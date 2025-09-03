ETV Bharat / education-and-career

గోవా షిప్‌యార్డ్‌ లిమిటెడ్‌లో ఉద్యోగావకాశాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

జీఎస్‌ఎల్‌లో జూనియర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు - ఒప్పంద ప్రాతిపదికన మూడేళ్ల కాలానికి ఎంపిక

Junior Project Executives At Goa Shipyard Limited (GSL) : జీఎస్‌ఎల్‌​ జాబ్​ నోటిఫికేషన్​ కోసం వేచి చూస్తున్నవారికి గుడ్​న్యూస్​. ఆ సంస్థలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తుంది. సంబంధిత రంగాల్లో మూడేళ్ల అనుభవం ఉన్నవారికి మంచి వేతనంతో, అర్హతలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగాలు అందించనున్నారు. ఇంతకీ ఏఏ విభాగాల్లో, ఏఏ విద్యార్హతలతో అవకాశాలు ఉన్నోయో తెలుసుకోండి.

గోవా షిప్‌యార్డ్‌ లిమిటెడ్‌ (జీఎస్‌ఎల్‌) 30 జూనియర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన మూడేళ్ల కాలానికి ఎంపిక చేస్తారు. దీన్ని మరో ఏడాది పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తం ఖాళీల్లో జూనియర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ - జేపీఈ (మెకానికల్‌)-15, జేపీఈ (ఎలక్ట్రికల్‌)-10, జేపీఈ (ఎలక్ట్రానిక్స్‌)-3, జేపీఈ (సివిల్‌)-2.

ఎంపిక ఇలా : రాత పరీక్ష, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌/ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. రాత పరీక్షను కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్‌ లేదా పెన్‌ పేపర్‌ బేస్డ్‌ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నపత్రంలో 25 శాతం జనరల్‌ ఆప్టిట్యూడ్, 75 శాతం సబ్జెక్ట్‌/ ట్రేడ్‌ సంబంధిత ప్రశ్నలు అడుగుతారు. రాత పరీక్షలో జనరల్‌ అభ్యర్థులు 40 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ఓబీసీలు 35 శాతం కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి. 75 శాతం ప్రశ్నలను సబ్జెక్టు సంబంధిత అంశాల నుంచే ఇస్తారు. కాబట్టి ముఖ్యాంశాలను పునశ్చరణ చేసుకుంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.

రాత పరీక్షలో అర్హత మార్కులు సంపాదించినవారిని 1:5 నిష్పత్తిలో ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఎంపిక చేస్తారు. అనంతరం గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌/ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. దీంట్లో జనరల్‌ అభ్యర్థులు 40 శాతం, ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారు 35 శాతం కనీసార్హత మార్కులు సాధించాలి. రాత పరీక్షకు 85 శాతం, గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌/ఇంటర్వ్యూకు 15 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు.

  • కాల్‌ లెటర్లను అభ్యర్థి ఈమెయిల్‌ ఐడీకి పంపిస్తారు.
  • రాత పరీక్షకు హాజరయ్యే ఎస్సీ/ఎస్టీలకు, ఇంటర్వ్యూ/ గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌కు హాజరయ్యే అభ్యర్థులందరికీ ఏసీ టూటైర్‌ రైలు ఛార్జీలను చెల్లిస్తారు.
  • తాజా ఉద్యోగ సమాచారం కోసం తరచూ సంస్థ వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలి.
  • ఎంపికైనవారిని జీఎస్‌ఎల్‌ యూనిట్లు/ సంస్థకు చెందిన ఇతర వర్క్‌సైట్లు/ ప్రాజెక్టుల్లో ఎక్కడైనా నియమించే అవకాశం ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన అంశాలు

అర్హత : మెకానికల్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ సివిల్‌ బ్రాంచ్‌తో బీఈ/ బీటక్‌ లేదా బీఎస్సీ (ఇంజినీరింగ్‌). సంబంధిత రంగంలో మూడేళ్ల అనుభవం ఉండాలి.

వయసు : 32 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఓబీసీలకు మూడేళ్లు, ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సడలింపు వర్తిస్తుంది. జీఎస్‌ఎల్‌లో అప్రెంటిస్‌షిప్‌ చేసినవారికి లేదా అడ్వాన్స్‌ ట్రెయినీగా పనిచేసినవారికీ సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.500. ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు లేదు.

వేతనం : మొదటి ఏడాది నెలకు రూ.45,000. రెండో ఏడాది రూ.48,000. మూడో ఏడాది రూ.50,000. నాలుగో ఏడాది రూ.55,000.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 24.09.2025

వెబ్‌సైట్‌ : https://goashipyard.in/

