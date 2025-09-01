Intelligence Bureau Recruitment : ప్రభుత్వ కొలువుల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోలో ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి ప్రకటన వెలువడింది. ఐబీలో జూనియర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్-2 విభాగంలో 394 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, వయోపరిమితి, తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఐబీలో జూనియర్ ఆఫీసర్ల ఉద్యోగాలు : యువత ప్రాధాన్యమిస్తోన్న ఉద్యోగాల్లో ఐబీ(ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో) ముందుంటుంది. వరుసగా నోటిఫికేషన్లు రావడంతో ఉద్యోగార్థుల్లో ఆసక్తి కూడా పెరుగుతోంది. గత రెండు నోటిఫికేషన్లతో పోల్చినప్పుడు ఈ సారి పోస్టుల సంఖ్య తక్కువైనప్పటికీ విద్యార్హతల కారణంగా పోటీ కొంచెం పరిమితంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో ఈ జూనియర్ ఆఫీసర్ల నియామకాలుంటాయి. డిప్లొమా/ డిగ్రీ అర్హత ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైనవారు లెవెల్-4 వేతన శ్రేణితో మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.50వేల వరకు జీతం అందుకోవచ్చు.
ఎంపిక విధానం : టైర్-1 ఆబ్జెక్టివ్ టెస్టు, టైర్-2 స్కిల్ టెస్టు, టైర్-3 ఇంటర్వ్యూలతో ఈ పోస్టులకు సంబంధించి నియామకాలుంటాయి. ఈ ఉద్యోగాల్లో అవకాశం వచ్చినవారు లెవెల్-4 రూ.25,500 మూల వేతనం, దీనిపై 20 శాతం స్పెషల్ సెక్యూరిటీ అలవెన్స్తో పాటు, డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ అన్నీ కలిపి మొదటి నెల నుంచే రూ.అర లక్షకు పైగా జీతం అందుకోవచ్చు. వీరు కొన్నేళ్ల అనుభవంతో జూనియర్ నుంచి ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్గా ప్రమోషన్ పొందగలరు. అనుభవం, అంతర్గత పరీక్షలతో ఉన్నత స్థాయికీ చేరుకోగలరు.
పరీక్షలో :
టైర్-1: ఈ విభాగంలో 100 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకూ ఒక మార్కు ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కును తగ్గిస్తారు. పరీక్ష వ్యవధి రెండు గంటలు ఉంటుంది. జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ విభాగం నుంచి 25 ప్రశ్నలు ఇస్తారు, విద్యార్హత సబ్జెక్టుల్లో 75 ప్రశ్నలు వస్తాయి.
టైర్-2: ఇది స్కిల్(నైపుణ్య) టెస్టు. ఈ విభాగానికి 30 మార్కులు ఉంటుంది. దీన్ని ఉద్యోగ నేపథ్యాన్ని ఆధారంగా నిర్వహిస్తారు. సాంకేతికాంశాలతో, ప్రాక్టికల్ బేస్డ్గా ఈ సెకండ్ లెవల్ పరీక్ష ఉంటుంది.
ఇంటర్వ్యూ: ఇంటర్వ్యూకు 20 మార్కులు.
సన్నద్ధత ఎలా? :
- పోటీ పరీక్షల్లో విజయసాధనకు పాత ప్రశ్నపత్రాలే దిక్సూచి. అందువల్ల గతంలో నిర్వహించిన ఐబీ జూనియర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ ప్రివియస్ పేపర్స్ను సునిశితంగా పరిశీలించాలి. దీంతో ప్రశ్నలు ఏ విభాగంలో, ఏ స్థాయిలో వస్తున్నాయి, వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలో తెలుస్తుంది.
- ముందుగా ప్రాథమికాంశాలతో(ఫండమెంటల్స్) అధ్యయనం ప్రారంభించాలి. అందులో రాణిస్తేనే మిగిలినవి సులువుగా నేర్చుకునేందుకు వీలవుతుంది.
- ఈ పోస్టు సాంకేతికతతో ముడిపడి ఉన్నందున ఐబీపీఎస్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ (ఐటీ) ప్రీవియస్, మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లను అధ్యయనం చేయడం మేలు.
- సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతోపాటు దాన్ని మెరుగ్గా వినియోగించడం, అనువర్తనంపై ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల బీఎస్సీ స్థాయిలో మూడేళ్ల కంప్యూటర్ సైన్స్ పాఠ్యాంశాలను బాగా సన్నద్ధమైనవారు అధిక మార్కులు పొందగలరు.
- అంశాల వారీగా వీలైనన్ని మాదిరి ప్రశ్నలను సాధిన చేయాలి. అనంతరం ఆ అంశంలో మాక్ టెస్టులను కూడా రాయాలి. స్కోరు సంతృప్తికరంగా ఉంటే మరో టాపిక్లోకి వెళ్లాలి.
- అసలు పరీక్ష ప్రకారం కనీసం 10 మాక్ టెస్టులు రాయడం ఉత్తమం. తప్పులను సమీక్షించుకుని, పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పరీక్షల వారీ స్కోరు మెరుగుపడేవిధంగా చూసుకోవాలి.
- నెగిటివ్ మార్కులు ఉన్నందున తెలియని ప్రశ్నలు వదిలేయాలి. అలాగే ఎక్కువ సమయం తీసుకునేవాటిని చివరలో ప్రయత్నించడం ఉత్తమం. తప్పులు లేకుండా 70 శాతం ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులు గుర్తించగలిగితే పోటీలో నిలిచే అవకాశం ఉంది.
- టైర్-2లో విజయానికి సాంకేతికతపై(టెక్నాలజీపై) పట్టు తప్పనిసరి. ఈ విభాగంలో అవగాహనకు పూర్వ ప్రశ్నపత్రాలే మార్గదర్శి. వాటి ప్రకారం ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలి.
ముఖ్య సమాచారం :
ఖాళీలు: 394అర్హత : నిర్దేశిత విభాగాల్లో మూడేళ్ల ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా లేదా బీఎస్సీ ఎలక్ట్రానిక్స్/కంప్యూటర్ సైన్స్/ఫిజిక్స్/మ్యాథ్స్ లేదా బీసీఏ చదివుండాలి. ఈ పోస్టులకు దివ్యాంగులు అనర్హులు.వయసు: 14.09.2025 నాటికి 18 నుంచి 27 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు సడలింపు; ఓబీసీలకు మూడేళ్లు గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు ఉంటుంది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్: 14.09.2025ఎగ్జామ్ ఫీజు : మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ రూ.550. యూఆర్, ఈడబ్ల్యుఎస్(ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్లకు), ఓబీసీ రూ.650. పరీక్ష తేదీలు: ప్రకటించలేదు.వెబ్సైట్: https://www.mha.gov.in/en
