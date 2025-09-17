ETV Bharat / education-and-career

విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను చదవాలనుకుంటున్నారా! - అయితే ఇది మీకోసమే

విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యలో చేరాలనుకునేవారికి శుభవార్త - ప్రతిభ కలిగిన పేద విద్యార్థులను ప్రోత్సహించే దిశగా ప్రభుత్వ అడుగులు - విద్యార్థులకు ఫులే ఓవర్సీస్ విద్యానిధి పథకం ద్వారా సువర్ణావకాశం

Higher Education Abroad By Telangana Govrnment
Higher Education Abroad By Telangana Govrnment (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Higher Education Abroad By Telangana Govrnment : విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య అభ్యసించాలనే కోరిక చాలా మందికి ఉంటుంది. కాని ఎక్కువగా దేశంలోని ధనికుల పిల్లలకు మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. పేద విద్యార్థులు ఈ కలను సాకారం చేసుకోవాలనుకోవడం చాలా కష్టతరం. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిభ కలిగిన పేద విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి విదేశాలలో విద్యనభ్యసించడం కోసం పంపేందుకు నిర్ణయించింది. బీసీ, ఈబీసీ విద్యార్థులకు మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే ఓవర్సీస్ విద్యానిధి పథకం ద్వారా ఈ అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. విదేశీ విద్యపై ఆసక్తి ఉన్న వారు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఈనెల 24 వరకు గడువుంది. దీనికోసం అధికారిక వెబ్​సైట్​ను సంప్రదించాలి.

అప్లై చేయడానికి జత చేయాల్సిన పత్రాలు :

  • పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, బీటెక్ వంటి విద్యార్హతలు.
  • ఆదాయ, నివాస, కుల ధ్రువపత్రాలు.
  • పాస్​పోర్టు, వీసా.
  • యూనివర్సిటీ అనుమతి పొందిన ఎఫ్​1 కాపీ.
  • డీఆక్​ఈ, జీమ్యాట్, టోఫెల్, ఐఏఈఎల్​టీఎస్​, పీటీఈ కోర్సుల్లో 20 శాతం వెయిటేజీ ఉండాలి.
  • బ్యాంకు ఖాతా తప్పనిసరి.

అర్హతలు ఇలా ఉన్నాయి :

  • విద్యార్థులు బీసీ, ఈబీసీ వర్గానికి చెందిన వారై ఉండాలి.
  • 2025 జులై 1 నాటికి గరిష్ఠంగా 35 ఏళ్ల వయసు మించకూడదు.
  • తల్లిదండ్రుల వార్షిక ఆదాయం రూ.5 లక్షలలోపు ఉండాలి.
  • డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్​లో 60 శాతం మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది.

ఈ దేశాలలో చేరవచ్చు : అమెరికా, బ్రిటన్​, సింగపూర్, న్యూజిలాండ్, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, జర్మనీ, జపాన్, సౌత్ ​కొరియా తదితర దేశాల్లో చదివేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇంజినీరింగ్, మేనేజ్​మెంట్, సోషల్ సైన్స్, స్వచ్ఛ సైన్స్, అగ్రి సైన్స్, నర్సింగ్, మెడిసిన్​ తదితర విభాగాల్లో పీజీ, పీహెచ్​డీ కోర్సుల్లో చేరేందుకు వీలు కల్పించారు

  • అధికారిక వెబ్​సైట్​ కోసం ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి. https://telanganaepass.cgg.gov.in/

తెలంగాణ ఈ-పాస్​ : తెలంగాణ ఎలక్ట్రానిక్​ పేమెంట్ అండ్ అప్లికేషన్​ సిస్టమ్​ ఆఫ్​ స్కాలర్​షిప్స్​ (తెలంగాణ ఈ-పాస్) అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉండే అధికారిక​ పోర్టల్. దీనిలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, మైనారిటీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్​ సదుపాయం కల్పించేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా విద్యార్థులు ఆఫీసులకు వెళ్లకుండానే ఎక్కడి నుంచి అయినా ఆన్​లైన్​లో అప్లికేషన్​లను సమర్పించవచ్చు.

ఈ పోర్టల్ అందించే సేవలు :

  • ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్​షిప్​లు : దీనిలో పదో తరగతి లోపు ఉండే విద్యార్థులకు అంటే హై స్కూల్ విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్​ సౌకర్యం ఉంటుంది.
  • పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్​షిప్​లు : దీనిలో పదో తరగతి తరువాత చదువుతున్న విద్యార్థులకు అంటే ఇంటర్మీడియట్​ నుంచి ఆపై తరగతులు చదివే వారికి స్కాలర్ షిప్​ సౌకర్యం అందిస్తుంది. దీనిలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీ, డిసేబుల్, మైనారిటీ విద్యార్థులు వస్తారు.
  • ఓవర్సీస్​ స్కాలర్​షిప్ : విదేశాలలో చదువుకునే విద్యార్థులు స్కాలర్​షిప్ అందుకుంటారు.
  • కళ్యాణ లక్ష్మి స్కీమ్​ : ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈబీసీల వివాహానికి ప్రభుత్వం అందించే సహాయానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

బీటెక్​ పూర్తయ్యాక త్వరగా ఉద్యోగం రావాలంటే? - నిపుణుల సూచనలు ఇవే

లక్ష మంది విద్యార్థులకు ఏటా రూ.12 వేల సాయం - దరఖాస్తుకు నెల రోజులే గడువు

