లక్ష మంది విద్యార్థులకు ఏటా రూ.12 వేల సాయం - దరఖాస్తుకు నెల రోజులే గడువు
ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం - లక్ష మంది విద్యార్థులకు నెలకు రూ.1000 చొప్పున ఏడాదికి మొత్తం రూ.12 వేల స్కాలర్షిప్ - దరఖాస్తు చివరి గడువు అక్టోబరు 6 వరకు
Published : September 8, 2025 at 2:25 PM IST
National Means Cum Merit Scholarship Scheme For Meritorious Students 2025 : ప్రతిభ ఉండి, ఆర్థిక స్థోమత లేక కొందరు పేద విద్యార్థులు పాఠశాల స్థాయిలోనే చదువులకు దూరమవుతున్నారు. అలాంటి విద్యార్థులకు ఉన్నత చదువు కోసం దారి వేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ మీన్స్ కం మెరిట్ స్కాలర్షిప్ పథకాన్ని అందిస్తోంది. ఈ స్కీమ్ ప్రధాన ఉద్దేశం 8వ తరగతి తరువాత విద్యార్థుల డ్రాప్ఔట్ తగ్గించి వారిని ప్రోత్సహించడం, ప్రాథమిక విద్యను కొనసాగించేలా చూడటం.
3,600 మంది విద్యార్థులు
- ప్రభుత్వ పాఠశాలలతోపాటు హాస్టల్ సదుపాయంలేని మోడల్ స్కూళ్లలో 2024-25 విద్యా సంవత్సరంలో 7వ తరగతి చదివిన ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు 50 శాతం మార్కులు, ఇతర విద్యార్థులు 55 శాతం మార్కులు సాధించాలి. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పథకానికి అర్హులు.
- విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.3.50 లక్షలకు మించకూడదు.
- పరీక్షలో అర్హత పొందిన విద్యార్థులకు 8వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ పూర్తయ్యేంత వరకు 4 సంవత్సరాల పాటు ఏటా రూ.12 వేల చొప్పున కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్ అందజేస్తుంది.
- అర్హత గల విద్యార్థుల వివరాలతోపాటు ఫొటో, సంతకాన్ని సంబంధిత పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు అక్టోబరు 6వ తేదీలోగా ఆన్లైన్లో సంబంధించిన వెబ్సైట్లో నమోదు చేయాలి. ప్రింట్ తీసిన దరఖాస్తు కాపీలకు ధ్రువీకరణ పత్రాలను జతచేసి అక్టోబరు 8న డీఈవో కార్యాలయంలో అందించాలి.
- జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలల్లో 8వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు 3,000 మంది ఉన్నారు. మోడల్ స్కూళ్లలో 500, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 100 మంది కలుపుకొని మొత్తం 3,600 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు.
దరఖాస్తు విధానం : ఆయా ప్రభుత్వ పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు స్కూల్ యూడైస్ కోడ్ నుంచి వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయి విద్యార్థుల వివరాలు ఫొటో, సంతకాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి. ఒక పాఠశాల నుంచి ఎంతమంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయాలనుకున్నారో వారి వివరాలను మొత్తం ఒకేసారి అప్లోడ్ చేయాలి. తర్వాత ఆ దరఖాస్తులకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రింట్ తీసుకొవాలి. వాటికి ఆధార్కార్డుతోపాటు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదాయం, కులం ధ్రువీకరణ పత్రాలు జతచేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రింట్ తీసిన దరఖాస్తులపై పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు సంతకం చేసి స్టాంప్ వేయాలి.
ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులు రూ.50, ఓసీ, బీసీ విద్యార్థులకు రూ.100 ఫీజు చెల్లించాలి. వెబ్సైట్లోనే ఎస్బీఐ కలెక్ట్ ద్వారా ఆన్లైన్ విధానంలో అందరి విద్యార్థుల ఫీజులు ఒకేసారి చెల్లించాలి. రసీదును ప్రింట్ తీసి, దరఖాస్తుకు 7వ తరగతి మెమో, ఆదాయ, కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలను జతచేసి అక్టోబరు 8న సంబంధిత జిల్లా డీఈవో కార్యాలయంలో అందించాలి. దివ్యాంగులు పీహెచ్సీ సర్టిఫికేట్ను జతచేయాలి.
"ఆయా పాఠశాలల్లో పరీక్ష రాయడానికి ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడానికి ప్రధానోపాధ్యాయులు చొరవ చూపాలి. వీలైనంత ఎక్కువమంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయడానికి ప్రోత్సహించాలి. వారికి గణితం, మెంటల్ ఎబిలిటీపై తర్ఫీదు ఇవ్వాలి. పూర్తి చేసిన దరఖాస్తులపై ప్రధానోపాధ్యాయులు సంతకం చేసి అన్ని ధ్రువీకరణ పత్రాలతో డీఈవో కార్యాలయంలో అందించాలి" -వెంకటేశ్వర రావు, జిల్లా పరీక్షల విభాగం అధికారి
