మీ టార్గెట్ ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్​బీ బ్యాంక్​ జాబేనా? - ఈ విధంగా ప్రిపేర్​ అయితే జాబ్​ మీ సొంతం - IBPS RRB EXAM PREPARATION 2025

ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్​బీ పీవో, క్లర్క్​ నోటిఫికేషన్​ విడుదల - 13,217 పోస్టులకు ఐబీపీఎస్​ ప్రకటన - ఈ రెండు పోస్టులకు రేస్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ నిపుణుడు డా.జి.ఎస్ గిరిధర్​ తెలిపిన సన్నద్ధత టిప్స్​!

IBPS RRB Exam Preparation
IBPS RRB Exam Preparation (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 6:37 AM IST

3 Min Read

IBPS RRB Exam Preparation : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్స్ క్లర్క్స్​, ఆఫీసర్ల నియామకానికి ఐబీపీఎస్​ ఇటీవల ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ రెండు పోస్టులకూ ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆఫీసర్​ పోస్టులకు అదనంగా మౌఖిక పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పోస్టుల సాధనకు ఏ విధంగా సిద్ధం అవ్వాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రిపరేషన్​ ఇలా :

  • ఈ పరీక్షలో విజయం సాధించాలని స్పష్టమైన లక్ష్యం, దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి.
  • ప్రిపరేషన్​కి సరైన ప్రణాళిక చాలా అవసరం. తోచిన విధంగా చదవటం కాకుండా పకడ్బందీ ప్రణాళిక ప్రకారం పరీక్షకు సిద్ధం అవ్వాలి. ప్రతి రోజూ ఏమేం చదవాలో ముందే ఓ ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని అమలు చేయాలి. అలాగే వీక్లీ ప్లాన్​ రూపొందించుకుని ఆచరించాలి.
  • ఈ పరీక్షకు కావాల్సిన బేసిక్​ కాన్సెప్టులు బాగా నేర్చుకుంటే ప్రశ్నలు ఏ తరహాలో వచ్చిన వాటిని సులువుగా సాధించగలిగే అవకాశం ఉంటుంది.
  • అభ్యర్థులు తాము ఏ అంశాల్లో బలహీనంగా ఉన్నారో ఆ అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలి. వాటిని వదిలివేయాలనుకోకూడదు. అలాంటి ఆలోచన చాలా నష్టదాయకం. ఎందుకంటే పరీక్షలో అన్ని టాపిక్స్​ ముఖ్యమైనవే.
  • పరీక్షకు ప్రిపేర్​ అవుతూనే వీలైనన్ని మాక్​ టెస్టులు రాయాలి. అప్పుడే సన్నద్ధత తీరు, బలహీనతలూ, బలాలూ అర్థమవుతాయి. టెస్టులో వచ్చిన ఫలితాల అనుగుణంగా ప్రిపరేషన్లో మార్పులు చేసుకోవాలి.
  • బ్యాంకు పరీక్షలో చాలా తక్కువ సమయం ఉంటుంది. ఆ ప్రశ్నలను వేగంగా చేయగలిగేలా వివిధ షార్ట్​కట్​ పద్ధతులు నేర్చుకోవాలి. వాటిని సందర్భానుసారంగా ఉపయోగించాలి. ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ సాధన చేస్తూ ఉండాలి.
  • పరీక్షలో సింప్లిఫికేషన్స్​ వేగంగా చేయడానికి 20 వరకూ ఎక్కాలు, 30 సంఖ్యల వర్గాలు, అలాగే 15 సంఖ్యల ఘనాలు గుర్తుంచుకోవాలి. వీటిని గుర్తు పెట్టకోవడం వల్ల పరీక్షలో చాలా ఉపయోపడుతుంది.
  • వర్తమాన అంశాలపై : ప్రతిరోజూ వార్తా పత్రికలు చదువుతూ ఉండాలి. వాటిలో ఏవైనా ముఖ్యమైన విషయాలు వస్తే వాటిని నోట్​ చేసుకోవాలి. తిరిగి వారం తర్వాత వీటన్నిటినీ తిరిగేస్తుండాలి.
  • రివిజన్ తప్పనిసరి : చదివిన అంశాలను రోజు రివిజన్​ చేసుకోవాలి. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా కొంత సమయం కేటాయించుకోవాలి. ఇలా రోజూ చదివిన వాటిని వారాంతంలో తప్పనిసరిగా రివైజ్​ చేసుకుంటే ప్రిపరేషన్​ సులువుగా ఉంటుంది.

ఉమ్మడి సన్నద్ధత : బ్యాంకు పరీక్షల్లో సులువుగా ఉండే పరీక్ష అంటే ఇదే. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్​ పరీక్షలలకు కలిసి సిద్ధం అవుతుండాలి. ప్రిలిమ్స్​లో ఆప్టిట్యూడ్​, రీజనింగ్​ ఈ రెండు విభాగాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. రోజువారీ కేటాయించే సమయంలో 75-80 శాతం వరకు ఆప్టిట్యూడ్​, రీజనింగ్​కు కేటాయింటాలి. మిగతా సమయం ఇంగ్లీష్​, కంప్యూటర్​ నాలెడ్జ్​లకు వినియోగించాలి. కొంత సమయం పునశ్చరణకు విధిగా కేటాయించాలి.

ఏయే విధులుంటాయి ? : ప్రధానంగా ఆఫీస్​ అసిస్టెంట్లు కస్టమర్​ సర్వీస్​, రోజువారీ బ్యాంకింగ్​ ఆపరేషన్స్​ నిర్వహిస్తారు. నగదు వ్యవహారాలు, మనీ ట్రాన్స్​ఫర్స్​, డేటా ఎంట్రీ, డ్రాఫ్టులు, వినియోగదారులు సేవలు, డాక్యుమెంటేషన్​, రికార్డుల నిర్వహణ, గ్రామీణ ఆర్థిక పథకాల్లో ఆఫీసర్లకు సహకరించడం మొదలైన విధులుంటాయి.

''ఆఫీసర్లు బ్యాంకు కార్యకలాపాలను చూస్తూ బ్యాంకు బిజినెస్​ వృద్ధి చేస్తారు. సిబ్బందికి మార్గనిర్దేశం చేయడం, కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించేలా చేయడం,రుణాల బిజినెస్​ పెంచడం, వాటిని గ్రహీతలకు అందేలా చూడటం, డిపాజిట్ల, గ్రామాల్లో వ్యవసాయ రుణాలు, స్వయం ఉపాధి పథకాల అమలు , రుణాల వృద్ధికి కృషి చేయడం మొదలైనవాటి పర్యవేక్షణ వీరి విధుల్లో భాగం. మేనేజ్​మెంట్​, బిజినెస్​ డెవలప్​మెంట్​ చూడాలి.'' - డా. జి.ఎస్‌.గిరిధర్, రేస్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌

