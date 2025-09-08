ETV Bharat / education-and-career

సాధారణ గ్రాడ్యుయేట్లు ఐఐటీల్లో చదవొచ్చు - అదే JAMతో మరో దారి!!

జాయింట్​ అడ్మిషన్​ టెస్ట్​ ఫర్​ మాస్టర్స్ నోటిఫికేషన్​ విడుదల - సాధారణ గ్రాడ్యుయేట్లు కూడా ఐఐటీల్లో చేరొచ్చు - అర్హత, పరీక్ష విధానం, ఫీజు వంటి తెలుసుకుందాం

JAM NOTIFICATION 2026
JAM NOTIFICATION 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 11:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Joint Admission Test for Masters Notification 2026 : దేశంలో ఎక్కువమంది విద్యార్థుల కల ఐఐటీల్లో మంచి ర్యాంకు సంపాదించి, మంచి క్యాంపస్​లో చదవడం. ఇందుకు తీవ్ర పోటీ, పరిమిత సీట్ల కారణంగా చాలా తక్కువ మందికే ఐఐటీల్లో చేరే అవకాశం దక్కుతోంది. అయితే సాధారణ గ్రాడ్యుయేట్లు సైతం ఈ సంస్థల్లో చదవడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి తెలుసా? వాటిలో ముఖ్యమైంది జాయింట్​ అడ్మిషన్​ టెస్ట్​ ఫర్​ మాస్టర్స్​(జామ్​). ఇందులో ప్రతిభతో మెరిసినవాళ్లు ఐఐటీలు, ఐఐఎస్సీ, ఎన్​ఐటీలతో పాటు మరెన్నో పేరున్న సంస్థల్లో ఎంఎస్​ రిసెర్చ్​, ఎమ్మెస్సీ, ఎమ్మెస్సీ-ఎంటెక్​, ఇంటిగ్రేటెడ్​ ఎమ్మెల్సీ పీహెచ్​డీ, డ్యూయల్​ డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరవచ్చును. అయితే ఇటీవలే జామ్​-2026 నోటిఫికేషన్​ విడుదలైంది. అసలేంటి జామ్​ ప్రకటన తెలుసుకుందాం.

జామ్​తో దేశంలోని 22 ఐఐటీల్లో 89 పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది. అన్ని సంస్థల్లోనూ 3000 సీట్లు ఉంటాయి. అలాగే ఈ స్కోరుతోనే ఐఐఎస్సీ, ఎన్​ఐటీలు, డీఐఏటీ, ఐఐఈఎస్టీ, ఐఐఎస్​ఈఆర్-పుణె, భోపాల్​, ఐఐపీఈ, ఎస్ఎల్​ఐఈటీ, జేఎన్సీఏఎస్ఆర్​ మొదలైన కేంద్ర సంస్థల్లోని 2300 పీజీ సీట్లను నింపుతారు. ఈ ఏడాది పరీక్షలు బాంబే ఐఐటీ నిర్వహిస్తోంది. జేఈఈ కంటే జామ్​కు పోటీ తక్కువనే చెప్పాలి. ఇక్కడ సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అందువల్ల ఎందులోనైనా గట్టి పట్టు ఉన్నవారు సీటును పొందగలరు. బాగా సన్నద్ధమైతే సాధారణ విద్యార్థులూ సైతం విజయం సాధించవచ్చు. కొన్ని సంస్థలైతే ప్రతి నెలా స్ట్రైపెండ్​నూ అందిస్తున్నాయి.

