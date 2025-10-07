ETV Bharat / education-and-career
ఉదయం ఉద్యోగం చేస్తూనే సాయంత్రం ‘ఎంటెక్’ చదవొచ్చు!
పరీక్షలు రాసేందుకు అర్హత సాధించాలంటే 75 శాతం హాజరు తప్పనిసరి - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 12:16 PM IST
Working professionals M.Tech Evening Courses : ఓ వైపు ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే, మరోవైపు ఉన్నత చదువులు అభ్యసించాలని చాలా మంది ఆశపడుతుంటారు. అలా విధులకు వెళ్తూ, సాయంత్రం సమయాల్లో ఎంటెక్ చదువుకునేందుకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అవకాశం కల్పిస్తోంది. సంబంధిత కోర్సుల్లో బీటెక్ చదివి, స్థానికంగా ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు మాత్రమే అర్హులు. కౌన్సిలింగ్లో సీటు కేటాయిస్తే, అభ్యర్థులు కోర్సు ఫీజు చెల్లించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. పరీక్షలు రాసేందుకు అర్హత సాధించాలంటే 75 శాతం హాజరు తప్పనిసరి అని వెల్లడించారు.
వెబ్సైట్ :https://audoa.andhrauniversity.edu.in/
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : ఈ నెల 15
కౌన్సెలింగ్ తేదీ : ఈ నెల 17
ఫీజు : రూ.75 వేలు
దరఖాస్తులు అందించాల్సిన చిరునామా : డైరెక్టర్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం, విజయనగర్ ప్యాలెస్, పెదవాల్తేరు, విశాఖపట్నం-530017
కోర్సులు : కెమికల్, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డ్రైవ్స్ అండ్ కంట్రోల్, రాడార్ అండ్ మైక్రోవేవ్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, జియో ఇంజినీరింగ్, రిమోట్ సెన్సింగ్, నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ మెరైన్ ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషీన్ లెర్నింగ్.
విద్యార్థులకు అండగా ఏయూ - స్వీడన్లో చదువు డ్యూయల్ డిగ్రీతోనే!
Dual Degree Courses In Andhra University : ఈ మధ్య కాలంలోనే ఉద్యోగ సాధనలో అర్హతలను పెంచుకునేలా కోర్సుల్లో మార్పులకు ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం డ్యూయల్ డిగ్రీకి అవకాశం కల్పించింది. తద్వారా విదేశాల్లోని విద్యా సంస్థల్లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేస్తే మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే నాలుగు సంవత్సరాలు అక్కడ చదవాలంటే ఫీజు, హాస్టల్, ఇతర అవసరాలకు అదనంగా డబ్బు ఖర్చవుతుంది. అడ్మిషన్ ప్రక్రియ, వీసా, ఇతర అంశాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎట్టి పరిస్థితులోనైనా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోక తప్పదు. కానీ ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఏయూ అండగా నిలుస్తోంది. స్వీడన్లోని బ్లెకింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (BTH)తో కలసి విద్యార్థులకు డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సు అందిస్తోంది.
ఎంఎస్ చదివే అవకాశం : ఏయూతో పాటు రాష్ట్రంలో కాకినాడ, అనంతపురంలోని జేఎన్టీయూలు, తిరుపతిలోని శ్రీపద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, శ్రీవేంకటేశ్వర యూనివర్సిటీల్లో డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సు చేయాలనుకునే వారికి అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగానే విద్యార్థులు ఏయూలో 3 ఏళ్లు రెగ్యులర్ విద్యార్థులతో సమానంగా కలసి చదువుకునే అవకాశం కల్పించారు. మరో సంవత్సరమో స్వీడన్లో చదువుతారు.
ఏయూ నుంచి బీటెక్, బీటీహెచ్ నుంచి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ (BS) డిగ్రీలు అందిస్తారు. విద్యార్థులకు ఆసక్తి ఉంటే బీటీహెచ్లో మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ (MS) చదువుకునే అవకాశం కల్పించారు. లేదంటే ఏడాది పాటు అక్కడ ఉద్యోగావకాశాలు చూసుకునేందుకు లేదా వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు వీలుగా వర్క్ సీకింగ్ రెసిడెన్స్ పర్మిట్ పొందేందుకు అర్హత సాధించే అవకాశం కల్పించారు.
'క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్'తో మెరుగైన భవిష్యత్తు - ఏయూలో కొత్త కోర్సు ప్రారంభం
బలమైన రెజ్యూమెతోనే కలల ఉద్యోగం సాధ్యం - తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సిన సూచనలు