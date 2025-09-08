ETV Bharat / education-and-career
సాధారణ గ్రాడ్యుయేట్లు ఐఐటీల్లో చదవొచ్చు - అదే JAMతో మరో దారి!!
జాయింట్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఫర్ మాస్టర్స్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - సాధారణ గ్రాడ్యుయేట్లు కూడా ఐఐటీల్లో చేరొచ్చు - అర్హత, పరీక్ష విధానం, ఫీజు వంటి తెలుసుకుందాం
Published : September 8, 2025 at 11:50 PM IST
Joint Admission Test for Masters Notification 2026 : దేశంలో ఎక్కువమంది విద్యార్థుల కల ఐఐటీల్లో మంచి ర్యాంకు సంపాదించి, మంచి క్యాంపస్లో చదవడం. ఇందుకు తీవ్ర పోటీ, పరిమిత సీట్ల కారణంగా చాలా తక్కువ మందికే ఐఐటీల్లో చేరే అవకాశం దక్కుతోంది. అయితే సాధారణ గ్రాడ్యుయేట్లు సైతం ఈ సంస్థల్లో చదవడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి తెలుసా? వాటిలో ముఖ్యమైంది జాయింట్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ ఫర్ మాస్టర్స్(జామ్). ఇందులో ప్రతిభతో మెరిసినవాళ్లు ఐఐటీలు, ఐఐఎస్సీ, ఎన్ఐటీలతో పాటు మరెన్నో పేరున్న సంస్థల్లో ఎంఎస్ రిసెర్చ్, ఎమ్మెస్సీ, ఎమ్మెస్సీ-ఎంటెక్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎమ్మెల్సీ పీహెచ్డీ, డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సుల్లో చేరవచ్చును. అయితే ఇటీవలే జామ్-2026 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అసలేంటి జామ్ ప్రకటన తెలుసుకుందాం.
జామ్తో దేశంలోని 22 ఐఐటీల్లో 89 పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశం లభిస్తుంది. అన్ని సంస్థల్లోనూ 3000 సీట్లు ఉంటాయి. అలాగే ఈ స్కోరుతోనే ఐఐఎస్సీ, ఎన్ఐటీలు, డీఐఏటీ, ఐఐఈఎస్టీ, ఐఐఎస్ఈఆర్-పుణె, భోపాల్, ఐఐపీఈ, ఎస్ఎల్ఐఈటీ, జేఎన్సీఏఎస్ఆర్ మొదలైన కేంద్ర సంస్థల్లోని 2300 పీజీ సీట్లను నింపుతారు. ఈ ఏడాది పరీక్షలు బాంబే ఐఐటీ నిర్వహిస్తోంది. జేఈఈ కంటే జామ్కు పోటీ తక్కువనే చెప్పాలి. ఇక్కడ సబ్జెక్టుల వారీగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. అందువల్ల ఎందులోనైనా గట్టి పట్టు ఉన్నవారు సీటును పొందగలరు. బాగా సన్నద్ధమైతే సాధారణ విద్యార్థులూ సైతం విజయం సాధించవచ్చు. కొన్ని సంస్థలైతే ప్రతి నెలా స్ట్రైపెండ్నూ అందిస్తున్నాయి.
ఇవే కోర్సులు వివరాలు :
- కెమిస్ట్రీ, బయో టెక్నాలజీ, జియాలజీ, ఎకనామిక్స్, మ్యాథమేటికల్ స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథమేటిక్స్, అలాగే ఫిజిక్స్లో ఎమ్మెస్సీ, ఎమ్మెస్సీ(టెక్), ఎం.ఎస్(రిసెర్చ్), ఎమ్మెస్సీ-పీహెచ్డీ డ్యూయర్ డిగ్రీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ పీహెచ్డీ కోర్సులను ఐఐటీ అందిస్తోంది.
- ఇంకా ఆసక్తి ఉన్నవారు ఒకటి లేదా గరిష్ఠంగా రెండ సబ్జెక్టుల్లో పరీక్ష రాసుకోవచ్చు.
- సెషన్-1లో ఒకటి, సెషన్-2లో మరో సబ్జెక్టు ఎంచుకోవచ్చును.
- సెషన్-1లో కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమేటిక్స్, జియాలజీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
- సెషన్-2లో ఎకనామిక్స్, బయోటెక్నాలజీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథమేటికల్ స్టాటికల్స్ సబ్జెక్టులు ఉంటాయి.
అర్హత :
- ఏదైనా డిగ్రీ ఉండాలి.
- చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చును.
- దాదాపు అన్ని సంస్థలూ మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ కోర్సులను ఎమ్మెల్సీలో భాగంగానే అందిస్తున్నాయి.
- సంస్థల వారీ అర్హతల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి.
- కొన్ని ఐఐటీల్లో మ్యాథ్స్, కెమిస్ట్రీ కోర్సులకు గ్రాడ్యుయేట్లు ఎవరైనా పోటీ పడొచ్చు.
- కొన్ని కోర్సులకు సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్లు అందరికీ అవకాశం అనేది కల్పిస్తున్నారు.
- అందువల్ల గ్రాడ్యుయేషన్లో ఆ సబ్జెక్టు చదివినవారితో పాటూ ఇతరులూ పోటీ పడొచ్చు.