ఇవే కోర్సులు వివరాలు :

  • కెమిస్ట్రీ, బయో టెక్నాలజీ, జియాలజీ, ఎకనామిక్స్​, మ్యాథమేటికల్​ స్టాటిస్టిక్స్​, మ్యాథమేటిక్స్​, అలాగే ఫిజిక్స్​లో ఎమ్మెస్సీ, ఎమ్మెస్సీ(టెక్​), ఎం.ఎస్​(రిసెర్చ్​), ఎమ్మెస్సీ-పీహెచ్​డీ డ్యూయర్​ డిగ్రీ, ఇంటిగ్రేటెడ్​ పీహెచ్​డీ కోర్సులను ఐఐటీ అందిస్తోంది.
  • ఇంకా ఆసక్తి ఉన్నవారు ఒకటి లేదా గరిష్ఠంగా రెండ సబ్జెక్టుల్లో పరీక్ష రాసుకోవచ్చు.
  • సెషన్​-1లో ఒకటి, సెషన్​-2లో మరో సబ్జెక్టు ఎంచుకోవచ్చును.
  • సెషన్​-1లో కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమేటిక్స్​, జియాలజీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
  • సెషన్​-2లో ఎకనామిక్స్​, బయోటెక్నాలజీ, ఫిజిక్స్​, మ్యాథమేటికల్​ స్టాటికల్స్​ సబ్జెక్టులు ఉంటాయి.

అర్హత :

  • ఏదైనా డిగ్రీ ఉండాలి.
  • చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చును.
  • దాదాపు అన్ని సంస్థలూ మ్యాథ్స్​, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్​ కోర్సులను ఎమ్మెల్సీలో భాగంగానే అందిస్తున్నాయి.
  • సంస్థల వారీ అర్హతల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి.
  • కొన్ని ఐఐటీల్లో మ్యాథ్స్​, కెమిస్ట్రీ కోర్సులకు గ్రాడ్యుయేట్లు ఎవరైనా పోటీ పడొచ్చు.
  • కొన్ని కోర్సులకు సైన్స్​ గ్రాడ్యుయేట్లు అందరికీ అవకాశం అనేది కల్పిస్తున్నారు.
  • అందువల్ల గ్రాడ్యుయేషన్​లో ఆ సబ్జెక్టు చదివినవారితో పాటూ ఇతరులూ పోటీ పడొచ్చు.
  • ఐఐటీ-బాంబే, ఇందౌర్​లో ఎమ్మెస్సీ బయో టెక్నాలజీకి గ్రాడ్యుయేట్లు ఎవరైనా పోటీ పడొచ్చు. ఐఐటీ బాంబే, గాంధీనగర్, తిరుపతి, కాన్పూర్​ల్లో ఎమ్మెస్సీ మ్యాథ్స్​కు గ్రాడ్యుయేట్లు అందరికీ అవకాశం ఉంది. కాన్పూర్​లో కొత్తగా ప్రారంభం అవుతున్న ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్​ కోర్సుకు గ్రాడ్యుయేట్లు ఎవరైనా పోటీ పడవచ్చు.

పరీక్ష నిర్వహణ :

ఆన్​లైన్​లో 3 గంటల వ్యవధిలో పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.

ప్రశ్నలు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో అడుగుతారు.

పరీక్ష ఏ సబ్జెక్టులో రాసినప్పటికీ వంద మార్కులకు 60 ఆబ్జెక్టివ్​ ప్రశ్నలు అనేవి వస్తాయి. వీటిని ఎ,బి, సీ సెక్షన్లుగా విభజించారు.

సెక్షన్​-ఎ : 30 మల్టిపుల్​ ఛాయిస్​ ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటిలో ఒక మార్కు ప్రశ్నలు 10, రెండు మార్కుల ప్రశ్నలు 20 ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు 4 ఆప్షన్లు ఇస్తారు. వీటిలో ఒకటి మాత్రమే సరైన సమాధానం ఉంటుంది. సమాధానం అనేది తప్పు అయితే ఒక మార్కు ప్రశ్నకు 1/3, రెండు మార్కుల ప్రశ్నలకు 2/3 మార్కులు తగ్గిస్తారు.

సెక్షన్​-బి : 10 మల్టిపుల్​ సెలక్ట్​ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు. నాలుగు ఆప్షన్లు అనేవి ఇస్తారు. వీటిలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆప్షన్లు సరైన సమాధానాలుగా ఉండవచ్చును. సరైన ఆప్షన్​/ ఆప్షన్లను గుర్తిస్తేనే పూర్తి మార్కులు అనేవి వస్తాయి. పాక్షిక సమాధానానికి మార్కులు అనేవి కేటాయించరు. రుణాత్మక మార్కులు అనేవి లేవు.

