మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్ష జీతం - ఎన్‌హెచ్‌పీసీలో 248 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ - JUNIOR ENGINEER RECRUITMENT IN NHPC

ఎన్​హెచ్​పీసీలో జూనియర్ ఇంజినీరింగ్ పోస్టులు - కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థుల ఎంపిక

Junior Engineer Recruitment In NHPC
Junior Engineer Recruitment In NHPC (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 5:22 PM IST

Junior Engineer Recruitment In NHPC : హరియాణాలోని నేషనల్​ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్​ (ఎన్​హెచ్​పీసీ)లో 248 జూనియర్ ఇంజినీర్​ (నాన్​-ఎగ్జిక్యూటివ్​) పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

పోస్టుల వివరాలు : -

  • అసిస్టెంట్‌ రాజ్‌భాషా ఆఫీసర్‌ -11
  • జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ (సివిల్‌) -109
  • ఎలక్ట్రికల్‌ -46,
  • మెకానికల్‌ -49
  • ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ -17
  • సూపర్‌వైజర్‌ (ఐటీ) -1
  • సీనియర్‌ అకౌంటెంట్‌ -10
  • హిందీ ట్రాన్స్‌లేటర్‌ -5

అసిస్టెంట్‌ రాజ్‌భాషా ఆఫీసర్‌ : హిందీలో మాస్టర్స్, గ్రాడ్యుయేషన్‌ స్థాయిలో ఇంగ్లిష్‌ ఒక సబ్జెక్టు ఉండాలి. లేదా ఇంగ్లిష్‌లో మాస్టర్స్‌ చేసి, గ్రాడ్యుయేషన్‌ స్థాయిలో హిందీ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివుండాలి. మూడేళ్ల ఉద్యోగ అనుభవం ఉండాలి.

జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ : సివిల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ మెకానికల్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ బ్రాంచితో 60 శాతంతో ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా పూర్తి చేసి ఉండాలి. బీటెక్‌/బీఈ చేసిన డిప్లొమా చేయనివారు దరఖాస్తు చేయడానికి వీలు కాదు.

సూపర్‌వైజర్‌ (ఐటీ) : డీఓఈఏసీసీ ఏ లెవెల్‌ కోర్సుతో డిగ్రీ/ 60 శాతంతో కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌/ ఐటీ పాలిటెక్నిక్‌ డిప్లొమా లేదా బీసీఏ/ బీఎస్సీ (కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌/ ఐటీ).

సీనియర్‌ అకౌంటెంట్‌ : సీఏ ఇంటర్‌/ సీఎంఏ ఇంటర్‌ చదివి ఉండాలి.

హిందీ ట్రాన్స్‌లేటర్‌ : హిందీలో మాస్టర్స్, డిగ్రీ స్థాయిలో ఇంగ్లిష్‌ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివివుండాలి. ఇంగ్లిష్‌లో మాస్టర్స్, డిగ్రీ స్థాయిలో హిందీ ఒక సబ్జెక్టుగా చదివివుండాలి. సంవత్సరం పాటు ఉద్యోగం చేసిన అనుభవం ఉండాలి.

ఎంపిక ఇలా : -

  • ఆన్‌లైన్‌ ఆధారిత పరీక్ష/ రాత పరీక్షను 200 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీల్లో ఉంటుంది. వ్యవధి మూడు గంటలు. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావుమార్పు తగ్గిస్తారు.
  • జేఈ (సివిల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ మెకానికల్‌/ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌), సూపర్‌వైజర్‌ (ఐటీ), సీనియర్‌ అకౌంటెంట్‌లకు ప్రశ్నపత్రంలో మూడు పార్ట్‌లు ఉంటాయి. పార్ట్‌-1లో 140 మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ ప్రశ్నలు, పార్ట్‌-2లో జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, పార్ట్‌-3లో రీజనింగ్‌ ప్రశ్నలు 30 చొప్పున ఇస్తారు.
  • అసిస్టెంట్‌ రాజ్‌భాష ఆఫీసర్, హిందీ ట్రాన్స్‌లేటర్‌లకు పార్ట్‌-1లో 40 మల్టిపుల్​ ఛాయిస్​ ప్రశ్నలు, 10 డిస్క్రిప్టివ్‌ ప్రశ్నలు ఇస్తారు. పార్ట్‌-2, 3లో జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, రీజనింగ్‌ ప్రశ్నలు 30 చొప్పున ఇస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా 18 కేంద్రాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్‌లో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.
  • అసిస్టెంట్‌ రాజ్‌భాషా ఆఫీసర్‌కు నెలకు జీతం రూ.40,000 - 1,40,000. జూనియర్‌ ఇంజినీర్‌ (సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌), సూపర్‌వైజర్‌ (ఐటీ), సీనియర్‌ అకౌంటెంట్‌లకు రూ.29,600-1,19,500 వేతనం ఉంటుంది. హిందీ ట్రాన్స్‌లేటర్‌కు రూ.27,000 - 1,05,000 జీతం ఉంటుంది.

ముఖ్యాంశాలు : -

  • వయసు : 30 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌)లకు మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
  • దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.708 (600+108 బ్యాంకు ఛార్జీలు, జీఎస్టీ) అదనంగా తీసుకుంటారు. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ మాజీ సైనిక ఉద్యోగులకు ఫీజు లేదు.
  • వెబ్‌సైట్‌ : http://www.nhpcindia.com

