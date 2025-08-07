Essay Contest 2025

ఆర్మీలో షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌(ఎస్‌ఎస్‌సీ) టెక్నికల్‌ పోస్టులు - ఎంపికైనవారికి సుమారు రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనం - దరఖాస్తుకు మహిళలూ అర్హులే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 6:17 PM IST

Tech Posts Notification in Indian Army : ఇంజినీరింగ్‌ చేసిన గ్రాడ్యుయేట్లకు ఐటీలోనే కాదు ఆర్మీలోనూ ఆకర్షణీయ వేతనాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ భద్రతకైతే ఇక తిరుగుండదు. అర్హతలు, ఆర్మీలో సేవలు అందించాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారు షార్ట్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌(ఎస్‌ఎస్‌సీ) టెక్నికల్‌ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. కేవలం ఇంటర్వ్యూతోనే ఇందులో నియామకాలుంటాయి. ట్రైనింగ్ అనంతరం పీజీ డిప్లొమా అందుకుని, లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో ఉద్యోగంలో పోస్టింగ్ ఇస్తారు. వివాహం కానీ పురుషులు, మహిళలు 379 పోస్టులకు పోటీపడవచ్చు. ఎంపికైనవారికి సంవత్సరానికి సుమారు రూ.18 లక్షల వేతనం అందుకోవచ్చు.

దాదాపు ఏటా రెండుసార్లు ఇండియన్‌ ఆర్మీ ఎస్‌ఎస్‌సీ టెక్‌ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తోంది. అందువల్ల భారతీయ సైన్యంలో సేవలందించాలనుకున్న ఇంజినీరింగ్‌ గ్రాడ్యుయేట్లు వీటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష ఉండదు. ఇంటర్వ్యూలో మీ ప్రతిభ కనబరిస్తే చాలు చదువుకున్న బ్రాంచీ నేపథ్యంతోనే ఉద్యోగ విధులు చేయవచ్చు. తక్కువ వ్యవధిలోనే అత్యున్నత స్థాయినీ చేరుకునే అవకాశం మెండుగా ఉంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ : దరఖాస్తులను గ్రాడ్యుయేషన్‌ (బీటెక్‌) మార్కులతో మెరిట్​గా ఉన్నవారిని వడపోస్తారు. ఇలా అవకాశం వచ్చినవారిని సెలక్షన్‌ సెంటర్స్​లో ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వారికి బెంగళూరులో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సైకాలజిస్ట్, గ్రూప్‌ టెస్టింగ్‌ ఆఫీసర్, ఇంటర్వ్యూ ఆఫీసర్‌ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఇవి రెండు దశల్లో ఐదు రోజుల పాటు కొనసాగుతాయి. తొలిరోజు స్టేజ్‌-1లో ఉత్తీర్ణులైతేనే తర్వాతి 4 రోజులు నిర్వహించే స్టేజ్‌-2 ఇంటర్వ్యూలో అవకాశం ఇస్తారు. ఇందులోనూ విజయవంతమైనవారికి మెడికల్ టెస్టులు నిర్వహించి, ట్రైనింగ్​కు తీసుకుంటారు.

శిక్షణ వేతనాలు : ఆఫీసర్స్‌ ట్రైనింగ్‌ అకాడెమీలో ఏప్రిల్, 2026 నుంచి ఎంపికైనవారికి ట్రైనింగ్ మొదలవుతుంది. 49 వారాల పాటు వ్యవధి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో నెలకు రూ.56,100 స్టైపెండ్‌ ఇస్తారు. విజయవంతంగా ట్రైనింగ్ పూర్తిచేసుకున్నవారికి పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్‌ డిప్లొమా ఇన్‌ డిఫెన్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్‌ స్ట్రాటజిక్‌ స్టడీస్‌ డిగ్రీని మద్రాస్‌ యూనివర్సిటీ అందిస్తుంది. వీరిని లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో డ్యూటీలోకి తీసుకుంటారు.

ఉద్యోగంలో లెవెల్‌-10 రూ.56,100 బేసిక్​ వేతనంతోపాటు మిలటరీ సర్వీస్‌ పే, డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, వంటి ఇతర ప్రోత్సాహకాలు కూడా ఉంటాయి. తొలి నెల నుంచే అన్నీ కలిపి రూ. లక్షా 50వేల వరకు పొందవచ్చు. పదేళ్ల వరకు విధుల్లో కొనసాగవచ్చు. అనంతరం సంస్థ అవసరాలు, అభ్యర్థుల ఇంట్రెస్ట్​ ప్రకారం కొందరిని శాశ్వత విధుల్లోకి (పర్మనెంట్‌ కమిషన్‌) తీసుకుంటారు. మిగిలినవారికి మరో నాలుగేళ్లపాటు సర్వీస్‌ను పొడిగించి కొనసాగిస్తారు. ఆ వ్యవధి తర్వాత వీరు వైదొలగాల్సి ఉంటుంది. లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో ఉద్యోగంలో చేరినవాళ్లు రెండేళ్ల అనుభవం అనంతరం కెప్టెన్, ఆరేళ్ల సేవలతో మేజర్, 13 ఏళ్లు కొనసాగితే లెఫ్టినెంట్‌ కల్నల్‌ వరుకు త్వరగా చేరుకోవచ్చు.

వివరాలు :

ఖాళీలు : 379. పురుషులకు 350, మహిళలకు 29 కేటాయించారు. (వీటిలో ఆర్మీ విడోలకు 2 కేటాయించారు). మెన్‌ పోస్టుల్లో విభాగాలవారీగా చూస్తే సివిల్‌ 75, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ 64, మెకానికల్‌ 101, కంప్యూటర్‌ 60, ఎలక్ట్రికల్‌ 33 మిగతా బ్రాంచీల్లో 17 ఉన్నాయి. మహిళలకు ఎలక్ట్రికల్‌ 3, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ 6, మెకానికల్‌ 9, సివిల్‌ 7, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ 4 ఉన్నాయి.

విద్యార్హత : సంబంధిత, అనుబంధ విభాగాల్లో ఇంజినీరింగ్‌(బీటెక్) పూర్తి చేసినవారు, ప్రస్తుతం చివరి ఏడాది కోర్సులు చదువుతున్నవారూ ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ ఖాళీలకు బీటెక్‌ (ఐటీ), ఎమ్మెస్సీ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ కోర్సులు చేసిన విద్యార్థులు అర్హులే. డిఫెన్స్‌ విడో ఖాళీల్లో ఒక పోస్టుకు ఏదైనా పట్టభద్రులైన వారు, మరొకదానికి ఇంజినీరింగ్‌(బీటెక్ అభ్యర్థులు) వాళ్లు పోటీపడొచ్చు.

వయసు : 01.04.2026 నాటికి 20 నుంచి 27 ఏళ్లలోపు వయసు ఉండాలి. 01.04.1999 - 31.03.2006 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులుగా నోటిఫికేషన్​లో పేర్కొన్నారు. ఆర్మీ విడోలకు గరిష్ఠ వయసు 35 ఏళ్లు మించకూడదు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు : 22.08.2025 మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు అప్లికేషన్లను స్వీకరిస్తారు.

వెబ్‌సైట్‌ కోసం : https://www.joinindianarmy.nic.in/

