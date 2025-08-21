ETV Bharat / education-and-career

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 5:05 PM IST

Indian Navy Announced Two Sixty Merit Based Recruitment Posts : నేవీ అధికారిగా జాబ్​ సంపాదించాలి అనుకునే వారికి అవకాశం వచ్చింది. షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ విధానంలో భారతీయ నౌక దళం 260 పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన వెలువడింది. అవివాహిత మహిళలు, పురుషులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. బీటెక్, ఎంఏ, ఎమ్మెస్సీ, ఎంబీఏ విద్యార్హతలున్నవారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు. ఇంటర్వ్యూతో నియామకాలుంటాయి. ఇందులో ప్రతిభతో మెరిసినవారిని శిక్షణ అనంతరం సబ్‌ లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్షకు పైగా జీతం అందుతుంది.

ఇండియన్‌ నేవీ భర్తీ చేస్తోన్న ఈ షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ పోస్టులు ఎగ్జిక్యూటివ్, ఎడ్యుకేషన్, టెక్నికల్‌ బ్రాంచీల్లో ఉన్నాయి. అన్నీ లెవెల్‌-10 హోదా ఉద్యోగాలే. పరీక్ష లేకుండా ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడం వీటి ప్రత్యేకత. దరఖాస్తు చేసుకున్నవారిని అకడమిక్‌ మార్కుల ప్రతిభతో వడపోస్తారు. అందువల్ల యూజీ/పీజీలో గరిష్ఠ మార్కులు పొందినవారు విజయవంతం కావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ. ఒక్కో పోస్టుకు నిర్ణీత సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు ఆహ్వానిస్తారు. ఇవి సర్వీస్‌ సెలక్షన్‌ బోర్డు (ఎస్‌ఎస్‌బీ) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి. ఇంటర్వ్యూలో విజయవంతమైనవారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, తుది నియామకానికి ఎంపిక చేస్తారు.

ట్రైనింగ్​ ఇలా : నేవల్‌ అకాడెమీ, ఎజిమాళలో జూన్, 2026 నుంచి 22 వారాలపాటు సంబంధిత డిపార్ట్​మెంట్​, ఆ తర్వాత మరో 22 వారాలు సంబంధిత విభాగానికి చెందిన కేంద్రంలో శిక్షణ ఉంటుంది. అనంతరం సబ్‌ లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మూల వేతనం రూ.56,100 అందుతుంది. దీనికి డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ఇతర ప్రోత్సహకాలు అదనంగా ఇస్తారు. మొదటి నెల నుంచే రూ.1,10,000 జీతం అందుకోవచ్చు. ప్రొబేషన్‌ వ్యవధి పోస్టు ఆధారంగా రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈ పోస్టులు పరిమిత కాల ప్రాతిపదికన (షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌) ఉంటాయి. అంటే ఎంపికైనవారు పన్నెండేళ్లు విధుల్లో కొనసాగుతారు. ఆపై రెండేళ్లు సర్వీసు పొడిగిస్తారు. అందువల్ల గరిష్ఠంగా 14 ఏళ్లపాటు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తించవచ్చు. ఆ తర్వాత విధుల నుంచి వైదొలగాలి. అయితే నేవీలో పని అనుభవంతో వీరు సులువుగానే సివిల్‌ ఉద్యోగాలు పొందగలరు.

జనరల్‌ సర్వీస్‌లో 57 ఖాళీలున్నాయి. ఏదైనా బ్రాంచీలో బీఈ/బీటెక్‌లో 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత ఉంటే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎయిర్‌ ట్రాఫిక్‌ కంట్రోలర్‌ 20, నేవల్‌ ఎయిర్‌ ఆపరేషన్స్‌ ఆఫీసర్‌ (అబ్జర్వర్‌) 20, పైలట్‌ 24 ఖాళీలకు బీఈ/బీటెక్‌లో 60, పది, ఇంటర్‌లోనూ 60 శాతం మార్కులు వచ్చినవారు అర్హులు. లాజిస్టిక్స్‌ 10 ఖాళీలకు ఎందులోనైనా 60 శాతం మార్కులతో బీఈ/బీటెక్‌ లేదా ఎంబీఏ లేదా ఎమ్మెస్సీ (ఐటీ)/ఎంసీఏ లేదా బీఎస్సీ/ బీకాంతో పాటు లాజిస్టిక్స్‌/ సప్లై చెయిన్‌లో పీజీ డిప్లొమా ఉత్తీర్ణులు అర్హులు. నేవల్‌ ఆర్మమెంట్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ క్యాడర్‌లో 20 ఖాళీలున్నాయి. ఏదైనా బ్రాంచీలో బీఈ/బీటెక్, పది, ఇంటర్‌లో 60 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులు అర్హులు. వీటికి పురుషులు, మహిళలు ఇద్దరికీ సమాన ప్రాధాన్యం. లా విభాగంలో 2 పోస్టులకు 55 శాతం మార్కులతో లీగల్‌ పట్టభద్రులు అప్లై చేసుకునే అవకాశం.

  • ఇందులో అన్ని విభాగాల్లోనూ కలిపి 15 ఖాళీలున్నాయి. వీటికి పోస్టుల ప్రకారం బీఈ/బీటెక్, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎమ్మెస్సీ చేసినవారు అర్హులు.
  • ఇంజినీరింగ్‌ బ్రాంచ్‌ 36, ఎలక్ట్రికల్‌ బ్రాంచ్‌ 40, నేవల్‌ కన్‌స్ట్రక్టర్‌ 16 ఖాళీలు ఉన్నాయి. సంబంధిత విభాగాల్లో 60 శాతం మార్కులతో బీఈ/బీటెక్‌ పూర్తిచేసుకున్నవారు అప్లై చేయాలి.
  • వయసు : పోస్టు ప్రకారం వయసు ఉంటుంది. ఎక్కువ పోస్టులకు జులై 2, 2001 నుంచి జనవరి 1, 2007 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులు. ఈ అన్ని పోస్టులకూ ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారూ అర్హులే. ఎన్‌సీసీ సి సర్టిఫికెట్‌ ఉన్నవారికి అకడమిక్‌ మార్కుల్లో 5 శాతం సడలింపు ఉంటుంది. అభ్యర్థులు దరఖాస్తులో పోస్టులవారీ ప్రాధాన్యం తప్పనిసరిగా తెలపాలి.
  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 01.09.2025
  • ఎస్‌ఎస్‌బీ ఇంటర్వ్యూ కేంద్రాలు : బెంగళూరు, భోపాల్, విశాఖపట్నం, కోల్‌కతా
  • వెబ్‌సైట్‌ : https://www.joinindiannavy.gov.in/

