కమ్​ మెరిట్ స్కాలర్​షిప్ - దరఖాస్తుకు 14వ తేదీ వరకు గడువు - ఎంపికైన లక్ష మంది విద్యార్థులకు నెలకు రూ.వెయ్యి చొప్పున స్కాలర్​షిప్

National Means Cum Merit Scholarship
National Means Cum Merit Scholarship (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 8:22 PM IST

2 Min Read
National Means Cum Merit Scholarship : ఆర్థికంగా బలహీలనమైన వర్గాల ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం నేషనల్ మీన్స్​కమ్​ మెరిట్ స్కాలర్​షిప్ (ఎన్​ఎంఎంఎస్​ఎస్) పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి అర్హులైన విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువును ఈ నెల 14వ తేదీ వరకు పొడిగించింది. రాష్ట్రంలో ప్రాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఈ పాఠశాలల్లోని 8వ తరగతి విద్యార్థులు ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఉపకారవేతనం పొందవచ్చు. 8వ తరగతి తర్వాత విద్యార్థులు డ్రాపౌట్ కాకుండా వారిని ప్రోత్సహించడం, ప్రాథమిక విద్యను కొనసాగించేందుకు దీన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఎంపికైన లక్ష మంది విద్యార్థులకు నెలకు రూ. వెయ్యి చొప్పున ఏడాదికి రూ.12 వేలు అందజేస్తారు. తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఇంటర్ పూర్తి చేసే వరకు ఉపకార వేతనం లభిస్తుంది.

అర్హతలు ఇవి : విద్యార్థులు ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ అనుబంధ పాఠశాలలు, స్థానికి సంస్థల పాఠశాలల్లో 13 నుంచి 15 సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఎనిమిదో తరగతి చదువుతూ ఉండాలి. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.3.50 లక్షలు మించకూడదు. విద్యార్థులు ఏడో తరగతిలో కనీసం 55 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులకు 5 శాతం సడలింపు ఉంది. కేంద్రియ విద్యాలయాలు, నవోదయ, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్​లో చదువుతున్న వారు అనర్హులు.

దరఖాస్తు ఇలా: www.bsc.telangana.gov.in వెబ్​సైట్ ద్వారా ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. జనరల్, బీసీ కేటగిరీకి చెందిన విద్యార్థులు పరీక్ష ఫీజుగా రూ.100 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీకి చెందిన వారు రూ. 50 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

పరీక్ష విధానం ఇలా : మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్​లో 90 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం 90 మార్కులు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. స్కాలస్టిక్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్​లో 90 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం 90 మార్కులు. ఈ పరీక్షకు 7, 8 తరగతుల స్థాయిలో సోషల్, సైన్స్, మ్యాథ్స్​కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి పేపర్​లో కనీసం 40 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు 32 శాతం మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది.

అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : చదువులో ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులకు ఎన్​ఎంఎంఎస్​ఎస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని కొమురంభీం జిల్లా ప్రభుత్వ పరీక్షల సహాయ అధికారి ఉదయబాబు తెలిపారు. ఇది, మధ్యతరగతి విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులు అభ్యసించేందుకు మంచి అవకాశం కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు. కొమురంభీం జిల్లా నుంచి అధిక సంఖ్యలో దరఖాస్తు చేసుకునేలా ఇప్పటికే ఉన్నత పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు సమాచారమిచ్చామని వెల్లడించారు. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు గమనించి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు.

"చదువులో ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులకు ఎన్​ఎంఎంఎస్​ఎస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులు అభ్యసించేందుకు ఇది మంచి అవకాశం కల్పిస్తుంది. జిల్లా నుంచి అధిక సంఖ్యలో దరఖాస్తు చేసుకునేలా ఇప్పటికే ఉన్నత పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు సమాచారమిచ్చాం. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు గమనించి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి" - ఉదయబాబు, ప్రభుత్వ పరీక్షల సహాయ అధికారి

