IBPS RRB Exam Preparation : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో ఆఫీస్ అసిస్టెంట్స్ క్లర్క్స్, ఆఫీసర్ల నియామకానికి ఐబీపీఎస్ ఇటీవల ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ రెండు పోస్టులకూ ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆఫీసర్ పోస్టులకు అదనంగా మౌఖిక పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పోస్టుల సాధనకు ఏ విధంగా సిద్ధం అవ్వాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రిపరేషన్ ఇలా :
- ఈ పరీక్షలో విజయం సాధించాలని స్పష్టమైన లక్ష్యం, దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి.
- ప్రిపరేషన్కి సరైన ప్రణాళిక చాలా అవసరం. తోచిన విధంగా చదవటం కాకుండా పకడ్బందీ ప్రణాళిక ప్రకారం పరీక్షకు సిద్ధం అవ్వాలి. ప్రతి రోజూ ఏమేం చదవాలో ముందే ఓ ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని అమలు చేయాలి. అలాగే వీక్లీ ప్లాన్ రూపొందించుకుని ఆచరించాలి.
- ఈ పరీక్షకు కావాల్సిన బేసిక్ కాన్సెప్టులు బాగా నేర్చుకుంటే ప్రశ్నలు ఏ తరహాలో వచ్చిన వాటిని సులువుగా సాధించగలిగే అవకాశం ఉంటుంది.
- అభ్యర్థులు తాము ఏ అంశాల్లో బలహీనంగా ఉన్నారో ఆ అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలి. వాటిని వదిలివేయాలనుకోకూడదు. అలాంటి ఆలోచన చాలా నష్టదాయకం. ఎందుకంటే పరీక్షలో అన్ని టాపిక్స్ ముఖ్యమైనవే.
- పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతూనే వీలైనన్ని మాక్ టెస్టులు రాయాలి. అప్పుడే సన్నద్ధత తీరు, బలహీనతలూ, బలాలూ అర్థమవుతాయి. టెస్టులో వచ్చిన ఫలితాల అనుగుణంగా ప్రిపరేషన్లో మార్పులు చేసుకోవాలి.
- బ్యాంకు పరీక్షలో చాలా తక్కువ సమయం ఉంటుంది. ఆ ప్రశ్నలను వేగంగా చేయగలిగేలా వివిధ షార్ట్కట్ పద్ధతులు నేర్చుకోవాలి. వాటిని సందర్భానుసారంగా ఉపయోగించాలి. ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ సాధన చేస్తూ ఉండాలి.
- పరీక్షలో సింప్లిఫికేషన్స్ వేగంగా చేయడానికి 20 వరకూ ఎక్కాలు, 30 సంఖ్యల వర్గాలు, అలాగే 15 సంఖ్యల ఘనాలు గుర్తుంచుకోవాలి. వీటిని గుర్తు పెట్టకోవడం వల్ల పరీక్షలో చాలా ఉపయోపడుతుంది.
- వర్తమాన అంశాలపై : ప్రతిరోజూ వార్తా పత్రికలు చదువుతూ ఉండాలి. వాటిలో ఏవైనా ముఖ్యమైన విషయాలు వస్తే వాటిని నోట్ చేసుకోవాలి. తిరిగి వారం తర్వాత వీటన్నిటినీ తిరిగేస్తుండాలి.
- రివిజన్ తప్పనిసరి : చదివిన అంశాలను రోజు రివిజన్ చేసుకోవాలి. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా కొంత సమయం కేటాయించుకోవాలి. ఇలా రోజూ చదివిన వాటిని వారాంతంలో తప్పనిసరిగా రివైజ్ చేసుకుంటే ప్రిపరేషన్ సులువుగా ఉంటుంది.
ఉమ్మడి సన్నద్ధత : బ్యాంకు పరీక్షల్లో సులువుగా ఉండే పరీక్ష అంటే ఇదే. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ పరీక్షలలకు కలిసి సిద్ధం అవుతుండాలి. ప్రిలిమ్స్లో ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఈ రెండు విభాగాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. రోజువారీ కేటాయించే సమయంలో 75-80 శాతం వరకు ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్కు కేటాయింటాలి. మిగతా సమయం ఇంగ్లీష్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్లకు వినియోగించాలి. కొంత సమయం పునశ్చరణకు విధిగా కేటాయించాలి.
ఏయే విధులుంటాయి ? : ప్రధానంగా ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లు కస్టమర్ సర్వీస్, రోజువారీ బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్స్ నిర్వహిస్తారు. నగదు వ్యవహారాలు, మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్, డేటా ఎంట్రీ, డ్రాఫ్టులు, వినియోగదారులు సేవలు, డాక్యుమెంటేషన్, రికార్డుల నిర్వహణ, గ్రామీణ ఆర్థిక పథకాల్లో ఆఫీసర్లకు సహకరించడం మొదలైన విధులుంటాయి.
''ఆఫీసర్లు బ్యాంకు కార్యకలాపాలను చూస్తూ బ్యాంకు బిజినెస్ వృద్ధి చేస్తారు. సిబ్బందికి మార్గనిర్దేశం చేయడం, కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించేలా చేయడం,రుణాల బిజినెస్ పెంచడం, వాటిని గ్రహీతలకు అందేలా చూడటం, డిపాజిట్ల, గ్రామాల్లో వ్యవసాయ రుణాలు, స్వయం ఉపాధి పథకాల అమలు , రుణాల వృద్ధికి కృషి చేయడం మొదలైనవాటి పర్యవేక్షణ వీరి విధుల్లో భాగం. మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ చూడాలి.'' - డా. జి.ఎస్.గిరిధర్, రేస్ ఇన్స్టిట్యూట్
గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,217 ఉద్యోగాలు - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 950 పోస్టులు