సెక్షన్​ -సి : న్యూమరికల్​ ఆన్సర్​ ప్రశ్నలు అనేవి అడుగుతారు. ఒక మార్కు ప్రశ్నలు 10, రెండు మార్కుల ప్రశ్నలు 10 వస్తాయి. వీటికి ఆప్షన్లు అనేవి ఉండవు. రుణాత్మక మార్కులు లేవు.

  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 12.10.2025
  • పరీక్ష ఫీజు: మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఒక పేపర్‌కు రూ.1000 రెండు పేపర్లకు రూ.1350. మిగిలిన అందరికీ ఒక పేపర్‌కు రూ.2000. రెండు పేపర్లకు రూ.2700
  • పరీక్ష తేదీ: 15.02.2026
  • లితాల వెల్లడి: 20.03.2026
  • వెబ్‌సైట్‌: https://jam2026.iitb.ac.in/

ఈ విధంగా చదివితే విజయం మీదే :

  • జామ్​లో ప్రాథమికాంశాలక ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అందువల్ల పరీక్ష రాసే సబ్జెక్టులో అధ్యయనం వీటితోనే ప్రారంభించాలి. కింది తరగతుల పాఠ్యపుస్తకాలు బాగా చదివి, ఆ తర్వాత యూజీ(డిగ్రీ) స్థాయి పుస్తకాలపై దృష్టి సారించాలి.
  • సబ్జెక్టుల్లో విస్తృత అవగాహనను పరిశీలించే ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటిని నేరుగా కాకుండా, పలు అంశాలు జోడించి ప్రశ్నగా రూపొందిస్తారు. సబ్జెక్టుల్లో అవగాహన, అనువర్తన, పరిజ్ఞానం, విశ్లేషణ పరీక్షించేలా ఇవి వస్తాయి. అందుకే అధ్యయనం సమగ్రంగా ఉంటేనే సరైన సమాధానం గుర్తించగలరు.
  • సబ్జెక్టు/పేపర్ల వారీ సిలబస్​ వివరాలను జామ్​ వెబ్​సైట్​లో పొందుపరిచారు. వాటిని పరిశీలించి, ఆ ప్రాధాన్యం ప్రకారం పాఠ్యపుస్తకాల్లోని అంశాలు బాగా చదవాలి.
  • సన్నద్ధతలో పాత ప్రశ్నపత్రాలే అసలైన అస్త్రాలు. వీటితో ప్రశ్నల తీరు, సంబంధిత సబ్జెక్టుల్లో పాఠ్యాంశాలవారీ పరీక్షలో లభిస్తోన్న ప్రాధాన్యం, ప్రశ్నల స్థాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఆ ప్రకారం సన్నద్ధత సరైన మార్గంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. జామ్​ వెబ్​సైట్​లో 2012 నుంచ 2025 దాకా ప్రశ్నాపత్రాలు పొందుపరిచారు. ఇవన్నీ బాగా చదివితే ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది. సీయూఈటీ పీజీ ప్రశ్నపత్రాలూ ఉపయోగపడతాయి.
  • కనీసం పది మాక్​ టెస్టులు అయినా రాయాలి. పరీక్షల వారీ ఫలితాలు సమీక్షించుకుని, సన్నద్ధతను మెరుగుపర్చుకోవాలి. జామ్​ వెబ్​సైట్​లోని మాక్​ టెస్టుతో పరీక్షపై పూర్తి అవగాహన అనేది పొందవచ్చు.

లక్ష మంది విద్యార్థులకు ఏటా రూ.12 వేల సాయం - దరఖాస్తుకు నెల రోజులే గడువు

మీ టార్గెట్ ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్​బీ బ్యాంక్​ జాబేనా? - ఈ విధంగా ప్రిపేర్​ అయితే జాబ్​ మీ సొంతం

For All Latest Updates

TAGGED:

JOINT ADMISSION TEST FOR MASTERSJAM NOTIFICATION 2026 RELEASEJAM ONLINE APPLICATION DETAILSIIT JAM 2026JAM NOTIFICATION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.