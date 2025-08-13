ETV Bharat / education-and-career

చదవడం కాదు, నేర్చుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి - భవిష్యత్తుకు అదే మార్గం చూపుతుంది

జీవితంలో సరైన మార్గాన్ని చూపించే పుస్తకాల్లో ప్రమథ్‌ రాజ్‌ సిన్హా రచించిన లెర్న్, డోంట్‌ స్టడీ - నేర్చుకోవడం అంటే ఒక విషయాన్ని దాని మూలాల నుంచి అర్థం చేసుకోవడం

Learn Don't Study by Pramath Raj Sinha
Learn Don't Study by Pramath Raj Sinha (Eenadu)
Published : August 13, 2025

Learn Don't Study Book is Show The Right Path in Life : విద్యార్థులకు, కెరియర్‌ తొలి దశలో ఉన్న యువ నిపుణులకూ జీవితంలో సరైన మార్గాన్ని చూపించే పుస్తకాల్లో ప్రమథ్‌ రాజ్‌ సిన్హా రచించిన లెర్న్, డోంట్‌ స్టడీ ఒకటి. బట్టీ పట్టి చదవడం కంటే పుస్తకంలో ఉన్న విషయాలను అర్థం చేసుకుని నేర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ పుస్తకం సులభంగా వివరిస్తుంది. ఈ మధ్య వచ్చిన సినిమా త్రీ బీహెచ్‌కేలో నటుడు సిద్ధార్థ్​ (కథానాయకుడు) తానెదుర్కొన్న సమస్యలకు సమాధానపరుచుకున్న విధానం కూడా ఇదే!

రచయిత ప్రమథ్ రాజ్ సిన్హా ఐఎస్‌బీ ఫౌండింగ్‌ డీన్‌గా పనిచేశారు. స్వీయానుభవాలనూ, విద్యార్థుల, యువ నిపుణులను దగ్గర నుంచి చూసిన అనుభవాలనూ జోడించి ఎంతో సులభంగా క్లుప్తంగా వివరించారు. నేటి ప్రపంచంలో జ్ఞానం అనేది పరీక్షల్లో పాసవ్వడానికి మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తి ఎదుగుదలకూ, సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఆలోచనలు, కొత్తవి నేర్చుకునే సామర్థ్యానికీ, నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తికీ ఎంతో దగ్గరగా ముడిపడి ఉంది.

WRITER PRAMATH RAJ SINHA
LEARN DON'T STUDY BY PRAMATH RAJ (ETV Bharat)

ఏమిటి వ్యత్యాసం? : మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకునే పద్ధతి ఎలాగైనా బట్టీ పట్టి చదవడం. అంటే ఒక ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని యథాతథంగా గుర్తుపెట్టుకుని పరీక్షలో రాయడం. ఈ పద్ధతిలో తాత్కాలికంగా మంచి మార్కులు వస్తాయి. కానీ ఆ జ్ఞానం ఎక్కువ కాలం మనతో ఉండనే ఉండదు. ఒకసారి ఆ పరీక్ష అయిపోతే ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతాం. కానీ రచయిత చెప్పినట్లుగా ప్రభావవంతంగా నేర్చుకోవడం అనేది అద్భుతమైన నిరంతర ప్రక్రియ. నేర్చుకోవడం అంటే ఒక విషయాన్ని దాని చిగురు ఆకుల నుంచి వేర్లదాకా అర్థం చేసుకోవడం. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది, దాని వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడం. ఇలా నేర్చుకున్న జ్ఞానం జీవితాంతం మనతో పాటే ఉంటుంది. వివిధ సందర్భాల్లో మనకు ప్రత్యక్షంగానే ఎదురవుతుంది.

ఈ పుస్తకం అందించిన కీలక సందేశాల్లో ముఖ్యమైనవి

1 ఎందుకు? అని ప్రశ్నించడం అలవాటు చేసుకోండి : ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు అది ఎందుకు అలా ఉందో, అసలు ఇది ఎందుకు ఇలా, దాని వెనకున్న మర్మం ఏమిటో తెలుసుకోండి. కేవలం ఒక సూత్రాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కాకుండా అసలు ఆ సూత్రం ఎలా వచ్చిందో అర్థం చేసుకుంటే, దాన్ని మర్చిపోలేరు. ఈ అలవాటు క్రియేటివిటీ, అనాలసిస్​ చేయగలిగేటువంటి ఆలోచనలను పెంచుతుంది.
2 నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి : ఈ రోజుల్లో కేవలం ఒక డిగ్రీ ఉంటే సరిపోదు. కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్, సాఫ్ట్‌ స్కిల్స్, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలు, టీమ్‌ వర్క్‌లో చురుగ్గా ఉండటం లాంటివి చాలా ముఖ్యం. లెర్న్, డోంట్‌ స్టడీ పుస్తకం ఈ స్కిల్స్​ను ఎలా పెంచుకోవచ్చో స్పష్టంగా వివరిస్తుంది.
3 నిరంతరం నేర్చుకుంటూ ఉండండి : యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు వచ్చాక చదువు ఇక ఆగిపోయినట్లు చాలామంది భావిస్తారు. కానీ అప్పుడే వాస్తవంగా నేర్చుకోవడం మొదలవుతుంది. ఉద్యోగాలు, టెక్నాలజీ, సమాజం చాలా వేగంగా మారుతున్నాయి. మన చుట్టూ ఏర్పడే మార్పులకు తగ్గట్టుగా కొత్త విషయాలను నిరంతరం నేర్చుకుంటూ నిత్య విద్యార్థిగా ఉండాలి. ఈ పుస్తకం నిత్య విద్యార్థిగా ఉండాలనే ఆలోచనను ప్రోత్సహిస్తుంది.
4 వైఫల్యాల నుంచి నేర్చుకోండి : ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వైఫల్యాలు ఎదురవుతునే ఉంటాయి. వాటికి భయపడకుండా, గుణపాఠాలు నేర్చుకుని ముందుకు సాగిపోతూ ఉండాలి. ఒక తప్పు చేసినప్పుడు అది ఎందుకు జరిగిందో పూర్తిగా విశ్లేషించుకుని, దాన్నెలా సరిదిద్దుకోవాలో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ. ఇది మనల్ని మరింత బలంగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది.
5 సంభాషణాత్మకంగా నేర్చుకోవడం : గురువులతో, స్నేహితులతో, తోటి ఉద్యోగులతో చర్చించడం ద్వారా కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం ఒక మంచి పద్ధతి. ఒక విషయాన్ని ఇతరులతో చర్చిస్తున్నప్పుడు దానిపై అవగాహన మరింతగా పెరిగి, స్పష్టమవుతుంది. ఈ పద్ధతిలో ఆలోచనా శక్తి, సమస్యలను పరిష్కరించే కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతాయి.

"జ్ఞానాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కాకుండా దాన్నెలా ఉపయోగించాలో, జీవితంలో ఎలా రాణించాలో లెర్న్​, డొంట్​ స్టడీ పుస్తకం వివరిస్తుంది. కేవలం చదువుకోవడం కాకుండా, నేర్చుకోవడం వల్ల కలిగే లాభాలను తెలుపుతుంది. భవిష్యత్తును మెరుగుపరుచుకోవడానికి మంచి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది"-సంపత్‌ , రహ్మాన్‌

WRITER PRAMATH RAJ SINHA
