దేశంలోని విద్యా సంస్థల్లో ఎంబీఏ కోర్సులో చేరడానికి నిర్వహిస్తోన్న పరీక్షల్లో మేనేజ్‌మెంట్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ టెస్టు (మ్యాట్‌) ఒకటి. దీన్ని ఆల్‌ ఇండియా మేనేజ్‌మెంట్‌ అసోసియేషన్‌ (ఏఐఎంఏ) ఏడాదికి నాలుగు సార్లు నిర్వహిస్తోంది. ఇటీవలే సెప్టెంబరులో నిర్వహించే పరీక్షలకు ప్రకటన వెలువడింది.

డిగ్రీ పూర్తిచేసుకున్నవారు, చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవాళ్లు ‘మ్యాట్’కు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పరీక్ష స్కోరుతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా సంస్థల్లో ఎంబీఏ కోర్సుల్లో ప్రవేశం పొందవచ్చు.
పేపర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్‌ (పీబీటీ), కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్‌ (సీబీటీ), పీబీటీ+ సీబీటీ - ఇలా 3 రకాలుగా మ్యాట్‌ను నిర్వహిస్తారు. వీటిలో నచ్చిన విధానంలో రాసుకోవచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ స్టాఫ్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా, బద్రుక, ధ్రువ, ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ పబ్లిక్‌ ఎంటర్‌ప్రైజ్‌ (ఐపీఈ), ఐసీబీఎం, ఐఐఆర్‌ఎం, విజ్ఞాన జ్యోతి, శివశివానీ, విశ్వవిశ్వానీ.. తదితర సంస్థలు మ్యాట్‌ స్కోరుతో ప్రవేశం కల్పిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 600 విద్యాసంస్థల్లో మేనేజ్‌మెంట్‌ కోర్సుల్లో చేరడానికి ఈ స్కోరు ఉపయోగపడుతుంది. పరీక్ష స్కోరు ఏడాది పాటు చెల్లుతుంది.

పరీక్ష విధానం :

ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు. తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కు తగ్గిస్తారు.

అర్హత: డిగ్రీ పూర్తిచేసినవాళ్లు, ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
దరఖాస్తు: ఆన్‌లైన్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ ద్వారా.
ఫీజు: పేపర్‌ బేస్డ్‌/ కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ ఏదో ఒక విధానంలో రాసుకోవడానికి రూ.2200. రెండు విధాల్లోనూ రాయడానికి రూ.3800
పీబీటీ పరీక్ష రిజిస్ట్రేషన్‌కు చివరి తేదీ: 15.09.2025
సీబీటీ పరీక్ష రిజిస్ట్రేషన్‌కు చివరి తేదీ: 22.09.2025
పేపర్‌ ఆధారిత రాతపరీక్ష: 21.09.2025
కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్ష: 28.09.2025
ఫలితాలు: అక్టోబరు రెండో వారంలో.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలు: పేపర్‌ బేస్డ్‌.. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం. కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌.. హైదరాబాద్, విజయవాడ.
వెబ్‌సైట్‌: https://mat.aima.in