- ఐఐటీ-బాంబే, ఇందౌర్లో ఎమ్మెస్సీ బయో టెక్నాలజీకి గ్రాడ్యుయేట్లు ఎవరైనా పోటీ పడొచ్చు. ఐఐటీ బాంబే, గాంధీనగర్, తిరుపతి, కాన్పూర్ల్లో ఎమ్మెస్సీ మ్యాథ్స్కు గ్రాడ్యుయేట్లు అందరికీ అవకాశం ఉంది. కాన్పూర్లో కొత్తగా ప్రారంభం అవుతున్న ఎమ్మెస్సీ ఎకనామిక్స్ కోర్సుకు గ్రాడ్యుయేట్లు ఎవరైనా పోటీ పడవచ్చు.
పరీక్ష నిర్వహణ :
ఆన్లైన్లో 3 గంటల వ్యవధిలో పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.
ప్రశ్నలు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో అడుగుతారు.
పరీక్ష ఏ సబ్జెక్టులో రాసినప్పటికీ వంద మార్కులకు 60 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు అనేవి వస్తాయి. వీటిని ఎ,బి, సీ సెక్షన్లుగా విభజించారు.
సెక్షన్-ఎ : 30 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటిలో ఒక మార్కు ప్రశ్నలు 10, రెండు మార్కుల ప్రశ్నలు 20 ఉంటాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు 4 ఆప్షన్లు ఇస్తారు. వీటిలో ఒకటి మాత్రమే సరైన సమాధానం ఉంటుంది. సమాధానం అనేది తప్పు అయితే ఒక మార్కు ప్రశ్నకు 1/3, రెండు మార్కుల ప్రశ్నలకు 2/3 మార్కులు తగ్గిస్తారు.
సెక్షన్-బి : 10 మల్టిపుల్ సెలక్ట్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు. నాలుగు ఆప్షన్లు అనేవి ఇస్తారు. వీటిలో ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆప్షన్లు సరైన సమాధానాలుగా ఉండవచ్చును. సరైన ఆప్షన్/ ఆప్షన్లను గుర్తిస్తేనే పూర్తి మార్కులు అనేవి వస్తాయి. పాక్షిక సమాధానానికి మార్కులు అనేవి కేటాయించరు. రుణాత్మక మార్కులు అనేవి లేవు.
సెక్షన్ -సి : న్యూమరికల్ ఆన్సర్ ప్రశ్నలు అనేవి అడుగుతారు. ఒక మార్కు ప్రశ్నలు 10, రెండు మార్కుల ప్రశ్నలు 10 వస్తాయి. వీటికి ఆప్షన్లు అనేవి ఉండవు. రుణాత్మక మార్కులు లేవు.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 12.10.2025
- పరీక్ష ఫీజు: మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఒక పేపర్కు రూ.1000 రెండు పేపర్లకు రూ.1350. మిగిలిన అందరికీ ఒక పేపర్కు రూ.2000. రెండు పేపర్లకు రూ.2700
- పరీక్ష తేదీ: 15.02.2026
- ఫలితాల వెల్లడి: 20.03.2026
- వెబ్సైట్: https://jam2026.iitb.ac.in/
ఈ విధంగా చదివితే విజయం మీదే :
- జామ్లో ప్రాథమికాంశాలక ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. అందువల్ల పరీక్ష రాసే సబ్జెక్టులో అధ్యయనం వీటితోనే ప్రారంభించాలి. కింది తరగతుల పాఠ్యపుస్తకాలు బాగా చదివి, ఆ తర్వాత యూజీ(డిగ్రీ) స్థాయి పుస్తకాలపై దృష్టి సారించాలి.
- సబ్జెక్టుల్లో విస్తృత అవగాహనను పరిశీలించే ప్రశ్నలు వస్తాయి. వీటిని నేరుగా కాకుండా, పలు అంశాలు జోడించి ప్రశ్నగా రూపొందిస్తారు. సబ్జెక్టుల్లో అవగాహన, అనువర్తన, పరిజ్ఞానం, విశ్లేషణ పరీక్షించేలా ఇవి వస్తాయి. అందుకే అధ్యయనం సమగ్రంగా ఉంటేనే సరైన సమాధానం గుర్తించగలరు.
- సబ్జెక్టు/పేపర్ల వారీ సిలబస్ వివరాలను జామ్ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు. వాటిని పరిశీలించి, ఆ ప్రాధాన్యం ప్రకారం పాఠ్యపుస్తకాల్లోని అంశాలు బాగా చదవాలి.
- సన్నద్ధతలో పాత ప్రశ్నపత్రాలే అసలైన అస్త్రాలు. వీటితో ప్రశ్నల తీరు, సంబంధిత సబ్జెక్టుల్లో పాఠ్యాంశాలవారీ పరీక్షలో లభిస్తోన్న ప్రాధాన్యం, ప్రశ్నల స్థాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఆ ప్రకారం సన్నద్ధత సరైన మార్గంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి. జామ్ వెబ్సైట్లో 2012 నుంచ 2025 దాకా ప్రశ్నాపత్రాలు పొందుపరిచారు. ఇవన్నీ బాగా చదివితే ఎంతో ప్రయోజనం ఉంటుంది. సీయూఈటీ పీజీ ప్రశ్నపత్రాలూ ఉపయోగపడతాయి.
- కనీసం పది మాక్ టెస్టులు అయినా రాయాలి. పరీక్షల వారీ ఫలితాలు సమీక్షించుకుని, సన్నద్ధతను మెరుగుపర్చుకోవాలి. జామ్ వెబ్సైట్లోని మాక్ టెస్టుతో పరీక్షపై పూర్తి అవగాహన అనేది పొందవచ్చు.
లక్ష మంది విద్యార్థులకు ఏటా రూ.12 వేల సాయం - దరఖాస్తుకు నెల రోజులే గడువు
మీ టార్గెట్ ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ బ్యాంక్ జాబేనా? - ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే జాబ్ మీ సొంతం