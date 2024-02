ప్రభుత్వ బ్యాంకులో భారీగా ఉద్యోగాలు- అప్లై చేసుకోండిలా! లాస్ట్​ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

Latest Bank Jobs 2024 : బ్యాంక్​ ఉద్యోగార్థులకు గుడ్​న్యూస్​. ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ యూనియన్​ బ్యాంక్ ఆఫ్​ ఇండియాలో ఖాళీగా ఉన్న స్పెషల్​ ఆఫీసర్​ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదలైంది. అర్హత ఉండి ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

మొత్తం ఖాళీలు

Union Bank of India Jobs : 606 పోస్టులు

వయో పరిమితి

Union Bank of India Jobs Age Limit : పోస్టులను అనుసరించి కనిష్ఠ, గరిష్ఠ వయో పరిమితులను నిర్దేశించారు. నోటిఫికేషన్​ ప్రకారం కనిష్ఠంగా 20, గరిష్ఠంగా 45 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి.

పోస్టుల వివరాలు

Union Bank of India Specialist Officer Posts :

చీఫ్​ మేనేజర్​- ఐటీ(సొల్యూషన్స్​ ఆర్కిటెక్ట్)- 2 పోస్టులు

చీఫ్​ మేనేజర్​- ఐటీ(క్వాలిటీ అష్యురెన్స్​ లీడ్​)- 1

చీఫ్​ మేనేజర్​- ఐటీ(ఐటీ సర్వీస్​ మేనేజ్​మెంట్​ ఎక్స్పర్ట్​)- 1

చీఫ్​ మేనేజర్​- ఐటీ(ఎగైల్​ మెథడాలజీస్​ స్పెషలిస్ట్​​)- 1

సీనియర్​ మేనేజర్​- ఐటీ(అప్లికేషన్​ డెవలపర్​)- 4

సీనియర్​ మేనేజర్​- ఐటీ(Dev Sec Ops ఇంజినీర్​)- 2

సీనియర్​ మేనేజర్​- ఐటీ(రిపోర్టింగ్​ అండ్ ఈటీఎల్​ స్పెషలిస్ట్​, మానిటరింగ్​ అండ్​ లాగింగ్​)- 2

సీనియర్​ మేనేజర్​ (రిస్క్​)- 20

సీనియర్​ మేనేజర్(ఛార్టర్డ్​ అకౌంటెంట్​)- 14

మేనేజర్​- ఐటీ (ఫ్రంట్​-ఎండ్​/ మొబైల్​ యాప్​ డెవలపర్​)- 2

మేనేజర్​- ఐటీ (ఏపీఐ ప్లాట్​ఫామ్​ ఇంజినీర్​/ ఇంటిగ్రేషన్​ స్పెషలిస్ట్​)- 2

మేనేజర్​ (రిస్క్​)- 27

మేనేజర్​ (క్రెడిట్​)- 371

మేనేజర్​ (లా)- 25

మేనేజర్​ (ఇంటిగ్రేటడ్​ ట్రెజరీ ఆఫీసర్​)- 5

మేనేజర్​ (టెక్నికల్​ ఆఫీసర్​)- 19

అసిస్టెంట్​ మేనేజర్ (ఎలక్ట్రికల్​ ఇంజినీర్​)- 2

అసిస్టెంట్​ మేనేజర్ (సివిల్​​ ఇంజినీర్​)- 2

అసిస్టెంట్​ మేనేజర్ (ఆర్కిటెక్ట్​​)- 1

అసిస్టెంట్​ మేనేజర్ (టెక్నికల్​ ఆఫీసర్​​)- 30

అసిస్టెంట్​ మేనేజర్ (ఫారెక్స్​​)- 73

విద్యార్హతలు

Union Bank Of India Jobs Qualification : బీఎస్సీ, బీటెక్​, ఎంఈ, ఎంటెక్​, ఎంబీఏ, పీజీడీఎం, ఎంసీఏ, ఎంఎస్సీ, సీఏ, ఐసీడబ్ల్యూఏ, సీఎంఏ, సీఎఫ్​ఏతో పాటు పని అనుభవం తప్పనిసరి.

ఎంపిక ప్రక్రియ

Union Bank Of India Jobs Selection Process :

రాతపరీక్ష

గ్రూప్​ డిస్కషన్​

డాక్యూమెంట్స్​ వెరిఫికేషన్​

పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ

అప్లికేషన్​ ఫీజు

Union Bank Of India Jobs Application Fees :

ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు- రూ.175

జనరల్​, ఈడబ్ల్యూఎస్​, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు- రూ.850

ముఖ్యమైన తేదీలు

Union Bank Of India Jobs Important Dates : 2024 ఫిబ్రవరి 3న మొదలైన దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 23 వరకు కొనసాగుతుంది. నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను www.unionbankofindia.co.in లింక్​ సాయంతో ఆన్​లైన్​లో తెలుసుకోవచ్చు.

అప్లై చేసుకోండిలా

How To Apply For Union Bank Of India Jobs :

ముందుగా బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్​సైట్ www.unionbankofindia.co.in ను ఓపెన్​ చేయండి.

ను ఓపెన్​ చేయండి. హోమ్​ పేజీలో కనిపించే రిక్రూట్మెంట్​ ట్యాబ్​పై క్లిక్ చేయండి.

యూనియన్​ బ్యాంక్​ రిక్రూట్మెంట్​ ప్రాజెక్ట్​ 2024-25 (స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్) అనే అప్లై లింక్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

తర్వాతి పేజీలో కనిపించే దరఖాస్తు ఫారాన్ని నింపండి.

అడిగిన వివరాలను తప్పులు లేకుండా ఫిల్​ చేయండి.

అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను స్కాన్​ చేసి అప్లోడ్ చేయండి.

కేటగిరీల వారీగా నిర్దేశించిన దరఖాస్తు రుసుమును​ చెల్లించండి.

దీంతో మీ అప్లికేషన్​ ప్రాసెస్​ పూర్తవుతుంది.

ముందు జాగ్రత్త కోసం దరఖాస్తు ఫారమ్​ను ప్రింట్​ అవుట్​ తీసి పెట్టుకోండి.

