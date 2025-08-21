Indian Navy Recruitment: నేవీలో సబ్ లెఫ్టినెంట్ హోదా ఉద్యోగ అవకాశం వచ్చింది. షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ విధానంలో ఇండియన్ నేవీలో 260 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. పెళ్లికాని మహిళలు, పురుషులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. బీటెక్, ఎంఏ, ఎంబీఏ, ఎమ్మెస్సీ పూర్తి చేసినవారు అర్హులు. కేవలం మెరిట్ లిస్ట్, ఇంటర్వ్యూతో మాత్రమే సెలక్ట్ చేస్తారు. ఇందులో సెలక్ట్ అయిన వారికి ట్రైనింగ్ తరువాత సబ్ లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. మొదటి నెల నుంచే లక్ష రూపాయలకు పైగా జీతం అందుకోవచ్చు.
ఎగ్జిక్యూటివ్, ఎడ్యుకేషన్, టెక్నికల్ బ్రాంచీల్లో ఈ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ పోస్టులు ఉన్నాయి. అన్ని కూడా లెవెల్-10 హోదా కలిగిన ఉద్యోగాలే. పరీక్ష లేకుండా ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటారు. తొలుత అప్లై చేసుకున్నవారిని అకడమిక్ మార్కుల ఆధారంగా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. యూజీ/పీజీలో ఎక్కువ మార్కులు పొందినవారు సెలక్ట్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. ఒక్కో పోస్టుకు నిర్ణీత సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు సెలక్ట్ చేస్తారు. ఇవి సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు (SSB) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి. ఇందులో సెలక్ట్ అయిన వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, ఫైనల్ లిస్ట్ విడుదల చేస్తారు.
లక్ష రూపాయల జీతం: సెలక్ట్ అయిన వారికి కేరళ రాష్ట్రంలో ఎజిమాళలో ఉన్న నేవల్ అకాడెమీలో జూన్, 2026 నుంచి 22 వారాలపాటు సంబంధిత విభాగాల్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత మరో 22 వారాలు సంబంధిత విభాగానికి చెందిన సెంటర్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అనంతరం సబ్ లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లో జాయిన్ చేసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మూల వేతనం రూ.56,100గా ఉండగా, దీనికి డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు కలిపితే మొదటి నెల నుంచే సుమారు రూ.1,10,000 జీతం అందుకోవచ్చు.
ప్రొబేషన్ పీరియడ్ పోస్టును బట్టి 2 లేదా 3 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈ పోస్టులు పరిమిత కాల ప్రాతిపదికన (Short Service Commission) ఉంటాయి. అంటే ఎంపికైనవారు 12 ఏళ్లు విధుల్లో కొనసాగుతారు. ఆపై మరో 2 సంవత్సరాలు సర్వీసు పొడిగిస్తారు. అందువల్ల గరిష్ఠంగా 14 సంవత్సరాలపాటు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తించవచ్చు. ఆ తర్వాత విధుల నుంచి వైదొలగాల్సి ఉంటుంది. అయితే నేవీలో పని అనుభవంతో తరువాత కూడా సులువుగానే సివిల్ ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చు.
అర్హతలు-ఖాళీలు:
- ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్లో పోస్టులు: జనరల్ సర్వీస్లో 57 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఏదైనా బ్రాంచీలో బీఈ/బీటెక్లో 60% మార్కులతో పాసు అయిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ 20, నేవల్ ఎయిర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ (అబ్జర్వర్) 20, పైలట్ 24 పోస్టులకు బీఈ/బీటెక్లో 60, పదోతరగతి, ఇంటర్లోనూ 60% మార్కులతో పాసై ఉండాలి.
- ఇక లాజిస్టిక్స్ 10 పోస్టులకు ఎందులోనైనా 60% మార్కులతో బీఈ/బీటెక్ లేదా ఎంబీఏ లేదా ఎమ్మెస్సీ (ఐటీ)/ఎంసీఏ లేదా బీఎస్సీ/ బీకాంతోపాటు లాజిస్టిక్స్/ సప్లై చెయిన్లో పీజీ డిప్లొమా పాసై ఉండాలి. నేవల్ ఆర్మమెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ క్యాడర్లో 20 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఏదైనా బ్రాంచీలో బీఈ/బీటెక్, పది, ఇంటర్లో 60% మార్కులు సాధించి ఉండాలి. ఈ పోస్టులకు పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరికీ సమాన ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. లా విభాగంలో 2 పోస్టులకు 55% మార్కులతో లీగల్ పట్టభద్రులు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- ఎడ్యుకేషన్ బ్రాంచ్లో పోస్టులు: ఇందులో అన్ని విభాగాల్లోనూ కలిపి 15 పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటికి ఆ పోస్టుల ప్రకారం బీఈ/బీటెక్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎమ్మెస్సీ చదివినవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- టెక్నికల్ బ్రాంచ్లో పోస్టులు: ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ 40, ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్ 36, నేవల్ కన్స్ట్రక్టర్ 16 పోస్టులు ఉన్నాయి. సంబంధిత విభాగాల్లో 60% మార్కులతో బీఈ/బీటెక్ పూర్తిచేసుకున్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- వయసు: సంబంధింత పోస్టుల ప్రకారం వయసు పరిమితి మారుతుంది. అయితే ఇందులో ఎక్కువ పోస్టులకు జులై 2, 2001 - జనవరి 1, 2007 మధ్య జన్మించినవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ అన్ని పోస్టులకూ ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారు కూడా అర్హులే. NCC-C సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారికి అకడమిక్ మార్కుల్లో 5% సడలింపు వర్తిస్తుంది. అభ్యర్థులు అప్లికేషన్లో పోస్టులవారీ ప్రాధాన్యం ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- ఈ పోస్టుల ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ.
- SSB ఇంటర్వ్యూ సెంటర్లు: విశాఖపట్నం, బెంగళూరు, కోల్కతా, భోపాల్.
- మరిన్ని విషయాల కోసం https://www.joinindiannavy.gov.in/en వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
